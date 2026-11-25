Tầm nhìn chiến lược của Bác và ngọn lửa đam mê thuở ban đầu

Mỗi cán bộ, kỹ sư PETROVIETNAM qua bao thế hệ có lẽ không ai không biết đến sự kiện lịch sử khi Bác Hồ đến thăm khu công nghiệp dầu khí Baku (Azerbaijan) năm 1959. Khi đó, Bác đã nói một câu rất giản dị nhưng chứa đựng tầm nhìn chiến lược sâu sắc: “Việt Nam có biển ắt có dầu” và Bác đề nghị các chuyên gia Liên Xô sau khi Việt Nam hòa bình lập lại sẽ sang giúp chúng ta tìm dầu, xây dựng ngành công nghiệp dầu khí mạnh. Lúc ấy, khi nghe câu nói đó, tôi (ông Ngô Thường San) tự hỏi: Tại sao giữa muôn vàn nơi trên đất nước Liên Xô bao la, Bác lại chọn dừng chân ở Baku? Câu trả lời chính là ở tầm nhìn vượt thời gian của Bác. Bác đã sớm nhận ra vai trò động lực quan trọng của Dầu khí đối với sự phát triển kinh tế đất nước mai sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp dầu khí Baku (Azerbaijan) năm 1959 (Ảnh tư liệu)

Đáp lại lời đề nghị của Bác, Liên Xô đã nhiệt thành hỗ trợ ngay sau đó. Những năm 1960, các đoàn chuyên gia Liên Xô cùng những cán bộ địa chất Việt Nam đầu tiên đã bắt tay vào hành trình “đi tìm lửa”. Đó là giai đoạn vô cùng gian khó, chúng ta chưa thể ra biển được vì đất nước còn chiến tranh và công nghệ Liên Xô thời đó chủ yếu phát triển trên đất liền. Chúng tôi đi tìm dầu dưới tầm bom đạn, vừa khoan vừa phấp phỏng lo sợ máy bay địch rải thảm trên đầu.

Về phần mình, năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, tôi vinh dự được Chính phủ và Bác Hồ cử sang Liên Xô học tập. Ban đầu tôi học về địa chất tìm kiếm khoáng sản chung. Tại đây, tôi may mắn được học tập dưới sự dẫn dắt của một Giáo sư Viện sĩ - người từng tìm ra dầu ở miền Tây Siberia. Chính những gợi ý, định hướng của ông đã thắp lên trong tôi niềm say mê cháy bỏng với ngọn lửa Dầu khí.

Sau khi về nước làm việc tại Ủy ban Khoa học Nhà nước, tôi nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ các đồng chí lãnh đạo như Tạ Quang Bửu, Trần Quỳnh, Trần Đại Nghĩa. Thời điểm đó, tôi đặt vấn đề ứng dụng khoa học để tìm dầu ở Đồng bằng sông Hồng và An Châu. Trong khi vùng Đồng bằng sông Hồng đòi hỏi bắt buộc phải có máy móc, phương tiện hiện đại, thì ở An Châu chưa cần ngay, bằng những sự hiểu biết về địa chất có thể triển khai. Đề xuất này được các lãnh đạo ủng hộ và một đoàn nghiên cứu kết hợp giữa Ủy ban Khoa học Nhà nước và Tổng cục Địa chất đã được thành lập để khảo sát An Châu. Niềm đam mê với Dầu khí của tôi bắt đầu từ đó. Bây giờ nói lại chuyện ăn cơm độn, ăn bo bo đi tìm dầu, thế hệ trẻ chắc khó hình dung. Nhưng thời đó mọi người ai nấy đều đồng lòng, vui vẻ làm. Chúng tôi khởi đầu ngành Dầu khí hoàn toàn từ con số 0, đi làm với tâm niệm duy nhất: cống hiến hết mình cho sự nghiệp của đất nước chứ chẳng vì lợi ích cá nhân nào khác.

