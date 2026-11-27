HANIFF 2026: Kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Từ ngày 28/11 đến 2/12, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) sẽ diễn ra tại Thủ đô với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, quy tụ nhiều tác phẩm đặc sắc của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh các suất chiếu tranh tài, mùa giải năm nay triển khai nhiều hoạt động mới nhằm quảng bá phim Việt, tôn vinh thành tựu điện ảnh trong nước và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/haniff-2026-ket-noi-dien-anh-viet-nam-voi-the-gioi-246261127184444414.htm