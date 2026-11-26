Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2026. Liên hoan Phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì Họp báo

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 hằng năm theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, điện ảnh vừa là một loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, vừa là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII là sự tiếp nối hành trình đã qua 7 kỳ tổ chức, với những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng, quy mô của một sự kiện điện ảnh mang tầm vóc quốc tế. Qua mỗi kỳ Liên hoan, kinh nghiệm tổ chức, tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa của sự kiện từng bước được tích lũy, củng cố và nâng cao.

Thông qua Liên hoan Phim, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Họp báo

124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ

HANIFF VIII có sự tham gia của 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hungary, Đức, Pháp, Ý, Liên bang Nga, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...

Trong đó, Chương trình Phim dài dự thi gồm 12 bộ phim, với 11 phim truyện dài dự thi của nước ngoài đến từ các quốc gia: Nga, Hoa Kỳ, Campuchia, Đức, Vương quốc Anh, Argentina, Hungary, Pháp, Gabon, Hy Lạp, Philippines và Nepal; cùng 01 phim truyện dài dự thi của Việt Nam là “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Chương trình Phim ngắn dự thi gồm 25 phim, trong đó có 12 phim nước ngoài đến từ Ấn Độ, Mexico, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Điển, CH Síp và Iran; 13 phim Việt Nam thuộc các thể loại tài liệu, hoạt hình và phim truyện.

Bên cạnh các chương trình dự thi, Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama) giới thiệu 49 phim, gồm 27 phim dài và 22 phim ngắn. Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản có 8 phim; Chương trình Phim Việt Nam đương đại có 30 phim gồm các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Nhiều hoạt động chuyên môn, xúc tiến và kết nối điện ảnh

Trong khuôn khổ Liên hoan, hai hội thảo chuyên môn sẽ được tổ chức. Dự kiến ngày 29/11 diễn ra Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”, tập trung trao đổi về chính sách, kinh nghiệm phát triển hoạt hình Nhật Bản; sáng tạo, sản xuất, phát hành và định hướng phát triển hoạt hình Việt Nam.

Dự kiến, ngày 30/11, diễn ra Hội thảo “Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”, tập trung thảo luận những vấn đề liên quan sức mạnh mềm văn hóa trong điện ảnh; những giá trị nhân văn của tác phẩm điện ảnh thông qua việc kết nối, quảng bá văn hóa, lịch sử và con đường hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam.

Các đại biểu chia sẻ tại Họp báo

Một trong những điểm nhấn của HANIFF VIII là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM), diễn ra từ ngày 28 đến 30/11/2026. Triển lãm thu hút gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng khoảng 70 nhà mua phim (buyer) quốc tế tham gia.

VFM hướng tới việc thúc đẩy mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác và thị trường quốc tế

Bên cạnh đó, Triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” sẽ tái hiện những truyền thuyết, huyền sử và dấu ấn lịch sử gắn với vùng đất Thăng Long - Hà Nội; hình ảnh kinh thành xưa; Hà Nội thời bao cấp và Hà Nội trong các bộ phim Hoạt hình, phim Truyện và phim Tài liệu được quay tại Hà Nội, gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ xuất sắc như NSND Ngô Mạnh Lân, NSND Hải Ninh, NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bùi Đình Hạc,... cùng nhiều nhà làm phim tài năng khác.

Trong khi đó, Triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình” sẽ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Hà Nội.

Các hoạt động bên lề cũng được tổ chức với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh tổ chức các lớp chuyên sâu về diễn xuất, thử vai quốc tế; kết nối tìm kiếm diễn viên cho 04 dự án phim sắp triển khai và hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar trên cơ sở tôn trọng quyền hình ảnh của nghệ sĩ.

Chợ Dự án làm phim hướng tới tạo cơ hội kết nối giữa các ý tưởng, dự án sáng tạo và những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh.

HANIFF VIII cũng chú trọng mở rộng hoạt động chiếu phim và giao lưu với công chúng. Theo đó, phim tham dự Liên hoan sẽ được chiếu tại 07 cụm rạp như: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Beta Cinema Giải Phóng; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh;…, dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2026.

Các đại biểu tham dự Họp báo

Chương trình chiếu phim ngoài trời dự kiến được tổ chức tại các địa điểm công cộng thuộc các phường, xã: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sơn Tây và Cầu Giấy, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và giao lưu với khán giả.

Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) dự kiến diễn ra tối 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Lễ bế mạc và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tối 2/12.

Thông qua chuỗi hoạt động trình chiếu, giao lưu, xúc tiến và kết nối chuyên môn, HANIFF VIII hướng tới xây dựng Liên hoan Phim trở thành thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách../.