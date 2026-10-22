Hành trình xuyên rừng tìm kiếm bà cụ 79 tuổi mất tích ở Tuyên Quang

Ngày 22.10, thông tin từ Công an xã Yên Hoa (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy cụ bà B.T.C (SN 1947, trú tại thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang) sau 4 ngày rời khỏi nhà chưa trở về.

Trước đó, ngày 20.10, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của gia đình về việc bà C. đi khỏi nhà từ ngày 18.10 nhưng chưa trở về.

Ngay sau đó, công an địa phương phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng người dân khẩn trương tìm kiếm, đồng thời thông báo tới công an các xã lân cận để hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Yên Hoa cùng người dân đưa bà C. trở về

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 21.10, lực lượng tìm kiếm phát hiện cụ bà tại khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác trong tình trạng mệt mỏi. Bà được hỗ trợ chăm sóc và đưa về nhà an toàn ngay sau đó.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các gia đình tăng cường quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có nguy cơ đi lạc.

Khi phát hiện người thân mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ tìm kiếm kịp thời.