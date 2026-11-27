70 nhà mua phim và cuộc gặp gỡ phía sau màn ảnh

Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026. Một trong những điểm mới đáng chú ý của kỳ Liên hoan năm nay là lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (Vietnam Film & Television Market - VFM) được tổ chức, quy tụ khoảng 70 nhà mua phim quốc tế, mở thêm không gian giao thương, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo Ban tổ chức, VFM sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/11, thu hút gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các hoạt động tập trung vào giới thiệu doanh nghiệp, nội dung và dự án; kết nối giao thương B2B; mua bán, trao đổi bản quyền; hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung. Trong khuôn khổ chương trình còn có các hội thảo chuyên ngành, hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng chương trình dành riêng cho các nhà mua phim được lựa chọn.

Sự góp mặt của khoảng 70 nhà mua phim quốc tế mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam với đối tác phát hành, phân phối và khai thác bản quyền. Bởi sau khi hoàn thành, một bộ phim không chỉ cần được ghi nhận về mặt chuyên môn mà còn phải tìm được đường đến với khán giả, mở rộng cơ hội hiện diện trên thị trường quốc tế.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức HANIFF VIII chia sẻ về những điểm mới trong công tác tổ chức, đặc biệt là các hoạt động kết nối và phát triển thị trường điện ảnh

Việc quy tụ các nhà mua phim quốc tế tại Hà Nội vì thế mang ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động kết nối thị trường của HANIFF. Đây là dịp để doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp giới thiệu phim, nắm bắt nhu cầu của các đối tác nước ngoài, trao đổi về bản quyền và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Với các đơn vị sở hữu phim, nhà sản xuất và nhà phát hành trong nước, những cuộc gặp gỡ này có thể mở ra thêm cơ hội đưa tác phẩm ra thị trường quốc tế, tiếp cận những nhóm khán giả mới.

Đáng chú ý, theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, việc mở rộng hoạt động triển lãm điện ảnh, truyền hình, chợ phim và kết nối doanh nghiệp là một trong những định hướng mới của kỳ Liên hoan. Trong đó, Cục Điện ảnh tham gia hỗ trợ, cung cấp thông tin để các đơn vị tổ chức có thêm đầu mối mời gọi doanh nghiệp, đối tác tham gia. Mục tiêu không chỉ là tạo không gian gặp gỡ trong vài ngày diễn ra sự kiện mà còn hướng tới những kết nối có khả năng tiếp tục phát triển sau Liên hoan.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của HANIFF VIII so với hình dung quen thuộc về một liên hoan phim chủ yếu xoay quanh trình chiếu và trao giải. Điện ảnh được nhìn nhận đồng thời ở cả phương diện sáng tạo và hoạt động kinh doanh, trong đó khả năng lưu thông tác phẩm, khai thác bản quyền và tiếp cận thị trường là những yếu tố không thể thiếu của một ngành công nghiệp.

Tìm "đầu ra" cho các tài năng điện ảnh

Nếu VFM tập trung vào hoạt động giao thương, kết nối các đơn vị trong khâu phát hành và phân phối, thì "Chợ dự án làm phim HANIFF VIII" sẽ chú trọng hỗ trợ các ý tưởng điện ảnh trong quá trình phát triển. Chương trình dành cho các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, năm nay sẽ có 10 dự án được lựa chọn tham gia vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án Việt Nam gồm: Bột và hoa, Bạn muốn hẹn hò?, Nhất quyết không nghèo, Thiên An, Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny. 5 dự án còn lại đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia và Bangladesh. Tại đây, các nhà làm phim có dịp giới thiệu ý tưởng, trao đổi với nhà đầu tư, chuyên gia, đơn vị sản xuất và phát hành thông qua các buổi thuyết trình, hội thảo, workshop và hoạt động kết nối. Hoạt động được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhà làm phim tìm kiếm nguồn lực, hoàn thiện ý tưởng và mở rộng khả năng hiện thực hóa tác phẩm.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh HANIFF VIII là sự tiếp nối hành trình 7 kỳ tổ chức, đồng thời khẳng định vai trò của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia. Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh, mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường.

