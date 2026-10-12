Điểm nhấn là việc ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân thu gom, đưa rác thải phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản về bờ; phối hợp phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, chấp hành các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết phối hợp bảo vệ môi trường biển.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Hoạt động của Hội khá đa dạng nhằm thực hiện các chương trình, dự án vì biển, đảo, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển. Thông qua mạng lưới hội viên và đối tác, Hội dự kiến kết nối nguồn lực, chia sẻ kiến thức, chung tay xây dựng môi trường xanh và bảo vệ hệ sinh thái biển. Trong đó, chúng tôi xác định gắn kết với các đơn vị Quân đội để vận động ngư dân chung tay bảo vệ môi trường biển; đồng thời kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan truyền thông và cộng đồng, hướng các hoạt động vào những vấn đề thực tiễn của xã hội. Mục đích cao nhất của chương trình là tạo dựng hành trình xanh, hỗ trợ ngư dân, bảo vệ môi trường biển.

Lâu nay, hoạt động trồng cây xanh, dọn rác ở bãi biển, khu công cộng, làm sạch các tuyến đường giao thông, phổ biến pháp luật cho ngư dân... được các đơn vị LLVT và nhân dân các địa phương ven biển thuộc TP Hồ Chí Minh thực hiện vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc theo các đợt cụ thể. Với việc ký kết Chương trình “Hành trình xanh-Kết nối biển, đảo”, hoạt động bảo vệ môi trường biển, chuyển đổi xanh, đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển sẽ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn, có sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, LLVT và nhân dân. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố tích cực huy động nguồn lực để thực hiện chương trình, đồng hành với ngư dân.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho rằng: Bảo vệ môi trường biển cần gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển và phát triển kinh tế biển bền vững. Thông qua chương trình, Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường biển, đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia.