Hành trình vươn tới sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Trung tá Công an Hà Tĩnh

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2009, Nguyễn Đình Anh (SN 1984) về nhận nhiệm vụ tại Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh). Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đặc thù, anh đã trực tiếp tham gia nhiều vụ trọng án, hỗ trợ đắc lực cho cơ quan điều tra truy tìm thủ phạm, đưa tội ác ra ánh sáng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Trung tá Nguyễn Đình Anh tại buổi gặp mặt, động viên vào ngày 9/9.

Bước ngoặt của Trung tá Anh bắt đầu từ năm 2022, Bộ Công an chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Từ đó, anh nuôi dưỡng khát vọng lớn: được đứng trong hàng ngũ gìn giữ hoà bình.

"Đối với các sĩ quan CAND, được tham gia lực lượng này là niềm vinh dự và tự hào. Quyết định này xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và mong muốn được trực tiếp góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tham gia gìn giữ hoà bình cũng là cơ hội để tôi học hỏi, tiếp cận phương pháp, quy trình hoạt động chuyên nghiệp của Liên hợp quốc, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác quốc tế và góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người, đất nước Việt Nam" - Trung tá Anh chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Đình Anh (người đứng thứ 2 từ trái qua, hàng dưới cùng) tham gia khóa học do Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình (Bộ công an) tổ chức từ ngày 15/7/2025 - 15/8/2025. (Ảnh: NVCC).

Quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải trải qua các tiêu chuẩn, đào tạo và kiểm tra ngoại ngữ nghiêm ngặt để làm việc trong môi trường đa quốc gia. Do vậy, Trung tá Nguyễn Đình Anh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện.

Để tiến gần hơn đến giấc mơ gìn giữ hoà bình, anh xác định việc nâng cao trình độ ngoại ngữ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Cuối năm 2023, anh bắt đầu nghiêm túc theo đuổi chương trình tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ. Tuy vậy, quá trình này lại chẳng hề dễ dàng khi anh tự nhận, vốn tiếng Anh của bản thân khá ít ỏi.

"Là học viên lớn tuổi nhất trung tâm ở thời điểm đó (39 tuổi), việc tiếp thu kiến thức, từ vựng của tôi khó khăn hơn rất nhiều so với các bạn trẻ. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ tới mục tiêu cao cả, tôi lại được tiếp thêm động lực để vượt qua. Tận dụng thời gian rảnh, tôi lại tìm tòi, nghe lại bài giảng trên Youtube để thấm và hiểu" - Trung tá Nguyễn Đình Anh cho biết.

Trung tá Nguyễn Đình Anh trong thời gian tham gia thi AMS tại Indonesia. (Ảnh: NVCC).

Sau gần 2 năm nỗ lực không ngừng nghỉ (từ cuối năm 2023 đến tháng 11 năm 2025), Trung tá Anh chính thức hoàn thành chương trình học ngoại ngữ. Không chỉ dừng lại ở việc trau dồi kiến thức, anh còn chủ động tìm hiểu về văn hoá, tôn giáo và đời sống của người dân châu Phi để có thể thích nghi tốt hơn khi đến nhận nhiệm vụ.

Từ tháng 11/2025 đến nay, Trung tá Anh đã tham gia nhiều khoá huấn luyện do Bộ Công an tổ chức, bắt đầu là tiền kiểm tra năng lực (Pre-SAAT) tại Hưng Yên. Quá trình đào tạo Pre-SAAT không đơn thuần là huấn luyện kĩ thuật mà là bước quan trọng để chuẩn bị cho lực lượng gìn giữ hoà bình dự kỳ đánh giá năng lực tham gia phái bộ. Đây là kỳ đánh giá được tổ chức với nhiều nội dung như kỹ năng ngôn ngữ (đọc hiểu, nghe, viết báo cáo vụ việc, trả lời phỏng vấn), tin học, lái xe, bắn súng theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc; điều đặc biệt là tất cả các nội dung đều học và thi bằng tiếng Anh.

Trung tá Anh tham gia khoá huấn luyện ở thành phố Vicenza, Cộng hòa Italia. (Ảnh: NVCC).

Sau khoá đào tạo nghiêm ngặt trong nước, tháng 4/2026, Trung tá Nguyễn Đình Anh là 1 trong 10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Indonesia (AMS).

Theo đánh giá của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, kỳ sát hạch diễn ra nghiêm túc, khắt khe và có tính cạnh tranh cao. Trong suốt quá trình tham gia, Trung tá Anh và 9 cán bộ, sĩ quan đã tận dụng tối đa thời gian để học tập, nghiên cứu, luyện tập và nghiêm túc chuẩn bị cho từng nội dung, quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất. Kết quả, 10/10 cán bộ, sĩ quan Việt Nam đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia các phái bộ.

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Trung tá Nguyễn Đình Anh nhận chứng chỉ hoàn thành khoá huấn luyện ở thành phố Vicenza, Cộng hòa Italia. (Ảnh: NVCC).

Đến tháng 7/2026, Trung tá Nguyễn Đình Anh tiếp tục tham gia khoá huấn luyện ở thành phố Vicenza, Cộng hòa Italia. Đây là diễn đàn quý báu để các học viên trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ những thông tin bổ ích, những trải nghiệm cá nhân sâu sắc về quá trình trực tiếp triển khai nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Tại đây, các anh được trang bị nền tảng kiến thức toàn diện về cơ cấu tổ chức, cơ sở pháp lý, hệ thống nguyên tắc và cơ chế vận hành của phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; đồng thời, đi sâu vào nghiệp vụ chuyên ngành gắn với từng vị trí công tác cụ thể, kỹ năng xử lý tình huống chuyên biệt.

Nhìn lại chặng hành trình đã qua, Trung tá Anh cảm kích, trong mỗi bước trưởng thành của mình đều có dấu ấn của tập thể. Chính sự động viên, hỗ trợ của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Kỹ thuật hình sự và gia đình là động lực lớn lao để anh yên tâm phấn đấu. Ngày 3/10 tới đây, anh sẽ chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Minusca, Cộng hòa Trung Phi với mong muốn lớn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó; góp phần giữ vững hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt,động viên và giao nhiệm vụ đối với Trung tá Nguyễn Đình Anh, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực của đồng chí trong suốt quá trình công tác. Tin tưởng những kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy sẽ là hành trang quan trọng để Trung tá Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, Trung tá Anh nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tính chuyên nghiệp; chủ động học hỏi, nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác quốc tế, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tăng cường đoàn kết, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế; phát huy phẩm chất người cán bộ CAND Việt Nam, truyền thống quê hương Hà Tĩnh.