Ông Paolo Bulgari là người đưa Bulgari trở thành "đế chế" trang sức xa xỉ toàn cầu. Ảnh: Nieuwsblad.

Theo First Post, ra đời tại Rome (Italy) năm 1884 do nghệ nhân kim hoàn gốc Hy Lạp Sotirio Bulgari sáng lập, Bulgari (thường được viết dưới thương hiệu Bvlgari) đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự xa hoa toàn cầu.

Qua nhiều thập kỷ, các thế hệ kế thừa nhà Bulgari đã tạo nên một phong cách độc tôn: kết hợp những gam màu rực rỡ, tỷ lệ cân đối hoàn hảo cùng các họa tiết độc bản, tôn vinh cội nguồn La Mã của thương hiệu.

Bậc thầy đá quý

Từng theo học luật trước khi gia nhập công ty gia đình vào năm 1960, ông Paolo Bulgari bắt đầu sự nghiệp dưới sự dìu dắt trực tiếp của cha mình - Giorgio Bulgari.

Quá trình miệt mài khám phá thế giới khoáng vật quý hiếm đã tôi luyện nên một chuyên gia đá quý lừng danh, đồng thời định hình nên tư duy thiết kế lẫn tầm nhìn kinh doanh trong suốt sự nghiệp của vị cố doanh nhân.

Một trong những đóng góp lớn nhất của Paolo Bulgari nằm ở việc định hình nên phong cách thẩm mỹ độc nhất cho thương hiệu.

Thay vì đi theo khuôn mẫu tinh giản của giới kim hoàn Paris cổ điển, Bvlgari nổi tiếng với những viên đá quý cỡ lớn, chất liệu vàng cùng phối màu phá cách.

Lấy cảm hứng từ La Mã cổ đại và di sản nghệ thuật Italy, phong cách thiết kế riêng biệt này đã giúp thương hiệu nhanh chóng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Các cửa hàng Bvlgari trên thế giới cũng gây ấn tượng với phong cách sang trọng, xa hoa. Ảnh: SCMP.

Đảm nhận vai trò lãnh đạo tập đoàn từ năm 1984, sát cánh cùng anh trai Nicola và sau này là người cháu trai Francesco Trapani, ông Paolo Bulgari đã dẫn dắt thương hiệu kim hoàn nổi tiếng của Rome trở thành một tập đoàn xa xỉ toàn cầu.

Với bộ 3 nhà lãnh đạo này, Bvlgari không chỉ có chỗ đứng vững chắc tại những kinh đô xa xỉ sầm uất như New York, Paris, Geneva và Monte Carlo. Công ty còn thực hiện bước chuyển mình chiến lược, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực trang sức cao cấp sang đồng hồ, nước hoa, đồ da và cả lĩnh vực khách sạn hạng sang.

Paolo Bulgari đã đẩy mạnh chiến lược vươn ra toàn cầu, biến trang sức của hãng thành lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa và các ngôi sao hạng A.

Danh sách những người hâm mộ cuồng nhiệt của nhà kim hoàn nước Italy trải dài qua nhiều thế hệ minh tinh lừng danh thế giới, từ các biểu tượng Hollywood kinh điển như Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Audrey Hepburn đến Nicole Kidman, Angelina Jolie, Zendaya.

Trong suốt hai thập kỷ 1980 và 1990, Bvlgari duy trì vị thế dẫn đầu nhờ nhạy bén nắm bắt sự thay đổi trong phong cách sống của phụ nữ đương đại.

Bước ngoặt năm 2011

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi gia đình Bulgari quyết định chuyển nhượng quyền kiểm soát công ty niêm yết tại Milan cho Tập đoàn LVMH trong thương vụ trị giá khoảng 5 tỷ USD, khép lại hơn một thế kỷ điều hành doanh nghiệp của gia tộc.

Nhìn lại cột mốc này, Paolo Bulgari thừa nhận đó là lựa chọn "đau đớn", nhưng cần thiết để bảo đảm tương lai phát triển bền vững cho thương hiệu và "giữ vững sinh kế cho hàng nghìn nhân viên".

Sau khi quyền kiểm soát tập đoàn được chuyển giao, Paolo Bulgari vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết với thương hiệu của gia tộc và bền bỉ theo đuổi niềm đam mê thiết kế.

Thỉnh thoảng ông xuất hiện cùng các ngôi sao trong những thiết kế trứ danh của gia đình

Theo nhiều nguồn tin, ông vẫn giữ thói quen phác thảo các tác phẩm trang sức cho đến cuối đời.

Cửa hàng Bvlgari trên phố Via Condotti, Rome, Italy. Ảnh: The Business of Fashion.

Ông cũng thỉnh thoảng góp mặt tại cửa hàng của Bvlgari trên đường Via dei Condotti (Rome) để tận tay phục vụ những vị khách ghé thăm. Thậm chí đôi lúc ông đã khiêm tốn tự nhận mình chỉ là "một nhân viên bán hàng".

Phía sau vẻ hào nhoáng của một đế chế xa xỉ toàn cầu, Paolo Bulgari hiện lên trong ký ức của đồng nghiệp và bạn bè với hình ảnh một nhà lãnh đạo trầm lặng, điềm đạm cùng vóc dáng cao ráo và mái tóc bạc lịch lãm.

"Tâm hồn sáng tạo thực thụ"

Không chỉ ghi dấu ấn với vai trò người dẫn dắt một "đế chế" trang sức xa xỉ toàn cầu, Paolo Bulgari còn tích cực hỗ trợ nhiều sáng kiến xã hội và giáo dục.

Năm 2019, ông và vợ đã thành lập Quỹ Paolo Bulgari, hỗ trợ thanh thiếu niên tại những khu vực kém phát triển của thủ đô Rome. Thông qua việc mở rộng cơ hội tiếp cận trường học, giáo dục và đào tạo nghề.

Chia sẻ trong phần giới thiệu về Quỹ Paolo Bulgari, ông từng viết: “Nhiều người không biết điều này, nhưng nguồn gốc họ của tôi là một câu chuyện về sự di cư".

Sau sự ra đi của ông Paolo Bulgari, Bvlgari đã vinh danh vị cố chủ tịch gắn bó nhiều thập kỷ như một bộ óc kiệt xuất, nhân tố tạo nên sự phát triển của thương hiệu.

Công ty ca ngợi ông là một “tâm hồn sáng tạo thực thụ” với sự tận tâm, tận hiến bền bỉ cho nghề và bồi dưỡng lớp kế cận, qua đó khắc ghi một “dấu ấn không thể phai mờ trong thế giới trang sức”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn LVMH (hiện là công ty mẹ của Bvlgari), ông Bernard Arnault, cũng bày tỏ lòng kính với Paolo Bulgari.