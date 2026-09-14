Hành trình từ sách đến kết nối tri thức của Đại sứ văn hóa đọc Nghệ An

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026 cho 3 cá nhân. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 14/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh năm 2026.

Sau gần hai tháng phát động, từ tháng 4 đến hết tháng 5/2026, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng cộng có 76.826 bài dự thi được gửi về từ các trường tiểu học, THCS và THPT.

Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Qua vòng sơ khảo tại các xã, phường và trường THPT, 1.577 bài dự thi có chất lượng tốt được lựa chọn gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh để chấm vòng chung khảo.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các bài dự thi năm nay có sự đa dạng trong cách thức thể hiện, bên cạnh hình thức bài viết truyền thống, có 145 bài dự thi bằng video clip. Chất lượng bài dự thi năm 2026 đồng đều hơn so với những năm trước. Nhiều học sinh không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một cuốn sách mà đã biết phân tích nội dung, nêu quan điểm, liên hệ với thực tiễn cuộc sống và rút ra bài học cho bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Vinh. Ảnh: Hồ Lài

Theo đại diện Ban tổ chức, thành công của cuộc thi có sự đóng góp quan trọng từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh, đã chủ động phát động, hướng dẫn học sinh lựa chọn tác phẩm, xây dựng ý tưởng và triển khai các sáng kiến phát triển văn hóa đọc.

Cuộc thi cũng cho thấy sách tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh.

Ban tổ chức trao 6 giải Nhì cho các cá nhân. Ảnh: Hồ Lài

Từ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức đã trao 77 giải thưởng, gồm 3 giải tập thể và 74 giải cá nhân; đồng thời lựa chọn 3 học sinh tiêu biểu, xuất sắc cấp tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương.

Ở giải tập thể, giải Nhất thuộc về Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Vinh, đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất và đạt nhiều giải thưởng nhất.

Hai giải Nhì tập thể thuộc về Phòng Văn hóa - Xã hội xã Diễn Châu và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Trường Vinh.

Ở giải cá nhân, 3 học sinh đạt giải Nhất gồm: Nguyễn Thị Thảo An, lớp 3D, Trường Tiểu học Hưng Đông, phường Vinh Hưng; Trần Linh Chi, lớp 8E, Trường THCS Đội Cung, phường Thành Vinh; và Thái Bình Thảo Nguyên, lớp 10D1, Trường THPT Hà Huy Tập.

6 học sinh đạt giải Nhì gồm: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thanh Bình, Ngô Phương Thúy, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hồ Quỳnh Anh và Nguyễn Phúc Nguyên.

Các học sinh đạt giải chuyên đề, tập trung vào các nội dung như: giới thiệu tác phẩm hay nhất; bài viết, video dự thi ấn tượng nhất; sáng kiến phát triển văn hóa đọc... Ảnh: Hồ Lài

Ban tổ chức cũng trao 9 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 40 giải chuyên đề. Các giải chuyên đề tập trung vào 5 nội dung: Giới thiệu tác phẩm hay nhất; Video dự thi ấn tượng nhất; kế hoạch/mô hình/sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất; giới thiệu và tôn vinh tác phẩm văn học hoặc lịch sử hay nhất; bài viết dự thi ấn tượng nhất.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026 không chỉ là sân chơi dành cho học sinh yêu sách mà còn góp phần hình thành năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng kết nối tri thức với thực tiễn. Từ những trang sách, học sinh đang từng bước trở thành những hạt nhân lan tỏa văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.