Chặng đường mới sau thống nhất đất nước và quyết sách lịch sử của Bộ Chính trị

Trong những năm tháng kháng chiến, dù bận rộn với bao công việc cách mạng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành Dầu khí, thường xuyên theo dõi tình hình dầu khí thế giới. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho chúng tôi sang Trung Quốc, Liên Xô học tập, dặn dò chúng tôi tìm hiểu về dầu khí và yêu cầu Ban Thống nhất miền Nam tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận với những tài liệu thu thập được, chủ yếu là thông qua báo chí về tình hình hoạt động thăm dò dầu khí của chính quyền Sài Gòn. Nhờ sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát đó, chúng tôi đã có sự chủ động và chuẩn bị từ sớm.

Ông Ngô Thường San - nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM)

Đến năm 1975 khi hòa bình lập lại, tôi với một số anh em được cử về Sài Gòn tiếp quản tài liệu dầu khí. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Biên, trong vòng vỏn vẹn một tháng, chúng tôi vùi đầu đọc hàng núi tài liệu thu gom được từ các công ty dầu khí tư bản và Bộ Ngoại giao chính quyền cũ để tổng hợp thành bản Báo cáo đánh giá tiềm năng dầu khí thềm lục địa phía Nam.

Cuối tháng 7/1975, một cuộc họp do Tổng Bí thư Lê Duẩn chủ trì cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và một số đồng chí trong Bộ Chính trị được tổ chức. Sau khi lắng nghe báo cáo của chúng tôi, Bộ Chính trị rất phấn khởi và lập tức đưa ra chủ trương, phía Bắc tiếp tục hợp tác với Liên Xô; phía Nam giữ hợp tác với các công ty tư bản để tranh thủ công nghệ của họ.

Giai đoạn 1975 - 1977, hoạt động Dầu khí diễn ra vô cùng sôi động. Dù đất nước rất nghèo, Chính phủ vẫn tạo điều kiện cử nhiều đoàn cán bộ đi tham quan, học tập ở nước ngoài như Na Uy, Pháp... Đồng thời, các đoàn chuyên gia từ Iran, Iraq, Indonesia cũng sang giúp chúng ta kinh nghiệm đàm phán hợp đồng với tư bản. Chúng ta đã ký kết thành công 3 hợp đồng chia sản phẩm với Deminex (Tây Đức), Agip (Ý) và Bow Valley (Canada). Tuy nhiên đến năm 1978, chiến tranh ở hai đầu biên giới nổ ra, cộng với lệnh cấm vận nghiệt ngã của Mỹ, các công ty tư bản đồng loạt rút đi.

Ngành Dầu khí rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn: Đi đâu và tìm dầu ở đâu khi vẫn là hai bàn tay trắng?

Đại diện của 2 Chính phủ Liên Xô và Việt Nam ký Hiệp định thành lập Vietsovpetro năm 1981 (Ảnh tư liệu)

Trước tình hình đó, một cuộc khủng hoảng lớn của ngành Dầu khí là đi đâu, tìm dầu ở đâu? Chính vào thời điểm đó, Bộ Chính trị đã đưa ra quyết định mang tính chiến lược: Bắt tay hợp tác toàn diện với Liên Xô ở cả phía Nam và thành lập Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Xô (nay là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro). Đây là một quyết định rất sáng suốt, tạo điều kiện để phát triển ngành công nghiệp Dầu khí của chúng ta sau này.

Khi thành lập Vietsovpetro, tôi được Tổng cục Dầu khí tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc với phía Nga trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật chung của Xí nghiệp Liên doanh.

Thời kỳ đầu gian khó không sao kể xiết. Bản thân nước bạn khi ấy cũng chưa phải là một quốc gia dồi dào nguồn lực tài chính để phát triển công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh chúng ta gần như bắt đầu từ con số 0, chìa khóa lớn nhất để vượt qua khó khăn chính là tinh thần lao động và sự sáng tạo.

