Hành trình vượt chính mình trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 10/10, 258 vận động viên nam, nữ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bước vào vạch xuất phát tại chân núi Ngũ Chỉ Sơn, thuộc thôn Ngũ Chỉ Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai tranh tài Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ Nhất. Không khí ban mai se lạnh bị xua tan bởi sự sục sôi và nhiệt huyết của hàng trăm đôi chân chuẩn bị bứt phá.

Tất cả các vận động viên đều hào hứng, tự tin, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chinh phục một trong những đỉnh núi hùng vĩ bậc nhất vùng Tây Bắc.

Mùa thu mang đến thời tiết lý tưởng: trời trong xanh, gió nhẹ, ánh nắng vàng dịu xuyên qua vạt núi, như tiếp thêm nguồn năng lượng cho các vận động viên trên suốt chặng đua.

Từ điểm xuất phát, các vận động viên có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn “5 ngón tay đá” Ngũ Chỉ Sơn vươn cao giữa nền trời thu xanh ngắt. Khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ấy vừa là đích đến, vừa là nguồn cảm hứng vô tận cho mỗi bước chạy.

Đang lúc giao mùa, cung đường thêm thơ mộng khi ngợp trong sắc màu của muôn hoa rừng. Những vạt hoa mua tím ngắt khoe sắc bên khe đá như vẫy chào, tiếp sức cho các vận động viên.

Trận tranh tài diễn ra kịch tính. Các vận động viên thi đấu bền bỉ, chinh phục thành công đỉnh núi trong sự khâm phục của đông đảo khán giả.

Không chỉ là cuộc đua tốc độ, giải chạy còn là dịp để các vận động viên thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe và hòa mình vào bức tranh thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc. Mỗi bước chạy là một trải nghiệm đáng nhớ.

Càng lên cao, độ dốc càng gắt. Những vách đá dựng đứng, hiểm trở thử thách lòng quả cảm và sự dẻo dai của các vận động viên, cũng là nơi bản lĩnh và tinh thần “không lùi bước” được bộc lộ rõ nét nhất.

Qua những thảm lá ngợp bóng rừng trúc xanh mát mẻ cũng là lúc vạch đích đã ở ngay trước mắt, không khí chiến thắng cận kề.

Trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, nụ cười rạng rỡ khi chiến thắng chính mình là phần thưởng đáng giá hơn mọi huy chương.