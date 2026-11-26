Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Ngày 26/11, Bộ VH,TT&DL tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, sự kiện diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, quy tụ 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, qua 7 kỳ tổ chức, HANIFF từng bước nâng cao quy mô, chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp. Liên hoan năm nay tiếp tục hướng tới kết nối các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và tổ chức điện ảnh, mở rộng cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phát triển thị trường, qua đó nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam.

Trong số 124 tác phẩm tham dự, có 12 phim dài, gồm 11 phim nước ngoài. Phim ngắn dự thi có 25 tác phẩm, trong đó có 13 phim Việt Nam thuộc các thể loại tài liệu, hoạt hình và phim truyện.

Ngoài ra, khán giả có dịp thưởng thức 49 phim thuộc chương trình “Toàn cảnh điện ảnh thế giới”, 8 phim trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản” và 30 phim Việt Nam đương đại.

Không khí tại các điểm phát vé của HANIFF VIII.

Bên cạnh hoạt động trình chiếu, HANIFF VIII dành nhiều nội dung cho trao đổi chuyên môn và xúc tiến điện ảnh. Hai hội thảo về chính sách sáng tạo, phát triển phim hoạt hình Nhật Bản và quảng bá, kết nối điện ảnh Việt Nam với thị trường quốc tế sẽ diễn ra ngày 29 và 30/11.

Đặc biệt, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM), từ ngày 28 đến 30/11, có gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, cùng khoảng 70 nhà mua phim quốc tế. Đây là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi bản quyền, hợp tác sản xuất, phát hành và phân phối nội dung.

Liên hoan còn tổ chức “Chợ Dự án làm phim”, chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh”, các triển lãm về điện ảnh và Hà Nội. Phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp, đồng thời có các buổi chiếu ngoài trời kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với khán giả.

Lễ khai mạc HANIFF VIII diễn ra tối 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; lễ bế mạc và trao giải tổ chức tối 2/12.