Hành trình trưởng thành của hai sinh viên Việt Nam từ chương trình trao đổi học thuật tại Israel

Nguyễn Giang Ngân (trái) và Nguyễn Công Minh Đức, hai sinh viên Việt Nam được lựa chọn tham gia Trường Hè Quốc tế tại Technion.

Cơ hội đến với vùng đất mới

Với Nguyễn Giang Ngân (khoa Toán - Cơ - Tin học, trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội), cơ hội đến Israel bắt đầu từ thông tin do giảng viên giới thiệu. Muốn thử sức với phương pháp nghiên cứu mới, Ngân quyết định ứng tuyển.

Cùng với Giang Ngân, Nguyễn Công Minh Đức (khoa Toán - Tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng được lựa chọn tham gia Trường Hè Quốc tế, do Viện Công nghệ Technion tổ chức và tài trợ toàn phần. Chương trình học tập, nghiên cứu kéo dài hơn một tháng.

"Đối với mình, đây là cơ hội lớn để bước ra thế giới, học tập và trải nghiệm tại một môi trường nước ngoài”, Ngân chia sẻ. Với Đức, chương trình là dịp tiếp cận phương pháp nghiên cứu mới và thử sức trong môi trường học thuật quốc tế. Trước khi lên đường, hai sinh viên đã gặp ông Harout Baghamian - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam, trao đổi về văn hóa, lịch sử và con người Israel.

Học cách đặt những câu hỏi mới

Tại Technion, Minh Đức và Giang Ngân được phân vào các nhóm nghiên cứu khác nhau. Ngoài tiếp thu kiến thức, sinh viên phải xây dựng giả thuyết, kiểm chứng những phỏng đoán toán học, trao đổi với giảng viên và tự tìm hướng tiếp cận vấn đề. Kết thúc chương trình, các nhóm thuyết trình, bảo vệ kết quả sau hơn một tháng nghiên cứu.

Điều khiến Đức ấn tượng không chỉ là kiến thức mới mà còn là việc khuyến khích người học chủ động nghiên cứu. "Sinh viên ở đây được khuyến khích tối đa việc đặt câu hỏi, tranh luận trực tiếp với giảng viên và đề xuất ý tưởng mới”, Đức cho biết. Theo nam sinh, nghiên cứu không đơn thuần là tìm đáp án chính xác mà còn cần đặt câu hỏi có giá trị và kiên trì khám phá những hướng đi chưa có lời giải rõ ràng.

Hai sinh viên còn hợp tác với các bạn đến từ Đức, Ý, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Khác biệt về nền tảng học tập, tư duy, cách làm việc đòi hỏi mỗi người trao đổi rõ ràng, lắng nghe và thống nhất hướng giải quyết. Đó cũng là cơ hội học hỏi qua hợp tác.

Minh Đức và Giang Ngân cùng các giảng viên tại Technion.

TS Tal Amir - Giảng viên tại Trường Hè Technion ghi nhận tinh thần học tập, sự cầu tiến và nỗ lực thích nghi của hai sinh viên Việt Nam trong môi trường đa quốc gia. Theo ông, chương trình tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ gặp gỡ, trao đổi, xây dựng nền tảng hợp tác học thuật.

Trải nghiệm nền văn hóa mới

Đời sống Israel cũng khác hình dung trước chuyến đi. Minh Đức kể: "Israel mang một dáng vẻ vừa cổ kính, vừa hiện đại, chứa đựng nguồn năng lượng rất đặc biệt. Đi từ sân bay Ben Gurion về Technion, chứng kiến những con phố, công trình kiến trúc và con người nơi đây, mọi thứ đều khiến mình tò mò và thích thú".

Cả hai còn khám phá các địa danh lịch sử, văn hóa địa phương. Giang Ngân ấn tượng với sự thân thiện của người dân, những lần được chỉ đường, hỗ trợ sinh hoạt giúp nữ sinh dần thích nghi.

Hai sinh viên cùng bạn bè trải nghiệm ẩm thực Israel.

Khác biệt đáng nhớ còn là Shabbat - ngày nghỉ hằng tuần theo truyền thống Do Thái, bắt đầu từ chiều thứ Sáu và kết thúc tối thứ Bảy. Khi đó, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt công cộng thay đổi, nhất là ở những khu vực có cộng đồng thực hành tôn giáo truyền thống. "Việc nghỉ này hoàn toàn khác với ngày nghỉ tại Việt Nam”, Ngân chia sẻ. Những quan sát ấy giúp hai sinh viên hiểu thêm cách văn hóa, tín ngưỡng tác động đến đời sống, bên cạnh kiến thức học được trên giảng đường.

Trở về với những góc nhìn mới

Sau hơn một tháng, Minh Đức hình dung rõ hơn định hướng chuyên môn tương lai. Việc tham gia nghiên cứu, trao đổi với giảng viên và sinh viên quốc tế cho thấy kiến thức nền tảng cần đi cùng tinh thần chủ động, tư duy phản biện và sự sẵn sàng đối diện vấn đề chưa có lời giải.

Với Giang Ngân, những hình dung về Israel được bổ sung bằng trải nghiệm trực tiếp, từ học thuật đến đời sống thường ngày. Ngân tâm đắc với quan niệm: "Muốn ghét thế giới, hãy đọc tin tức. Muốn yêu thế giới, hãy đi đến tận cùng”. Theo nữ sinh, đến một vùng đất mới giúp mỗi người đối chiếu điều đã biết với thực tế, hiểu hơn sự đa dạng của thế giới.

TS Tal Amir cho biết, Technion mong muốn tiếp tục tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình trao đổi, qua đó, kết nối các nhà khoa học trẻ và đặt nền tảng hợp tác nghiên cứu lâu dài giữa hai nước.

Chuyến đi giúp cả hai hiểu hơn chuyên môn và khả năng thích nghi. Hơn một tháng chưa đủ để hiểu trọn vẹn một đất nước hay mọi phương pháp nghiên cứu, nhưng đủ mở ra câu hỏi mới, góc nhìn mới và động lực tiếp tục khám phá tri thức.