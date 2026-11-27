HANIFF 2026 - Kết nối điện ảnh thế giới, mở rộng cơ hội cho phim Việt
Với chủ đề “Điện ảnh: Kết nối - Phát triển”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô từ ngày 28/11 đến ngày 2/12. Quy tụ nhiều tác phẩm đặc sắc của Việt Nam và thế giới, kỳ liên hoan năm nay mở rộng không gian giao lưu văn hóa, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thành tựu điện ảnh nước nhà và mở cánh cửa đưa phim Việt vươn sâu ra thị trường quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/haniff-2026-ket-noi-dien-anh-the-gioi-mo-rong-co-hoi-cho-phim-viet-246261127144522645.htm