Bên cạnh việc hỗ trợ các dự án, HANIFF VIII còn dành sự quan tâm cho nguồn nhân lực điện ảnh thông qua chương trình "Ươm mầm tài năng điện ảnh" (Haniff Rising Stars Campus), cụ thể là tổ chức các lớp chuyên sâu về diễn xuất và kỹ năng thử vai quốc tế, với sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ.

Điểm đáng chú ý là hoạt động đào tạo này sẽ gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển chọn diễn viên cho 4 dự án phim sắp triển khai gồm: Tuyên ngôn độc lập, Con đường tôi đã chọn, Thiên mạc hùng ca và một dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc. Theo đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, chương trình không chỉ tìm kiếm gương mặt mới mà còn tạo cơ hội cho những ứng viên đã được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng chưa có nhiều dịp tham gia các dự án lớn.

Đặc biệt, các đoàn phim được mời tham gia đánh giá ứng viên ngay từ vòng sơ tuyển. Những người phù hợp sẽ tiếp tục được xem xét cho các vai diễn cụ thể. Với dự án "Tuyên ngôn độc lập" dù đã bấm máy và lựa chọn diễn viên chính, một số ứng viên vẫn có thể được cân nhắc cho các vai phụ trong những đợt quay tiếp theo tại Hà Nội. Hai dự án "Con đường tôi đã chọn" và "Thiên mạc hùng ca" cũng đang phối hợp tìm kiếm diễn viên phù hợp. Đáng chú ý, NSND Lê Khanh được mời hỗ trợ huấn luyện diễn xuất, chuẩn bị cho phần trình diễn báo cáo của các ứng viên.

Một nội dung khác của chương trình là ứng dụng công nghệ AI Avatar để số hóa hình ảnh diễn viên, phục vụ các dự án điện ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với nghệ sĩ, tôn trọng quyền hình ảnh và bảo đảm các quyền lợi hợp pháp liên quan.

Điện ảnh Việt tìm đường ra thị trường quốc tế

Song hành với các hoạt động kết nối và phát triển thị trường, HANIFF VIII tuyển chọn 124 tác phẩm từ gần 870 phim đăng ký, đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 12 phim dài dự thi, 25 phim ngắn dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 8 phim trong Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản và 30 phim thuộc chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Đáng chú ý, ở hạng mục phim dài dự thi, điện ảnh Việt Nam có một đại diện duy nhất là "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, bên cạnh 11 tác phẩm quốc tế ghi danh tranh giải. Theo đại diện Ban tổ chức, việc tuyển chọn phim Việt Nam được thực hiện căn cứ các tiêu chí, quy định của Liên hoan Phim và mốc thời gian tiếp nhận tác phẩm. Sau quá trình xem xét, đánh giá toàn diện các phim gửi tham dự, Hội đồng tuyển chọn đã nhất trí cao lựa chọn bộ phim này đại diện cho điện ảnh Việt Nam tranh tài ở hạng mục phim dài. Tác phẩm đồng thời được chọn trình chiếu ra mắt chiều 28/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Đáng chú ý, 7 trong số 12 phim dài dự thi là đại diện các quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027. Trong đó, ngoài "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của Việt Nam, 6 phim nước ngoài đã được HANIFF lựa chọn trước khi các quốc gia công bố tác phẩm đại diện dự Oscar.

Các hoạt động triển lãm và hội thảo cũng góp phần làm phong phú chương trình Liên hoan. Hai triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” và “Hà Nội qua những khuôn hình” giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và dấu ấn lịch sử của Hà Nội qua ngôn ngữ điện ảnh. Cùng với đó, hai hội thảo chuyên đề về phim hoạt hình Nhật Bản và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế mở thêm diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII chú trọng đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Phim sẽ được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội trong thời gian diễn ra Liên hoan. Chương trình chiếu phim ngoài trời gồm 10 tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, phim ngắn và hoạt hình, tổ chức tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây. Các buổi chiếu kết hợp giao lưu nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật, tạo thêm không gian thưởng thức điện ảnh cho khán giả Thủ đô. Ban tổ chức cũng cho biết vé được phân phối trực tiếp tại các điểm rạp, hướng tới phục vụ những khán giả có nhu cầu thực sự.