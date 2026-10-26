Hành trình ươm tạo khởi nghiệp của sinh viên Đại học Huế

Dự án "Tất gel thảo dược An Túc" của sinh viên Trường đại học Y-Dược Huế đạt giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ IX, năm 2026. (Ảnh: PH.THẢO)

Đưa dược liệu bản địa vào sản phẩm chăm sóc bàn chân

Giành giải Nhất và danh hiệu “Dự án được yêu thích nhất” tại Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ IX năm 2026, dự án “Tất gel thảo dược An Túc” của nhóm sinh viên Trường đại học Y-Dược, Đại học Huế gây chú ý bởi ý tưởng phát triển sản phẩm chăm sóc bàn chân từ các thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Đằng sau dự án là mong muốn đưa nguồn dược liệu truyền thống của Huế vào đời sống hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu bản địa.

Nguyễn Hữu Nhật Hoàng, sinh viên năm thứ 5 ngành Dược, Trường đại học Y-Dược Huế, đại diện nhóm thực hiện dự án cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ việc nhận thấy tiềm năng của nguồn dược liệu dồi dào tại các địa bàn miền núi của thành phố Huế, trong đó có xã Nam Đông. Nhiều loại cây thuốc dược liệu được bà con sử dụng trong kinh nghiệm dân gian nhưng vẫn còn dư địa để phát triển thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao hơn.

Lãnh đạo Đại học Huế trao Giấy chứng nhận cho các cố vấn tại cuộc thi.

Nổi bật là nguồn cây thiên niên kiện (loài cây sống lâu năm thuộc họ ráy, có tên là sơn thục, cây bao kim, ráy hương hay vắt vẻo). Nhận thấy tiềm năng của loại dược liệu này, nhóm sinh viên Trường đại học Y-Dược Huế đã lựa chọn thiên niên kiện làm một trong những thành phần quan trọng để phát triển sản phẩm chăm sóc bàn chân. “Tất gel thảo dược An Túc” được thiết kế theo dạng tất silicone, có lớp gel thảo dược ở mặt trong, kết hợp bốn thành phần gồm thiên niên kiện, hạt gấc, lô hội và tinh dầu gừng.

Theo nhóm tác giả, việc lựa chọn các thành phần dựa trên định hướng kế thừa kinh nghiệm sử dụng dược liệu trong y học cổ truyền và dân gian, đồng thời hướng đến sự tiện lợi trong quá trình chăm sóc bàn chân tại nhà. Thiên niên kiện và hạt gấc được nhóm quan tâm từ kinh nghiệm sử dụng trong một số bài thuốc dân gian; lô hội được bổ sung với mục đích cấp ẩm, làm mềm da, trong khi tinh dầu gừng góp phần tạo cảm giác ấm khi sử dụng.

Dự án "Ô! Nghệ Huế" của sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế đoạt giải Nhì.

Điểm đáng chú ý của An Túc không dừng ở việc kết hợp các nguyên liệu, mà ở cách tiếp cận một ý tưởng khởi nghiệp từ góc nhìn chuyên môn của sinh viên ngành Dược. Thay vì dừng lại ở việc giới thiệu giá trị của dược liệu, nhóm sinh viên hướng đến phát triển một dạng sản phẩm cụ thể, có thể tiếp tục hoàn thiện về công thức, thiết kế, trải nghiệm sử dụng và khả năng thương mại hóa.

Tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2026, “Tất gel thảo dược An Túc” đã vượt qua 7 dự án khác để giành giải Nhất với trị giá giải thưởng 15 triệu đồng. Dự án này đồng thời còn nhận danh hiệu “Dự án khởi nghiệp được yêu thích nhất” với 3.027 lượt bình chọn. Kết quả này tạo thêm động lực để nhóm sinh viên tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, hướng đến những sân chơi khởi nghiệp quy mô lớn hơn.

Dự án "Phân bón hữu cơ từ phụ phẩm tôm" của sinh viên Trường đại học Nông Lâm Huế đoạt giải Ba.

Tuy nhiên, từ một ý tưởng được đánh giá cao đến sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường vẫn là hành trình đòi hỏi nhiều bước tiếp theo. Với “Tất gel thảo dược An Túc”, việc hoàn thiện công thức, đánh giá chất lượng và độ an toàn, kiểm chứng trải nghiệm người dùng, xác định chi phí sản xuất và xây dựng phương án kinh doanh sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phát triển lâu dài. Đây cũng là quá trình để một ý tưởng xuất phát từ môi trường đại học từng bước tiếp cận các yêu cầu thực tế của thị trường.

Từ cuộc thi đến hệ sinh thái ươm tạo và kết nối đầu tư

Điểm nổi bật của mùa thi năm nay là việc tổ chức vòng bán kết theo mô hình chương trình ươm tạo kéo dài ba tháng, được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kiểm chứng mô hình kinh doanh, xây dựng kế hoạch tiếp thị và kết nối cố vấn khởi nghiệp, dành cho 29 nhóm dự án.

Dự án "Tất gel thảo dược An Túc" đồng thời đạt danh hiệu "Dự án được yêu thích nhất".

Theo tổng kết đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, khoảng một nửa số nhóm đã hoàn thiện sản phẩm; một số dự án bước đầu có doanh thu hoặc lượt sử dụng đầu tiên từ khách hàng thực tế. Những kết quả này cho thấy giá trị của cuộc thi không dừng ở việc thứ hạng hay giải thưởng, lớn hơn là ở quá trình giúp người học chuyển từ ý tưởng sang thử nghiệm, tiếp cận người dùng và nhận diện những vấn đề cần giải quyết trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Năm trong tám dự án của các nhóm tại vòng Chung kết đoạt giải Khuyến khích cuộc thi.

Vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy tụ 8 dự án thuộc nhiều lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, y dược và công nghệ. Bên cạnh “Tất gel thảo dược An Túc”, giải Nhì thuộc về dự án “Ô! Nghệ Huế” của Trường đại học Khoa học Huế; giải Ba thuộc về dự án “Phân bón hữu cơ từ phụ phẩm tôm” của Trường đại học Nông Lâm Huế.

Các dự án cũng đặt ra những bài toán thực tiễn, từ hỗ trợ trẻ em, phát huy giá trị văn hóa Huế đến tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và phát triển công cụ học ngoại ngữ. Thông qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên ngành, làm việc liên ngành, rèn luyện tư duy kinh doanh và hiểu rõ hơn những yêu cầu của hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, đánh giá cao kết quả chương trình ươm tạo, xem đây là cơ sở để sinh viên tích lũy kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận thực tiễn trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

"Theo định hướng được Đại học Huế xác định, chương trình ươm tạo sẽ từng bước được chuyển giao cho các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; đồng thời tăng cường kết nối các dự án đã qua ươm tạo với nhà đầu tư và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh.

Sau cuộc thi, những dự án tiềm năng sẽ tiếp tục được Đại học Huế hỗ trợ hoàn thiện, kết nối đầu tư và giới thiệu tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2026), Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (SV_STARTUP) năm 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể trở thành một mắt xích thiết thực trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Đại học Huế, góp phần đưa tri thức từ giảng đường đến gần hơn với đời sống và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.