Hành trình từ vận động viên chuyên nghiệp đến danh hiệu Á khôi của nữ sinh Thành Đô

Không giới hạn bản thân trong những điều quen thuộc, cô gái trẻ tiếp tục thử sức tại Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 và xuất sắc giành danh hiệu Á khôi 1. Hành trình ấy không chỉ ghi dấu sự trưởng thành mà còn truyền cảm hứng về tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá tiềm năng và viết nên những chương rực rỡ của tuổi trẻ.

Từ sân bóng chuyền chuyên nghiệp đến giảng đường đại học

Trước khi được biết đến với danh hiệu Á khôi 1 Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026, Trịnh Thị Hương Trà từng có hành trình gắn bó với bóng chuyền chuyên nghiệp. Những năm tháng tập luyện và thi đấu đã rèn luyện cho cô gái trẻ tinh thần kỷ luật, sự kiên trì, bản lĩnh và ý chí không bỏ cuộc trước khó khăn.

Trước khi tỏa sáng tại Sinh viên Thanh lịch 2026, Hương Trà từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.

Thế nhưng, với Hương Trà, tuổi trẻ không chỉ có một con đường để lựa chọn. Bên cạnh niềm đam mê thể thao, cô mong muốn tiếp tục học tập, mở rộng kiến thức và khám phá những khả năng khác của bản thân. Quyết định theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thành Đô vì thế trở thành một dấu mốc mới trên hành trình trưởng thành.

Chia sẻ về bước chuyển đặc biệt này, Hương Trà bày tỏ:

“Trước đây, em từng là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Thể thao đã rèn luyện cho em tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Nhưng em luôn mong muốn bản thân có thể phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, em đã lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thành Đô để tiếp tục học tập, tích lũy kiến thức và mở rộng những cơ hội cho bản thân.”

Từ môi trường thể thao chuyên nghiệp đến giảng đường đại học là sự chuyển đổi đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần chủ động và quyết tâm học hỏi. Nếu sân bóng giúp Hương Trà tôi luyện ý chí và bản lĩnh, thì hành trình học tập tại Thành Đô mở ra cơ hội để cô tiếp cận những kiến thức mới, phát triển kỹ năng và từng bước định hình những mục tiêu tiếp theo.

Dám bước ra khỏi vùng an toàn để viết nên chương rực rỡ

Xuất phát điểm là một vận động viên bóng chuyền, Hương Trà không xem sân khấu Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 là nơi mình vốn có lợi thế. Tuy nhiên, thay vì để những lo lắng trở thành rào cản, cô lựa chọn thử sức với tinh thần của một người trẻ sẵn sàng đón nhận trải nghiệm mới.

“Ban đầu, em nghĩ đơn giản rằng tuổi trẻ chỉ có một lần, tại sao mình không thử sức với những điều mới mẻ? Em muốn bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những khả năng mà trước đây bản thân chưa có cơ hội thể hiện”, Hương Trà chia sẻ về động lực tham gia cuộc thi.

Từ những ngày chuẩn bị, rèn luyện kỹ năng trình diễn, xây dựng phong thái đến việc thể hiện sự tự tin trước khán giả, mỗi chặng đường đều mang đến cho Hương Trà những trải nghiệm và bài học đáng quý.

Hương Trà duyên dáng, tự tin trong phần trình diễn áo dài tại vòng Bán kết Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026.

Vượt qua các vòng thi, Hương Trà xuất sắc góp mặt trong Top 22 thí sinh và tiếp tục khẳng định bản thân tại đêm Chung kết Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026. Kết quả, nữ sinh ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thành Đô đã giành danh hiệu Á khôi 1, đánh dấu cột mốc đáng tự hào trong hành trình tuổi trẻ.

Nhìn lại khoảnh khắc được xướng tên, Hương Trà xúc động:

“Thực sự đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động. Khi nghe tên mình được xướng lên, em vừa bất ngờ, vừa tự hào vì những nỗ lực trong suốt hành trình đã được ghi nhận. Với em, danh hiệu Á khôi 1 không chỉ là một thành tích mà còn là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, là động lực để em tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân”.

Khoảnh khắc Trịnh Thị Hương Trà được xướng tên với danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2026 – thành quả cho hành trình nỗ lực, thử sức và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Đằng sau khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu là những nỗ lực bền bỉ, tinh thần cầu tiến và sự trưởng thành qua từng thử thách. Danh hiệu Á khôi 1 không chỉ ghi nhận tài năng, phong thái và bản lĩnh của Hương Trà mà còn cho thấy một vận động viên thể thao hoàn toàn có thể tự tin khẳng định mình ở những lĩnh vực mới khi dám thử sức và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Thành Đô – Nơi khai phóng tiềm năng, đồng hành cùng sinh viên khẳng định bản thân

Trong hành trình tham gia Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026, Hương Trà nhận được sự quan tâm, động viên và đồng hành từ Trường Đại học Thành Đô. Nhà trường đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, truyền thông, đồng thời tổ chức lực lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên trực tiếp cổ vũ tại đêm Chung kết.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thành Đô đồng hành, cổ vũ Hương Trà tại Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026, tiếp thêm động lực để nữ sinh tự tin thể hiện bản thân.

Sự đồng hành ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho Hương Trà mà còn thể hiện tinh thần khuyến khích sinh viên tự tin tham gia các sân chơi, phát huy thế mạnh và khám phá những tiềm năng riêng.

