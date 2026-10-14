Hành trình truy vết kẻ trốn truy nã hơn 3 thập kỷ

Lệnh truy nã Lương Quốc Tuấn và đối tượng Tuấn (đứng giữa) bị bắt giữ sau 32 năm bỏ trốn.

Theo hồ sơ truy nã của đối tượng, những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn (1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Từ tháng 1 đến tháng 3-1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10-1989 đến tháng 2-1991, đối tượng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào tháng 10-1989, Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải (tỉnh Khánh Hòa) rồi mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 1-12-1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh (thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18-12-1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188 (nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị) sau đó đem bán. Từ tháng 2-1990 đến tháng 4-1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23-4-1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí, nhưng lợi dụng đêm tối, đối tượng bỏ trốn. 3ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới (cũ) ra lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn.

Đến ngày 27-2-1992, TAND tỉnh Quảng Bình (cũ) xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn. Đến ngày 17-1-1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) ra quyết định truy nã đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đây, cái tên này gắn với một hồ sơ truy nã kéo dài qua nhiều năm, trong khi tung tích đối tượng dần trở nên mờ nhạt.

Sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn rời quê, vào vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình và tạo dựng một cuộc sống mới. Danh tính mới dần trở thành lớp vỏ bọc giúp đối tượng che giấu quá khứ suốt nhiều năm.

Trong suốt hơn 3 thập kỷ, cuộc truy tìm đối tượng trốn nã Lương Quốc Tuấn luôn được đơn vị nghiệp vụ Công an tập trung rà soát, đối chiếu từng thông tin về gia đình, quê quán, nơi cư trú và những mối quan hệ liên quan. Không một dữ liệu riêng lẻ nào đủ để đưa ra kết luận, nhưng khi được đặt trong mối liên hệ với hồ sơ truy nã, những dấu vết tưởng chừng rời rạc bắt đầu mở ra hướng xác minh mới.

Với sự kiên trì trong thu thập, kiểm chứng và kết nối các nguồn dữ liệu về đối tượng trốn nã, những manh mối ban đầu, hướng truy tìm dần được thu hẹp. Từng thông tin được đối chiếu, từng mối quan hệ được làm rõ, từng dấu vết về nhân thân được lần theo. Từ đó, lực lượng Công an từng bước bóc tách lý lịch của người đàn ông có tên Lương Xuân Hùng, hiện trú xã Long Hải (TP Hồ Chí Minh).

Với những thông tin xác minh và hình ảnh nhận diện đã được thu thập, ngày 5-10, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Long Hải bất ngờ bắt giữ đối tượng Lương Quốc Tuấn theo quyết định truy nã. Sự việc cũng khiến những người trong gia đình Tuấn bàng hoàng khi biết về quá khứ phạm tội và hành trình trốn truy nã của chồng, cha họ.

Hơn 3 thập kỷ đủ để một người thay đổi nơi ở, lập gia đình và tạo dựng cuộc sống mới. Nhưng thời gian không thể xóa bỏ trách nhiệm pháp lý. Việc bắt giữ đối tượng truy nã Lương Quốc Tuấn một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an, dù đối tượng lẩn trốn bao lâu, thay tên đổi họ hay tìm cách che giấu quá khứ, hành trình truy tìm vẫn không dừng lại khi công lý chưa được thực thi.