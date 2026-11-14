Hành vi vi phạm của nhà thầu về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 34 Nghị định số 339/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc lập quy trình bảo trì công trình xây dựng không đầy đủ các nội dung chính theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này;

b) Buộc lập quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này;

c) Buộc thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.

* Bạn đọc Phạm Văn Nam ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức tiền thưởng huân chương các loại được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 54 Nghị định 368/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Cụ thể như sau:

1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, huân chương, hộp đựng huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

a) “Huân chương Sao vàng”: 46,0 lần mức lương cơ sở;

b) “Huân chương Hồ Chí Minh”: 30,5 lần mức lương cơ sở;

c) “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, “Huân chương Quân công” hạng Nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở;

d) “Huân chương Độc lập” hạng Nhì, “Huân chương Quân công” hạng Nhì: 12,5 lần mức lương cơ sở;

đ) “Huân chương Độc lập” hạng Ba, “Huân chương Quân công” hạng Ba: 10,5 lần mức lương cơ sở;

e) “Huân chương Lao động” hạng Nhất, “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Nhất: 9,0 lần mức lương cơ sở;

g) “Huân chương Lao động” hạng Nhì, “Huân chương Chiến công” hạng Nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 7,5 lần mức lương cơ sở;

h) “Huân chương Lao động” hạng Ba, “Huân chương Chiến công” hạng Ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba, “Huân chương Dũng cảm”, “Huân chương Hữu nghị”: 4,5 lần mức lương cơ sở.

2. Tập thể được tặng thưởng huân chương các loại được tặng thưởng bằng, khung, huân chương, hộp đựng huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 điều này.