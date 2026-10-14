'Hành tung' bí ẩn của đối tượng được chia tiền bất chính sau khi cùng 'Shark' Bình lừa đảo

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án tiền số Antex, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mà Nguyễn Hòa Bình (tức Shrak Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) giữ vai trò lớn nhất, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố vắng mặt một bị can.

Bị can bị đề nghị truy tố vắng mặt là Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, ở Hải Phòng). Đối tượng này bị xác định phạm vào tội “Lừa đỏa chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 – Bộ luật Hình sự.

Ngoài bị đề nghị truy tố về 3 tội danh ở vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cũng sắp phải hầu tòa trong vụ án khác liên quan đến Ví ngân lượng và rửa tiền.

Theo Kết luận điều tra vụ án, năm 2021, “Shark Bình” cùng đồng phạm đều là những người có trình độ về tiền số - coin, góp tiền thực hiện Dự án Antex để phát triển ví VNDT.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5-2022, nhiều sản phẩm của Dự án Antex chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Trong đó, sản phẩm Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện và bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3-2022.

Tuy vậy, dự án này vẫn thu hút các nhà đầu tư “rót tiền” vào. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại tạm tương ứng ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Số tiền nhận được, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo rút ra chia nhau và trong đó, ông chủ Công ty CP Tập đoàn NextTech nhận 8,4 tỷ đồng và bị can Vũ Ngọc Sinh được nhận hơn 2,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Vũ Ngọc Sinh tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Anh ta là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án.

Sau khi dự án bán được các token, tháng 5-2022, “Shark” Bình cùng đồng phạm thống nhất rút tiền chia nhau chiếm đoạt. Sinh với tư cách là người góp vốn được chia số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 11,5%.

Để nhận số tiền trên, Sinh đã cung cấp số tài khoản của người khác cho bị can Mai Thái Hà (SN 1986, ở Ninh Bình). Do trước đó, Sinh vay Hà số tiền 455 triệu nên Hà đối trừ khoản này rồi sử dụng tài khoản của vợ mình chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng.

Biết Hà chuyển tiền, Sinh nhờ tài khoản nhận tiền hộ chuyển toàn bộ hơn 1,9 tỷ đồng cho em gái Sinh là Vũ Thị Thùy (SN 1996).

Tại cơ quan điều tra, chị Vũ Thị Thùy khai cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Số tiền trên, theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu vào tài khoản của Sinh; chuyển hơn 1 tỷ cho Công ty Novareal với nội dung: “Vu ngọc sinh thanh toan mua can sv4 17 02 du an aquacity phonenix west”.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh đối với Vũ Ngọc Sinh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng) và cho kết quả, bố anh ta làm tàu thủy nội địa không rõ ở đâu, không liên lạc được, còn mẹ mắc bệnh. Sinh đi làm ở đâu không rõ, không về địa phương nên công an phường không xác định được bị can này đang sống, làm việc ở đâu và không thể triệu tập.

Liên quan đến “hành tung” của Vũ Ngọc Sinh, chị Vũ Thị Thùy cũng khai anh trai mình bỏ nhà đi đâu không rõ từ tháng 4-2025. Hiện, gia đình, người thân không biết Sinh ở đâu và làm gì.

Cơ quan điều tra vì thế đã ra lệnh truy nã Vũ Ngọc Sinh và xác định anh ta có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại số tiền đặc biệt lớn.

Căn cứ lời khai, tài liệu và căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND, VKSND, đủ điều kiện để truy tố, xét xử vắng mặt Vũ Ngọc Sinh.