Chia sẻ về vai trò của Nhà trường trong hành trình trưởng thành, Hương Trà cho biết:

“Điều em trân trọng ở Thành Đô là môi trường học tập luôn khuyến khích sinh viên tự tin khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Từ một vận động viên quen thuộc với sân bóng, em đã có thêm động lực để thử sức trên một sân khấu hoàn toàn mới. Và danh hiệu Á khôi 1 hôm nay là một dấu mốc mà trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể đạt được.”

Với định hướng giáo dục gắn liền thực tiễn, chú trọng phát triển toàn diện năng lực người học, Trường Đại học Thành Đô không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phát triển bản lĩnh và khẳng định dấu ấn cá nhân.

Hương Trà trong hình ảnh sinh viên Trường Đại học Thành Đô – nơi cô tiếp tục hành trình học tập, rèn luyện và phát triển những tiềm năng mới bên cạnh thế mạnh thể thao.

Hành trình của Hương Trà là một minh chứng gần gũi cho tinh thần ấy. Từ một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp đến sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, rồi trở thành Á khôi 1 của một cuộc thi thanh lịch, mỗi bước chuyển đều mở ra cơ hội để cô hiểu hơn về bản thân và khám phá những khả năng mới.

“Nếu thể thao giúp em rèn luyện ý chí và bản lĩnh thì môi trường học tập tại Thành Đô tiếp thêm cho em sự tự tin để khám phá những khả năng mới. Em nghĩ mỗi sinh viên đều có những tiềm năng riêng, điều quan trọng là có cơ hội và môi trường để phát huy. Em rất vui vì đã lựa chọn Thành Đô làm nơi tiếp tục hành trình trưởng thành và viết nên những chương mới của tuổi trẻ mình”, Hương Trà bày tỏ.

Ở Thành Đô, mỗi sinh viên đều mang theo những xuất phát điểm, thế mạnh và ước mơ khác nhau. Điều quan trọng không chỉ là phát huy những năng lực sẵn có mà còn là khơi mở tiềm năng, tạo động lực để người học tự tin vượt qua giới hạn và chủ động kiến tạo hành trình phát triển của chính mình.

Ghi nhận những nỗ lực và lan tỏa hình ảnh sinh viên Thành Đô

Ngày 26/10/2026, ghi nhận thành tích và những đóng góp tích cực trong việc lan tỏa hình ảnh sinh viên tài năng, bản lĩnh, Trường Đại học Thành Đô đã trao tặng Giấy khen cấp Trường cho Trịnh Thị Hương Trà.

Trường Đại học Thành Đô trao Giấy khen cấp Trường cho Trịnh Thị Hương Trà, ghi nhận thành tích xuất sắc trong lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Thành Đô tài năng, bản lĩnh.

Sự ghi nhận từ Nhà trường không chỉ là niềm tự hào đối với cá nhân Hương Trà mà còn khẳng định sự trân trọng dành cho những sinh viên tích cực phát huy năng lực, khẳng định bản thân và góp phần quảng bá hình ảnh Nhà trường thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Sau cuộc thi, Hương Trà tiếp tục đồng hành cùng Trường Đại học Thành Đô trong các hoạt động truyền thông, lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng.

Chia sẻ về những dự định sau danh hiệu Á khôi 1, Hương Trà bày tỏ:

“Với em, danh hiệu Á khôi 1 không phải là đích đến mà là một khởi đầu mới. Em mong muốn tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hơn. Đặc biệt, em hy vọng có thể đồng hành cùng Trường Đại học Thành Đô trong các hoạt động truyền thông, lan tỏa hình ảnh sinh viên Thành Đô tự tin, năng động, bản lĩnh và luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.”

Đây cũng là cơ hội để Hương Trà tiếp tục tích lũy trải nghiệm, phát huy những giá trị tích cực từ hành trình đã qua và truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên.

Tuổi trẻ rực rỡ nhất khi dám bắt đầu

Hành trình của Trịnh Thị Hương Trà mang đến một thông điệp giản dị nhưng giàu cảm hứng: Mỗi người trẻ đều có những tiềm năng chưa được khám phá, và đôi khi, điều cần thiết nhất chính là sự dũng cảm để bắt đầu.

Từ trải nghiệm của chính mình, Hương Trà muốn gửi gắm đến những bạn trẻ còn e ngại trước thử thách:

“Đừng ngại thử sức với những điều mới mẻ và cũng đừng để nỗi sợ thất bại khiến mình bỏ lỡ cơ hội. Có thể chúng ta chưa phải là phiên bản tốt nhất ở thời điểm bắt đầu, nhưng mỗi trải nghiệm đều giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hãy cứ tự tin, dám ước mơ, dám hành động và dám bước ra khỏi vùng an toàn.”

Từ sân bóng chuyền đến giảng đường Thành Đô, từ những bước đi đầu tiên trên sân khấu đến danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2026, Hương Trà đã từng bước viết nên câu chuyện trưởng thành của riêng mình bằng sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần không ngại thử thách.

Câu chuyện ấy cũng góp phần khắc họa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Thành Đô trong thời đại mới: Không ngừng học hỏi, chủ động nắm bắt cơ hội, dám khám phá bản thân và tự tin theo đuổi những khát vọng riêng.

Bởi mỗi thành tích là một dấu mốc, mỗi trải nghiệm là một bước trưởng thành. Và chương rực rỡ nhất của tuổi trẻ luôn bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những điều mình có thể làm được.