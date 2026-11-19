Trong khi vài người “nhận cua là cha mẹ kiếp trước”, rồi thong dong thả vài con cua xuống nước để “tạo phước câu view”, thì ngoài kia, rất nhiều nông dân đang đổ mồ hôi, công sức trên vuông tôm, vuông cua, vì miếng cơm manh áo, vì tiền học cho con, tiền thuốc cho cha mẹ.