Lúc đó, toàn bộ máy móc, thiết bị ban đầu đều phải nhập khẩu từ Liên Xô. Tôi vẫn nhớ dạo ấy, cứ mỗi tháng đồng chí Đỗ Mười lại xuống họp với chúng tôi một lần. Đồng chí nêu ra những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến chúng tôi không trả lời được: “Trong cái giàn khoan kia có bao nhiêu cái bu-lông, đinh ốc?”. Ẩn sau câu hỏi ấy là sự trăn trở sâu xa của lãnh đạo: Chúng ta làm chủ công nghệ đến đâu và có thể tự sản xuất được những gì? Hơn nữa, việc vận chuyển các chân đế giàn khoan từ Baku đi nửa vòng trái đất mới về tới Việt Nam tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung, mọi người đều rất lo lắng.

Từ trăn trở “1 triệu tấn dầu” đến kỳ tích Bạch Hổ

Tôi nhớ mãi hình ảnh đồng chí Phạm Văn Đồng, một lần vào Vũng Tàu công tác gọi tôi đến hỏi thăm tình hình. Đồng chí luôn trăn trở trước cuộc khủng hoảng năng lượng của đất nước và đau đáu một câu hỏi: “Làm sao để chúng ta có được 1 triệu tấn dầu?”. Câu nói ấy cứ day dứt, trở thành mệnh lệnh trái tim thôi thúc anh em chúng tôi vượt qua mọi rào cản.

Giàn công nghệ trung tâm mỏ Bạch Hổ

Và rồi, ngành Dầu khí Việt Nam đã làm nên kỳ tích. Năm 1981: Thành lập Vietsovpetro. Năm 1984: Phát hiện dầu tại tầng Miocene mỏ Bạch Hổ. Năm 1986: Khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên, chính thức đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia xuất khẩu dầu khí thế giới. Có thể nói, từ con số 0 mà chỉ mất 5 năm để có tấn dầu thương mại đầu tiên. Đây là tốc độ thần kỳ mà không phải công ty dầu khí lớn nào trên thế giới cũng làm được và tại Việt Nam cũng chưa có liên doanh nào lập lại được kỳ tích này.

Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì sản lượng khai thác nhanh chóng sụt giảm nghiêm trọng. Ban đầu, giếng khai thác thu được khoảng 100 tấn dầu/ngày, nhưng chỉ vỏn vẹn 4 tháng sau đã rơi thẳng xuống còn mười mấy, hai mươi tấn. Ngọn lửa (flare) cháy leo loét, chập chờn. Bầu không khí bi quan bao trùm toàn ngành, phải nói là bi quan đến tột độ. Đã bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến bàn lùi, thậm chí cho rằng nên “dẹp ngành Dầu khí đi”. Nhưng chính trong thời điểm ấy, niềm tin, bản lĩnh và quyết tâm sắt đá của những người tìm lửa đã giữ chúng tôi ở lại để làm nên một kỳ tích.

Bằng sự kiên trì và tư duy khoa học độc lập, chúng tôi đã đưa ra một quyết định lịch sử: Khoan sâu vào tầng đá móng granit nứt nẻ - một điều đi ngược lại lý thuyết dầu khí truyền thống của thế giới thời bấy giờ (vốn cho rằng dầu chỉ có trong đá trầm tích).

Năm 1988, dòng dầu phun trào mạnh mẽ từ lòng đá móng mỏ Bạch Hổ với cột dầu dày đến 1.200m. Phát hiện này không chỉ cứu vãn ngành Dầu khí Việt Nam mà còn đóng góp một phương pháp luận khai thác hoàn toàn mới cho khoa học dầu khí thế giới. Cụm công trình tìm kiếm, khai thác dầu trong đá móng nứt nẻ sau này đã vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Tôi còn nhớ năm 1993, khi quan hệ ngoại giao bắt đầu được bình thường hóa, một số chuyên gia của Tập đoàn Mobil sang gặp và bảo tôi: “Mỏ Bạch Hổ này là do Mobil phát hiện chứ đâu phải Vietsovpetro!”. Tôi đáp lại ngay là: “Không phải! Cái vỉa mà các anh tìm thấy nó đã suy kiệt từ lâu rồi. Phát hiện của chúng tôi là dòng dầu trong tầng móng!”.

