Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong việc phát triển phim hoạt hình từ một loại hình nghệ thuật trở thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu tham dự Hội thảo - Toạ đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”

Theo Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản, năm 2024 quy mô thị trường anime đạt 3.840 tỉ yên, tăng 14,8% so với năm trước, trong đó thị trường nước ngoài chiếm 56,5%.

Thành công này không chỉ đến từ năng lực sáng tạo, sản xuất mà còn từ hệ sinh thái kết nối đồng bộ giữa đào tạo, phát hành, khai thác bản quyền nhân vật và các sản phẩm phái sinh, đặc biệt là khả năng truyền tải bản sắc văn hóa Nhật Bản tới công chúng quốc tế.

Đối với Việt Nam, theo một nghiên cứu thị trường hoạt hình Đông Nam Á công bố năm 2026, quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 200 triệu USD, trong tổng quy mô khoảng 1,24 tỉ USD của khu vực. Việt Nam có khoảng 200 studio hoạt hình, nằm trong nhóm 6 thị trường có số lượng cơ sở sản xuất hoạt hình nhiều nhất Đông Nam Á.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, đây là những con số cho thấy tiềm năng về nhân lực và năng lực sản xuất của hoạt hình Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế về nội dung gốc, quy mô đầu tư, phát hành, khai thác sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu nhân vật.

Quang cảnh Hội thảo - Toạ đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”

Cùng với những cơ chế, chính sách được quy định trong Luật Điện ảnh năm 2022, hoạt hình Việt Nam cần chuyển từ gia công sang chủ động sáng tạo, từ sản xuất tác phẩm đơn lẻ sang phát triển tài sản trí tuệ, từ phục vụ thị trường trong nước sang từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

Thứ trưởng kỳ vọng, thông qua hội thảo, các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ mô hình thành công, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đào tạo nhân lực, phát triển kịch bản, đồng sản xuất, ứng dụng công nghệ, phát hành và khai thác bản quyền.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội thảo - Toạ đàm

Qua đó, tạo điều kiện để các nhà làm phim Việt Nam, nhất là lực lượng sáng tạo trẻ, kể những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ hoạt hình hiện đại.

Tại hội thảo, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đã chia sẻ những kinh nghiệm về sáng tạo và phát triển thương hiệu của hoạt hình Nhật Bản.

Theo bà, sức hấp dẫn của anime trước hết đến từ sự đa dạng trong cách kể chuyện và đối tượng khán giả. Những tác phẩm như Hàng xóm của tôi là Totoro, The First Slam Dunk, Mộ đom đóm cho thấy khả năng chinh phục công chúng bằng những câu chuyện giàu cảm xúc, từ những khoảnh khắc đời thường đến các chủ đề thể thao, chiến tranh và tình cảm con người.

Đặc biệt, kinh nghiệm xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ từ những nhân vật quen thuộc như Doraemon, Pikachu cho thấy vai trò của việc kết nối nhiều loại hình truyền thông, từ truyện tranh, trò chơi điện tử, phim truyền hình đến phim chiếu rạp và sản phẩm phái sinh.

Trong đó, việc quản lý thống nhất quyền khai thác thương hiệu là yếu tố quan trọng để duy trì sức sống của nhân vật và tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo - Toạ đàm

Từ thực tiễn hoạt hình Việt Nam, TS. Ngô Phương Lan đề xuất ba nhóm giải pháp: xây dựng cơ chế cấp vốn cho khâu phát triển dự án; tổ chức góp vốn, xác lập quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu; tăng cường kết nối dự án với thị trường trong quá trình phát triển tác phẩm.

Theo đó, có thể thí điểm chương trình tuyển chọn dự án hoạt hình hằng năm, hỗ trợ các ê-kíp phát triển kịch bản, xây dựng nhân vật, sản xuất tập phim thử nghiệm và tổ chức chiếu thử để lấy ý kiến nhóm khán giả mục tiêu.

Việc xác định rõ quyền sở hữu nhân vật, quyền khai thác các sản phẩm phái sinh và cơ chế phân chia doanh thu cũng cần được chú trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của tác giả, studio và các đối tác tham gia sản xuất.

