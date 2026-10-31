Hành trình vượt ‘nghịch cảnh’, chinh phục huy chương thế giới của võ sĩ Nguyễn Đức Anh

Chân dung võ sĩ Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Huy Anh

Nỗ lực trở lại sau chấn thương

Đầu năm 2026, thông tin Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam diễn ra tại Italia đã thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng Nguyễn Đức Anh. Dù chưa có danh sách triệu tập chính thức, anh đã chủ động tập luyện nâng cao thể lực cũng như kỹ thuật bản thân.

Sau khi biết mình sẽ được tham gia thi đấu quốc tế, sự háo hức lần đầu được tham gia giải đấu lớn thôi thúc Đức Anh ép mình tập luyện với cường độ cao. Thế nhưng, sự hưng phấn tập luyện quá tải đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, sát ngày thi đấu chưa đầy hai tháng, Đức Anh dính đa chấn thương ở đầu gối, cánh tay và khớp vai. Khả năng vận động suy giảm rõ rệt, giấc mơ quốc tế ngỡ như vụt tắt.

“Lúc bị chấn thương, em cũng rất lo lắng, vì đây là giải đấu lớn nhất từ trước đến giờ em tham dự. Được đại diện Việt Nam ra đấu trường thế giới là một vinh dự đối với em” - Đức Anh chia sẻ.

Không chấp nhận dừng bước, Đức Anh quyết định ra Đà Nẵng điều trị. Suốt một tháng xa nhà, anh kiên trì tập từng bài vật lý trị liệu, từng bước cải thiện tình trạng chấn thương.

Nhờ sự động viên từ gia đình, các thầy và bạn bè giúp Đức Anh vững tin hơn. Trở lại Đồng Nai hội quân cùng đội tuyển trong một tháng trước giải, thể trạng của Đức Anh mới chỉ hồi phục chừng 80% - còn cách rất xa điểm rơi phong độ lý tưởng. Ban huấn luyện xây dựng giáo án phù hợp với tình trạng sức khỏe của anh, các đồng đội cũng hỗ trợ anh trong quá trình tập luyện.

Nguyễn Đức Anh cùng Đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới năm 2026. Ảnh: NVCC

Theo ông Lê Thành Nhân, Huấn luyện viên đội tuyển võ cổ truyền thành phố Đồng Nai, Đức Anh là vận động viên có năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết với võ thuật và duy trì thành tích ổn định trong nhiều năm. Khi biết Đức Anh gặp chấn thương, ban huấn luyện chủ động sắp xếp thời gian điều trị, điều chỉnh giáo án, thiết kế lộ trình tập luyện thích ứng để anh vừa dưỡng thương vừa duy trì cảm giác sàn đấu.

Nước mắt vỡ òa trên đỉnh vinh quang

Từ ngày 30-9 đến 5-10, Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 diễn ra tại thành phố Cervia, tỉnh Ravenna, vùng Emilia-Romagna, Italia, quy tụ các võ sĩ quốc tế. Trong thành phần đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam dự giải, đội tuyển võ cổ truyền thành phố Đồng Nai góp mặt 3 vận động viên. Riêng Nguyễn Đức Anh thi đấu ở hạng cân 57kg, nội dung đối kháng hình thức 1.

Trước khi bước vào các trận đấu, Đức Anh phải thích nghi với điều kiện khí hậu khác biệt, quá trình ép cân khắt khe cùng bất lợi về sải tay và thể hình trước các đối thủ nước ngoài. Gạt bỏ hoàn toàn áp lực thành tích để giải phóng tâm lý, anh bước lên võ đài với tinh thần thi đấu hết mình, học hỏi kinh nghiệm và cống hiến cho thể thao Việt Nam, cho quê hương Đồng Nai.

Cùng sự hỗ trợ từ ban huấn luyện và đồng đội, với đấu pháp linh hoạt và ý chí bền bỉ, Đức Anh đã lần lượt đánh bại các đối thủ để giành huy chương vàng. Đây cũng là một trong ba tấm huy chương vàng danh giá mà các vận động viên thành phố Đồng Nai đóng góp vào bảng tổng sắp của đoàn Việt Nam tại giải.

