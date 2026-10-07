Hành tung kẻ vận chuyển 35 bánh heroin, luôn mang súng bên người

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, liên quan đến 35 bánh heroin.

Đối tượng Phương Văn Kỳ bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ. Đối tượng lẩn trốn trong các lán trại bỏ hoang ở khu vực rừng giáp biên giới, đến đêm mới xuống khu vực nhà dân.

Qua xác minh, Kỳ là người nghiện ma túy, rất cảnh giác. Mỗi khi di chuyển, đối tượng luôn mang theo súng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng Phương Văn Kỳ cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Khoảng 15h30 ngày 4/10, 4 tổ công tác tổ chức mật phục nhiều giờ tại các địa điểm xung quanh khu vực Kỳ lẩn trốn. Đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy về sử dụng.

Khám xét người Kỳ, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn AK, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Khẩu súng Phương Văn Kỳ tàng trữ khi đang lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Qua đấu tranh, Kỳ khai nhận biết mình bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà. Chỉ khi trời tối, đối tượng mới xuống khu vực dân cư để lấy lương thực và tìm mua ma túy về sử dụng.

Về khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn, Kỳ khai nhận đã thường xuyên mang theo bên người kể từ khi bị truy nã để phòng thân, đồng thời sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.