Hành trình vượt núi đưa hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ trở về

Ngày 9-10, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bác Ái Tây đã tiến hành cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Liệt sĩ Bo Bo Mơ sinh năm 1940, quê quán: Tà Lọt, Phước Hòa, Bác Ái, Ninh Thuận (nay thuộc thôn Phước Hòa, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa). Năm 1971, khi đất nước đang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng. Trong quá trình hoạt động, người con của đồng bào dân tộc Raglai đã cùng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào địa phương bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược, bảo vệ quê hương. Ngày 27-7-1972, trong trận càn của địch ở khu vực làng Phước Hòa, đồng chí Bo Bo Mơ cùng đồng đội, đồng bào địa phương đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu và Nhân dân. Và anh đã ngã xuống khi con gái đầu lòng còn chưa kịp chào đời. Sau khi hy sinh, đồng chí Bo Bo Mơ được thân nhân chôn cất trên đỉnh núi Tà Lọt theo phong tục của đồng bào dân tộc Raglai địa phương.

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Bác Ái Tây đã vận động thuyết phục thân nhân gia đình để cất bốc hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ về án táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo chân tổ công tác, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ghi lại hình ảnh về sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong hành trình hơn 9 giờ đồng hồ vượt sông, leo núi băng rừng dưới trời mưa tầm tã để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa liệt sĩ trở về…

Cán bộ, chiến sĩ mặc áo phao, chuẩn bị vượt Sông Cái, mở đầu hành trình cất bốc hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ trên núi Tà Lọt.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt phải đảm bảo an toàn trong quá trình vượt sông, leo núi trong suốt hành trình.

Cán bộ, chiến sĩ vượt sông Cái.

Lực lượng an toàn vượt sang bờ bắc Sông Cái. Từ đây tiếp tục băng qua khu rẫy khoảng 3km mới đến chân núi Tà Lọt.

Núi Tà Lọt là những cánh rừng nguyên sinh, không có lối mòn nên việc vượt qua khoảng cách gần 10km giữa rừng để tiếp cận vị trí mộ liệt sĩ Bo Bo Mơ là hành trình đầy gian nan.

Có những đoạn cán bộ, chiến sĩ phải luồn lách qua vạt rừng rậm rịt, rất nhiều muỗi.

Vạt rừng này cây cối dày đặc, người đi trước phải dùng rựa phát cây để mở đường.

Càng lên cao, độ dốc càng lớn, trời mưa to vách đá càng trơn trượt nên lực lượng chủ yếu lội ngược dòng các con suối.

Lực lượng phải cẩn trọng bám chắc vào vách đá để dò dẫm từng bước một.

Dọc các con suối còn có vô số thân cây đổ ngã chắn ngang, việc vượt qua càng thêm khó khăn.

Đến gần trưa, lực lượng đã tiếp cận được vị trí, tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận đặt hài cốt liệt sĩ vào ba lô để đưa xuống núi.

Hơn 2 giờ chiều cùng ngày, lực lượng đã đưa hài cốt liệt sĩ xuống núi, băng qua Sông Cái bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tại bờ nam Sông Cái, chính quyền địa phương đã dựng sẵn nhà bạt để tổ chức lễ tưởng niệm trước khi di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bác Ái Tây thành kính dâng hương tưởng nhớ anh linh liệt sĩ Bo Bo Mơ.

Lãnh đạo UBND xã Bác Ái Tây thành kính dâng hương tưởng nhớ anh linh liệt sĩ Bo Bo Mơ.

Thân nhân gia đình thành kính dâng hương tưởng nhớ anh linh liệt sĩ Bo Bo Mơ.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ đến phương tiện đang đậu cách bờ bắc Sông Cái khoảng 2km để di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Suốt hành trình hơn 9 giờ đồng hồ băng rừng lội suối, vượt sông, dầm mình trong mưa gió, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ trong niềm xúc động, tự hào.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.