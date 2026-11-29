Mở rộng địa điểm trình chiếu

Ngay từ những ngày đầu diễn ra HANIFF VIII, không khí tại các cụm rạp chiếu phim đã trở nên nhộn nhịp. Từ ngày 26.11, đông đảo khán giả đã đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để xếp hàng nhận vé miễn phí, lựa chọn những bộ phim yêu thích trong chương trình Liên hoan.

Với hàng chục tác phẩm điện ảnh Việt Nam và quốc tế được giới thiệu, HANIFF VIII mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận những góc nhìn, câu chuyện và phong cách sáng tạo đa dạng của điện ảnh thế giới.

Khán giả nhận vé xem phim

Năm nay, các hoạt động trình chiếu được tổ chức tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội, gồm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Beta Cinema Giải Phóng - Imperial Plaza; CineStar Hà Đông - The LinC Parkcity; Lotte Cinema Kosmo Tây Hồ; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh và Galaxy Cinema Mipec Long Biên.

Việc mở rộng địa điểm trình chiếu giúp khán giả ở nhiều khu vực của thành phố thuận tiện hơn khi tham gia Liên hoan. Đáng chú ý, các suất chiếu đều miễn phí, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là những người trẻ, có cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế.

Một trong những hoạt động tạo sức hút tại HANIFF VIII là các buổi giao lưu giữa đoàn làm phim với khán giả sau suất chiếu. Không chỉ đơn thuần thưởng thức tác phẩm, người xem còn có cơ hội gặp gỡ đạo diễn, diễn viên, thành viên ê-kíp sáng tạo, trực tiếp lắng nghe những câu chuyện về quá trình hình thành và thực hiện bộ phim.

Trong ngày mở màn 28.11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, buổi chiếu phim ngắn dự thi Giấc mơ là ốc sên thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau suất chiếu, đạo diễn đã trực tiếp giao lưu, chia sẻ về tác phẩm và hành trình sáng tạo, giúp người xem có thêm những góc nhìn về câu chuyện được kể trên màn ảnh.

Đại biểu và khán giả chụp hình tại góc checkin của phim "Hộ Linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Cũng tại đây, suất chiếu Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã tạo nên không khí hào hứng với sự xuất hiện của đông đảo thành viên đoàn phim.

Là tác phẩm Việt Nam góp mặt trong Top 12 phim dài dự thi HANIFF VIII, bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ buổi chiếu đầu tiên. Sự hiện diện của các nghệ sĩ, nhà làm phim cũng khiến không gian rạp trở thành điểm gặp gỡ sôi nổi giữa người làm nghề và công chúng.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu với đoàn phim Argentina A Price We Have to Pay tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Argentina, mang đến thêm một cơ hội giao lưu văn hóa, điện ảnh quốc tế. Tại rạp CineStar Parkcity (Hà Đông), khán giả cũng có dịp gặp gỡ đoàn phim “Mầm nhớ”.

Sau buổi giao lưu với đoàn phim Hộ Linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, em Nguyễn Đăng Khoa, một khán giả trẻ ở Thanh Liệt (Hà Nội), chia sẻ: “Em khá bất ngờ khi Liên hoan có nhiều phim đến từ các quốc gia khác nhau và được xem miễn phí.

Đây là cơ hội để những người trẻ như chúng em được tiếp cận với những nền điện ảnh mới, khám phá cách kể chuyện và góc nhìn văn hóa khác nhau. Em cũng rất thích hoạt động giao lưu sau buổi chiếu bởi có thể trực tiếp nghe đạo diễn chia sẻ về bộ phim, những điều mà nếu chỉ xem phim thông thường thì khó có thể biết được”.

Tình nguyện viên phát vé cho khán giả

Khán giả giao lưu cùng đoàn làm phim

Những cuộc gặp gỡ trực tiếp như vậy tạo nên nét riêng cho không khí Liên hoan. Khoảng cách giữa người làm phim và người xem được thu hẹp, những câu chuyện hậu trường, lựa chọn nghệ thuật và thông điệp của tác phẩm được tiếp nối bằng các cuộc trò chuyện cởi mở. Đây cũng là dịp để các nhà làm phim lắng nghe phản hồi từ công chúng, hiểu hơn về sự đón nhận của khán giả đối với tác phẩm.

Đưa điện ảnh ra khỏi phòng chiếu, đến với không gian công cộng

Không dừng lại ở hệ thống rạp, HANIFF VIII còn mở rộng không gian thưởng thức điện ảnh bằng chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại 4 địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Đây là hoạt động đáng chú ý, đưa những tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với người dân và du khách, đồng thời tạo nên không khí lễ hội tại các không gian công cộng.

Các buổi chiếu được tổ chức vào 18h30 các ngày 28.11, 29.11, 1.12 và 2.12.2026. Mỗi địa điểm giới thiệu những tác phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khán giả, từ phim hoạt hình, phim ngắn đến phim truyện.

Đông đảo khán giả đến với các buổi chiếu phim tại HANIFF VIII

Tối 28.11, tại phố đi bộ Phan Chu Trinh (phường Sơn Tây), chương trình chiếu ngoài trời giới thiệu các phim hoạt hình Liên kết, Chú bé loắt choắt, Những viên bi sắc màu, Pooc-Ba-Ga cùng phim truyện Mùi cỏ cháy.

Tối 29.11, tại số 16 phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), khán giả có dịp thưởng thức phim ngắn Cựu binh phố cổ và phim truyện Hẹn em ngày nhật thực.

Tiếp đó, tối 1.12, tại Quảng trường vườn hoa Lê-nin (phường Ba Đình), chương trình giới thiệu phim ngắn Mầm nhớ và phim truyện Hẹn em ngày nhật thực.

Tối 2.12, tại Công viên Cầu Giấy (đường Thành Thái, phường Cầu Giấy), khán giả sẽ được thưởng thức phim ngắn Once Upon a Bridge in Vietnam II và phim truyện Con kể ba nghe.

Đánh giá về hoạt động chiếu phim ngoài trời tại HANIFF VIII được mở rộng hơn hẳn các kỳ HANIFF trước đây, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: “Việc tổ chức chiếu phim tại các không gian mở không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho công chúng mà còn góp phần đưa điện ảnh hòa vào nhịp sống đô thị.

Những buổi chiếu ngoài trời, nơi người dân có thể cùng gia đình, bạn bè dừng chân thưởng thức một bộ phim, cũng tạo ra không gian gặp gỡ và kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật. Đó cũng là một trong những sứ mệnh của HANIFF”.

CGV cập nhật lịch chiếu phim

Từ những phòng chiếu tại 7 cụm rạp đến các địa điểm công cộng, HANIFF VIII đang cho thấy sức hút không chỉ ở chất lượng, sự đa dạng của các tác phẩm dự thi và trình chiếu mà còn ở cách tổ chức các hoạt động hướng đến công chúng. Khán giả không chỉ là người thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào không khí của Liên hoan thông qua những cuộc giao lưu, trao đổi và trải nghiệm điện ảnh.

Đó cũng là ý nghĩa của một ngày hội điện ảnh: không chỉ tạo diễn đàn cho các nhà làm phim gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp, thúc đẩy hợp tác quốc tế mà còn khơi dậy tình yêu điện ảnh trong cộng đồng, mở rộng công chúng và nuôi dưỡng sự gắn kết giữa nghệ thuật thứ bảy với đời sống xã hội.