Bà cũng đề xuất tận dụng các hoạt động công nghiệp điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) để tổ chức phiên giới thiệu các dự án hoạt hình Việt Nam, kết nối với nhà phát hành, nền tảng nội dung và đối tác đồng sản xuất quốc tế.

Đáng chú ý, TS. Ngô Phương Lan cho rằng Việt Nam có nguồn chất liệu sáng tạo phong phú từ văn học dân gian, văn học truyền thống đến văn học thiếu nhi. Những tác phẩm như Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hay các câu chuyện cổ tích như Sơn Tinh - Thủy Tinh đều có thể trở thành nguồn cảm hứng để xây dựng những tài sản trí tuệ có giá trị.

Theo bà, Việt Nam có thể tiếp thu phong cách anime hay ngôn ngữ hoạt hình hiện đại của thế giới nhưng cần lấy câu chuyện và bản sắc văn hóa Việt Nam làm nền tảng sáng tạo.

Toàn cảnh Hội thảo - Toạ đàm

Ở góc độ nghiên cứu, PGS. Fujita Naoya, Học viện Điện ảnh Nhật Bản, phân tích sự phát triển của anime trong mối quan hệ với những biến chuyển của xã hội hiện đại. Theo ông, hoạt hình Nhật Bản không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn phản ánh quá trình xã hội thích nghi với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự hình thành xã hội thông tin.

Các tác phẩm như Ghost in the Shell, Paprika, Your Name đã đặt ra những vấn đề về xã hội Internet, trí tuệ nhân tạo, sự cô đơn và nhu cầu kết nối của con người trong thế giới công nghệ. Theo diễn giả, anime ngày nay đã vượt khỏi phạm vi văn hóa Nhật Bản, trở thành nguồn cảm hứng và không gian sáng tạo được các nhà làm phim trên thế giới tiếp nhận, phát triển theo những cách riêng.

Từ đó, ông cho rằng hoạt hình Việt Nam có thể tìm kiếm hướng đi bằng việc xây dựng những tác phẩm bắt rễ từ văn hóa, lịch sử dân tộc nhưng đồng thời đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với hiện tại và nhân loại.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường, ông Yuya Okamoto, Tổng Giám đốc Công ty NewGates, nhấn mạnh vai trò của việc phân chia chức năng giữa các loại hình truyền thông trong quá trình phát triển tài sản trí tuệ.

Trưng bày về hoạt hình Việt Nam và Nhật Bản tại Hội thảo - Toạ đàm

Tại Nhật Bản, truyện tranh giúp hình thành mối quan hệ giữa độc giả với nhân vật; truyền hình đưa nhân vật đến gần hơn với các gia đình; phim chiếu rạp, sản phẩm hàng hóa và sự kiện tạo thêm những trải nghiệm và cách thức tương tác với công chúng.

Mô hình ủy ban sản xuất (production committee system), với sự tham gia đầu tư và chia sẻ rủi ro của nhiều doanh nghiệp, cũng là một trong những cơ chế góp phần tạo nên hệ sinh thái hoạt hình Nhật Bản.

Theo ông Yuya Okamoto, nội dung chất lượng phải là nền tảng để hình thành nhóm khán giả trung thành trước khi mở rộng hoạt động tiếp thị. Tiếp thị có thể khuếch đại sức lan tỏa nhưng không thể thay thế nội dung. Bên cạnh đó, bản địa hóa, phát hành và quảng bá đóng vai trò quan trọng giúp tác phẩm tiếp cận khán giả quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh cơ hội hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong việc kết hợp thế mạnh của mỗi bên, đưa tác phẩm hoạt hình đến với thị trường của nhau. Thành công của một tác phẩm hoạt hình Việt Nam tại Nhật Bản có thể mở đường cho những dự án tiếp theo.

Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo - Toạ đàm

Hội thảo - Tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” mang đến nhiều góc nhìn về sáng tạo, tổ chức sản xuất, phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng thị trường hoạt hình.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở để các nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà làm phim Việt Nam tham khảo, tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước phát huy tiềm năng của hoạt hình trong phát triển công nghiệp văn hóa.