Hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo quy định mới, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Trường hợp xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp hoặc cố ý hủy hoại, làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên có mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định nhiều mức xử phạt đối với hành vi đăng, phát thông tin trên báo chí. Cụ thể, không nêu rõ xuất xứ nguồn tin theo quy định có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng hoặc đặt tiêu đề không phù hợp với nội dung làm người đọc hiểu sai có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, mức phạt từ 60 đến 80 triệu đồng; nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân có thể bị phạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Một số hành vi liên quan đến thông tin ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc có thể bị phạt từ 400 đến 500 triệu đồng.

Nghị định 367/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026.