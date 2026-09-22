Hành vi đáng xấu hổ của 2 gã đàn ông trong căn phòng khép kín bị phanh phui

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai, ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Anh Nhân (SN 1994) và Nguyễn Văn Thôi (SN 1992) cùng trú phường Quy Nhơn để điều tra về các hành vi liên quan đến ma túy.

Trước đó, trong thời gian đưa vợ về quê chờ sinh tại một nhà nghỉ ở Tổ dân phố Trung Hóa, phường Hoài Nhơn, Nguyễn Anh Nhân đã rủ Nguyễn Văn Thôi đến đây và nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, quản lý lưu trú, Công an phường Hoài Nhơn đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1,147g ma túy đá (Methamphetamine) cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần sử dụng ma túy. Đáng chú ý, Nguyễn Anh Nhân từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai

Vụ việc cho thấy, các cơ sở lưu trú có thể bị các đối tượng lợi dụng làm địa điểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nếu công tác quản lý thiếu chặt chẽ. Những căn phòng khép kín, khách thuê ngắn ngày, việc ra vào bất thường hoặc tụ tập nhiều người có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật mà người quản lý không kịp thời phát hiện.

Quản lý lưu trú không chỉ để biết ai đang ở đâu mà còn là một trong những biện pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Chủ và người quản lý cơ sở lưu trú cần thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, đăng ký và quản lý khách lưu trú; chủ động nắm tình hình, chú ý những biểu hiện bất thường, không vì tâm lý ngại va chạm hoặc chạy theo doanh thu mà bỏ qua dấu hiệu nghi vấn.

Khi phát hiện khách lưu trú có biểu hiện liên quan đến tàng trữ, sử dụng ma túy, tụ tập bất thường hoặc có dấu hiệu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý theo quy định. Sự chủ động phối hợp của các cơ sở lưu trú không chỉ góp phần bảo đảm ANTT mà còn giúp chính cơ sở kinh doanh tránh bị các đối tượng lợi dụng.

Về phía lực lượng Công an cơ sở, cần tiếp tục chủ động nắm địa bàn, nắm cơ sở, kết hợp công tác quản lý hành chính với nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, nhất là tại các cơ sở lưu trú có nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT. Quản lý thường xuyên, thực chất sẽ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, kịp thời ngăn chặn nguy cơ ngay từ cơ sở.

Phòng ngừa tội phạm không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an. Mỗi chủ cơ sở, mỗi người quản lý lưu trú đều là một mắt xích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Một lượt khách được quản lý chặt, một dấu hiệu bất thường được phát hiện kịp thời có thể góp phần ngăn chặn một hành vi vi phạm.

Đừng để những căn phòng khép kín trở thành nơi tội phạm ẩn náu. Chủ động quản lý, nâng cao cảnh giác và phối hợp kịp thời chính là cách thiết thực để bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ mỗi cơ sở lưu trú.