Hành trình văn hóa “Một ngày cùng di sản Phú Thượng”
Với bề dày truyền thống văn hóa từ lâu đời, trong nỗ lực vinh danh, quảng bá mảnh đất con người Phú Thượng, phường đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội để khai thác tour du lịch trải nghiệm “Một ngày cùng di sản Phú Thượng”. Theo đó, du khách sẽ được tìm hiểu về các di tích lịch sử đình, chùa và nghề làm xôi truyền thống Phú Thượng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-trinh-van-hoa-mot-ngay-cung-di-san-phu-thuong-246261119155904098.htm