Không dừng lại ở việc phát hiện, chúng ta còn tổ chức khai thác cực kỳ hiệu quả, xây dựng phương pháp luận khai thác dầu trong móng, thiết lập hệ thống thu gom đến tận dụng triệt để nguồn khí đồng hành. Thời đó, thật sự niềm tự hào rất lớn, bởi chỉ cần tìm kiếm trên google thông tin về “dầu trong đá móng”, là xuất hiện thông tin về mỏ Bạch Hổ và khi nói đến Bạch Hổ là nói đến Việt Nam. Đó không chỉ là đóng góp to lớn cho Tổ quốc, mà còn là niềm tự hào của người làm Dầu khí Việt Nam khi ghi tên vào lịch sử khoa học dầu khí toàn cầu.

Khát vọng tương lai: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”

Kể từ cột mốc lịch sử năm 1988, ngành Dầu khí nhanh chóng cất cánh, trở thành trụ cột giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng năng lượng, mang lại nguồn ngoại tệ lớn giúp ổn định nền tài chính quốc gia và đổi thay chất lượng cuộc sống người dân. Sự hiện diện của dầu khí đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và đổi mới toàn diện tại nhiều địa phương, tiêu biểu như Vũng Tàu (TP HCM), Quảng Ngãi, Cà Mau,…

Nguyên lãnh đạo PETROVIETNAM qua các thời kỳ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập PETROVIETNAM

Trong giai đoạn tới, thực trạng về tiềm năng tài nguyên và nhu cầu luôn cao về năng lượng cho thấy công nghiệp Dầu khí vẫn sẽ giữ vị trí hàng đầu trong tỷ phần năng lượng sơ cấp. Hơn nữa sản phẩm dầu khí không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp, cho hóa dầu, nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Vì vậy, dầu và khí là năng lượng chưa thể thay thế được trong nửa đầu thế kỷ 21. Một khi chưa có nguồn tài nguyên mới đa dạng về công dụng có thể thay thế dầu khí thì nhiệm vụ trước mắt và trung hạn của PETROVIETNAM trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí buộc phải tập trung đầu tư phát triển những giải pháp và quy trình công nghệ tuần hoàn hiện đại hơn để tăng hiệu quả, tối ưu khai thác và tiết kiệm tài nguyên, tăng giá trị sử dụng các sản phẩm dầu khí, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng thời, PETROVIETNAM cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu hydrocarbon từ dầu sang khí thiên nhiên kết hợp nhập khẩu LNG và nghiên cứu tiềm năng Băng cháy. Bên cạnh đó, cần chủ động đa dạng hóa sang các nguồn năng lượng sạch, từng bước phát triển nguồn năng lượng “phi khoáng”, tái sinh, thân thiện với môi trường, đặc biệt hạn chế phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Các dạng năng lượng tái tạo mà ngành Dầu khí có thể ưu tiên xem xét phát triển dựa trên năng lực của mình là năng lượng gió ngoài khơi và năng lượng Hydro.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM thăm hỏi và tặng logo kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam cho ông Ngô Thường San

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển với không ít thăng trầm, lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam vẫn là một chuỗi những thành công, thắng lợi và cống hiến đầy tự hào. Những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ PETROVIETNAM cho nền kinh tế đất nước và nền khoa học công nghệ dầu khí là giá trị cao quý cần được trân trọng, giữ gìn.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập PETROVIETNAM một lần nữa khẳng định niềm tin trọn vẹn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với vai trò của Tập đoàn: vừa là trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng, vừa là động lực bứt phá cho nền kinh tế. Tám chữ vàng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng: “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu” đã đúc kết trọn vẹn sứ mệnh chiến lược của PETROVIETNAM trong giai đoạn mới. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, toàn Tập đoàn quyết tâm biến khát vọng thành hành động, vững bước vươn lên thành một tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực và thế giới.