Nguyễn Đức Anh giành huy chương vàng nội dung đối kháng hạng cân 57kg. Ảnh: NVCC

Khi giành huy chương vàng, Đức Anh muốn gọi điện báo tin cho gia đình và các huấn luyện viên. “Em muốn nói với mọi người là em đã làm được rồi. Những gì bản thân em trải qua, em đã chứng minh được bằng kết quả đạt được” - Đức Anh xúc động kể lại.

Với anh, tấm huy chương vàng là thành quả của những nỗ lực, đồng thời ghi dấu sự đồng hành của gia đình, thầy cô, đồng đội và những người đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình chuẩn bị. Thành tích này cũng mang đến cho anh những kinh nghiệm quý báu khi lần đầu tranh tài ở một giải đấu thế giới.

Nguyễn Đức Anh cùng các vận động viên Đồng Nai giành huy chương vàng tại giải đấu quốc tế. Ảnh: Huy Anh

Gieo mầm đam mê nơi vùng quê

Song song với việc tập luyện và thi đấu trong màu áo đội tuyển Võ cổ truyền thành phố Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh còn dành tâm huyết xây dựng phong trào võ thuật tại quê nhà. Tháng 3-2025, Đức Anh thành lập câu lạc bộ võ thuật NĐA Muaythai Club tại xã Lộc Quang, với mong muốn đưa bộ môn Muay Thái đến gần hơn với thanh thiếu niên địa phương, tạo thêm sân chơi thể thao lành mạnh sau giờ học.

“Tôi hy vọng thông qua việc tập luyện võ thuật, các em không chỉ nâng cao sức khỏe, học kỹ năng tự vệ mà còn rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt qua khó khăn” - Đức Anh chia sẻ.

NĐA Muaythai Club tạo sân chơi thể thao cho thanh thiếu niên tại xã Lộc Quang. Ảnh: NVCC

Việc gây dựng một câu lạc bộ võ thuật ở địa bàn nông thôn như Lộc Quang không hề dễ dàng. Phong trào thể thao nói chung và Muay Thái nói riêng ở xã chưa mạnh, trong khi toàn bộ chi phí ban đầu để đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện của câu lạc bộ võ thuật đều do Đức Anh tự xoay xở. Bên cạnh đó, Đức Anh vẫn phải duy trì lịch tập luyện, thi đấu cùng đội tuyển, nên việc cân đối thời gian và kinh phí trở thành áp lực không nhỏ.

Đức Anh đưa học viên đi thi đấu trong vai trò là huấn luyện viên. Ảnh: NVCC

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay NĐA Muaythai Club đã thu hút khoảng 30-40 võ sinh tham gia tập luyện, chủ yếu trong độ tuổi từ 6 đến 17. Các em được hướng dẫn từ những nội dung cơ bản như khởi động, phát triển thể lực, tư thế, di chuyển đến các kỹ thuật của Muay Thái. Tùy theo độ tuổi và khả năng, Đức Anh điều chỉnh cách huấn luyện: với học viên nhỏ, anh chú trọng rèn tính kỷ luật và truyền cảm hứng vận động; với lứa tuổi lớn hơn, anh nâng dần yêu cầu về kỹ thuật, thể lực, khả năng tự vệ và tư duy chiến thuật.

Theo Đức Anh, mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở việc đào tạo những học viên có năng khiếu để tham gia thi đấu mà còn mong muốn nhiều thanh thiếu niên địa phương có thêm thói quen vận động, có sân chơi sau giờ học và hình thành lối sống tích cực.

Trong thời gian tới, Nguyễn Đức Anh đặt mục tiêu duy trì và phát triển câu lạc bộ theo hướng bền vững, đồng thời thực hiện mục tiêu đào tạo những võ sĩ trẻ, góp sức cho sự phát triển của phong trào võ thuật ở địa phương và thành tích thể thao của thành phố Đồng Nai.