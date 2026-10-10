Hành trình vượt núi đưa hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ trở về
Ngày 9-10, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bác Ái Tây đã tiến hành cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.
Liệt sĩ Bo Bo Mơ sinh năm 1940, quê quán: Tà Lọt, Phước Hòa, Bác Ái, Ninh Thuận (nay thuộc thôn Phước Hòa, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa). Năm 1971, khi đất nước đang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng. Trong quá trình hoạt động, người con của đồng bào dân tộc Raglai đã cùng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào địa phương bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược, bảo vệ quê hương. Ngày 27-7-1972, trong trận càn của địch ở khu vực làng Phước Hòa, đồng chí Bo Bo Mơ cùng đồng đội, đồng bào địa phương đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu và Nhân dân. Và anh đã ngã xuống khi con gái đầu lòng còn chưa kịp chào đời. Sau khi hy sinh, đồng chí Bo Bo Mơ được thân nhân chôn cất trên đỉnh núi Tà Lọt theo phong tục của đồng bào dân tộc Raglai địa phương.
Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Bác Ái Tây đã vận động thuyết phục thân nhân gia đình để cất bốc hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ về án táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Theo chân tổ công tác, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ghi lại hình ảnh về sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong hành trình hơn 9 giờ đồng hồ vượt sông, leo núi băng rừng dưới trời mưa tầm tã để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa liệt sĩ trở về…
Mọi thông tin xin liên hệ:
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội
- Điện thoại: 0338.294.707
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202610/hanh-trinh-vuot-nui-dua-hai-cot-liet-si-bo-bo-mo-tro-ve-bbf769b/