HANIFF 2026 tìm kiếm gương mặt trẻ cho các dự án phim điện ảnh

Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh là hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2026.

Chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh – HANIFF Rising Stars Campus 2026” do Cục Điện ảnh chỉ đạo, MTH Corporation trực tiếp tổ chức. Từ các ứng viên tham gia casting, Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 30 gương mặt có tiềm năng để tham gia chương trình đào tạo, thực hành và kết nối nghề nghiệp diễn ra từ ngày 28/11 - 2/12.

Đối tượng tuyển chọn là sinh viên chuyên ngành sân khấu – điện ảnh, diễn viên trẻ và những người có đam mê, năng khiếu diễn xuất. Thay vì đặt nặng ngoại hình hay mức độ nổi tiếng, chương trình chú trọng khả năng biểu đạt cảm xúc, tư duy sáng tạo, cá tính nghệ thuật và tiềm năng phát triển của từng ứng viên.

Thí sinh buổi tham gia buổi tuyển chọn tài năng diễn xuất chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh – HANIFF Rising Stars Campus 2026”. Ảnh: BTC.

Điểm đáng chú ý của HANIFF Rising Stars Campus 2026 là hoạt động tuyển chọn được kết nối trực tiếp với nhu cầu diễn viên của các dự án điện ảnh. Theo đó, các ứng viên có cơ hội thử vai cho 4 dự án, gồm 3 phim do Nhà nước đặt hàng và một dự án hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc.

Các dự án gồm Tuyên ngôn độc lập của Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Con đường tôi đã chọn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; Thiên mạc hùng ca - Công ty Cổ phần CinePlus và dự án phim hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc của Tập đoàn Điện ảnh và Công nghệ MTH phối hợp cùng Studio Go (Hàn Quốc)

Việc đưa các dự án phim vào quá trình tuyển chọn giúp hoạt động casting không chỉ dừng lại ở việc đánh giá năng khiếu. Các ứng viên có cơ hội tiếp cận yêu cầu nhân vật cụ thể, thể hiện khả năng diễn xuất trước đại diện đoàn phim và tìm kiếm cơ hội tham gia những tác phẩm đang trong quá trình chuẩn bị sản xuất.

Ban giám khảo buổi casting gồm các nhà làm phim, nhà sản xuất và đại diện những dự án tham gia chương trình. Trong đó có nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền; đạo diễn Ra Hee Chan, nhà đồng sáng lập Studio Go (Hàn Quốc); ông Nguyễn Minh Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; diễn viên Ngô Lệ Quyên cùng các nhà sản xuất và chuyên gia tuyển chọn diễn viên.

Ban giám khảo buổi casting. Ảnh: BTC.

Sự tham gia của đại diện các đoàn phim ngay từ vòng tuyển chọn giúp quá trình đánh giá gắn với yêu cầu thực tế của từng tác phẩm. Đây cũng là dịp để những người trẻ làm quen với quy trình casting, hiểu rõ hơn về tiêu chí lựa chọn diễn viên và những đòi hỏi khi tham gia một dự án điện ảnh chuyên nghiệp.

Sau vòng tuyển chọn, 30 gương mặt được lựa chọn sẽ tham gia các lớp Masterclass với ba chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ, gồm đạo diễn Ra Hee Chan, diễn viên Ko Chang-seok và nhà sản xuất Rahul Bali.

Bên cạnh hoạt động huấn luyện, HANIFF Rising Stars Campus 2026 còn hướng tới hỗ trợ các học viên xây dựng hồ sơ diễn viên chuyên nghiệp, bao gồm hình ảnh, video giới thiệu, hồ sơ năng lực và video thử vai. Các học viên cũng có cơ hội gặp gỡ đạo diễn, nhà sản xuất, đại diện đoàn phim và tham gia những buổi thử vai theo yêu cầu nhân vật của từng dự án.

Một nội dung khác được đưa vào chương trình là công nghệ số hóa hình ảnh diễn viên bằng AI Avatar. Theo thông tin từ Ban tổ chức, hoạt động này hướng tới mở rộng khả năng ứng dụng hình ảnh diễn viên trong các dự án điện ảnh, quảng cáo và sản xuất nội dung số. Việc khai thác hình ảnh được đặt trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Danh sách 30 gương mặt chính thức dự kiến được công bố vào ngày 20/11. Các hoạt động đào tạo, thực hành và kết nối nghề nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 28/11 - 2/12, gắn với các sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026.