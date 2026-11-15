HANIFF Rising Stars Campus 2026 tuyển chọn 30 gương mặt triển vọng cho điện ảnh Việt

Ngày 15.11, Chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh HANIFF Rising Stars Campus 2026 đã diễn ra tại Hà Nội.

Quang cảnh sự kiện

Chương trình do MTH Corporation tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Điện ảnh, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt mới có tiềm năng, đồng thời tạo điều kiện để các tài năng trẻ tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp và giao lưu với các nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của chương trình là cơ hội thử vai trong 3 dự án điện ảnh do Cục Điện ảnh đặt hàng, gồm: Tuyên ngôn độc lập, Con đường tôi đã chọn và Thiên mạc hùng ca. Đây là dịp để các ứng viên thể hiện khả năng diễn xuất, tiếp cận quy trình tuyển chọn diễn viên và có cơ hội tham gia các dự án phim.

Chương trình do MTH Corporation tổ chức

Bên cạnh đó, HANIFF Rising Stars Campus 2026 tổ chức hai lớp học chuyên sâu (Master Class) với sự tham gia của các chuyên gia điện ảnh quốc tế. Ngày 29.11, diễn viên Ko Chang-seok và đạo diễn Ra Hee Chan (Hàn Quốc) sẽ chia sẻ về kỹ năng diễn xuất.

Ngày 30.11, nhà sản xuất Rahul Bali (Ấn Độ) hướng dẫn kỹ năng thử vai, giúp các học viên tiếp cận những yêu cầu của hoạt động tuyển chọn diễn viên trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp.

Các tài năng được tuyển chọn còn có cơ hội tham gia những hoạt động chính của HANIFF VIII, từ lễ công bố chương trình, lễ khai mạc, bế mạc đến các sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan Phim. Qua đó, các ứng viên có điều kiện giao lưu, kết nối với nghệ sĩ, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Các nghệ sĩ và thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Ngày 1.12, chương trình dự kiến tổ chức Showcase và Awarding, nơi các học viên trình diễn khả năng, đồng thời trao học bổng cho những gương mặt xuất sắc.

Tiếp đó, ngày 2.12, hoạt động AI Avatar và Talent Profile sẽ được triển khai, với việc ghi hình, xây dựng hồ sơ diễn viên và hình ảnh số hóa chuyên nghiệp cho các tài năng tham gia.

Thông qua HANIFFRising Stars Campus 2026, Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm một không gian phát hiện, kết nối và bồi dưỡng diễn viên trẻ, góp phần bổ sung nguồn nhân lực mới cho điện ảnh Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận với môi trường sáng tạo và công nghiệp điện ảnh quốc tế.