Chỉ với chiếc chai nhựa buộc sợi cước và một loại bột trắng làm mồi, người dân ở Gia Lai có thể bắt cá đối mà không cần cần câu hay lưỡi câu. Cách bắt cá độc đáo này vừa mang lại thú vui giải trí, vừa giúp người dân kiếm thêm thu nhập.