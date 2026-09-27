Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống, khơi dậy trách nhiệm

Đây là dịp để cán bộ, nhân viên ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, củng cố ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên Ban tài chính (Học viện Chính trị) chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn công tác đã đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu tại nhiều địa danh lịch sử tiêu biểu như: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; di tích nơi thành lập Học viện Chính trị tại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến; Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và một số địa danh gắn với những sự kiện trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Hành trình về nguồn không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng có ý nghĩa thiết thực. Qua chuyến đi, cán bộ, nhân viên Ban Tài chính tiếp tục được bồi đắp niềm tự hào về Đảng, dân tộc, Quân đội và Học viện; củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin, động cơ phấn đấu và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.