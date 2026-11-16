Hành trình trở về của người phụ nữ kiên cường

Cơn ác mộng tuổi 16

Trong không gian yên tĩnh của một buổi sáng cuối tuần, tại quán ăn nhỏ ở thôn Yên Lãng (xã Yên Trung), chị Nguyễn Thị Quỳnh chậm rãi kể về tuổi thơ nhiều bất hạnh, cơ cực. Bố mẹ ly hôn, mẹ mất sớm, bố lại thiếu trách nhiệm với gia đình, khiến gánh nặng mưu sinh và chăm lo cho hai người em cùng cha khác mẹ sớm đặt lên vai cô gái mới 12 tuổi.

Năm 1995, khi mới 16 tuổi, Quỳnh được một người cô họ trong làng rủ lên Lạng Sơn gánh bia thuê với lời hứa hẹn về mức thù lao hấp dẫn, giúp chị có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Mang trong mình sự ngây thơ của tuổi mới lớn cùng mong muốn đỡ đần gia đình, chị tin tưởng người cô mà không chút nghi ngờ.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh làm phiên dịch tự do cho khách Trung Quốc.

Thế nhưng, thay vì đến nơi làm việc như thỏa thuận, khi vừa đặt chân đến khu vực biên giới, chị bị các đối tượng buôn người lừa gạt và đưa thẳng sang bên kia biên giới rồi bán sâu vào nội địa Trung Quốc. Tại nơi đất khách quê người, trong sự bàng hoàng và sợ hãi tột cùng vì bị đánh đập mỗi lần có ý định bỏ trốn, chị bị nhóm buôn người ép buộc đưa ra hai con đường cay đắng: Hoặc làm gái mại dâm, hoặc bị bán làm vợ cho những người đàn ông bản địa. Chị Quỳnh đã chọn làm vợ một người đàn ông nhiều tuổi ở một làng quê vùng núi thuộc tỉnh Quảng Tây để bảo toàn tính mạng và tìm kiếm cơ hội trở về.

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân ép buộc tại một vùng quê nghèo khó của Trung Quốc, chị Quỳnh phải đối mặt với vô vàn áp lực. Ở tuổi 21, chị Quỳnh lần lượt sinh ba người con gồm hai gái, một trai (vào các năm 1996, 1998 và 2000). Trong suốt thời gian làm dâu xứ người, cuộc sống của chị vẫn bị bủa vây bởi sự cảnh giác giám sát của nhà chồng và nỗi ám ảnh thường trực bị bán đi lần nữa.

Trong suốt 5 năm đằng đẵng, chị phải tự mình gồng gánh mọi khó khăn, thậm chí từng trải qua những trận ốm thập tử nhất sinh, bị băng huyết nguy hiểm đến tính mạng nhưng không hề nhận được sự quan tâm chăm sóc hay được đưa đi viện từ gia đình nhà chồng.

Mặc dù đã tự học thành thạo tiếng địa phương, sâu thẳm trong tâm can người phụ nữ ấy chưa bao giờ nguôi ngoai ngọn lửa hướng về quê hương. Chị hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục chôn vùi cuộc đời ở nơi đất khách, tương lai của mẹ con chị sẽ mãi là một màu đen tối.

Hành trình đẫm nước mắt tìm lại tự do

Tháng 2/2001, khi người con út mới tròn 3 tháng tuổi, chị Quỳnh quyết định chớp lấy thời cơ, ôm con nhỏ trốn chạy với số tiền tích cóp được khoảng 10 triệu đồng.

Hành trình trở về quê hương của chị Quỳnh là một cuộc đấu trí và đấu lực đầy cam go. “Con bé mới 3 tháng tuổi, hai mẹ con tôi phải mất nhiều ngày trời ròng rã di chuyển bằng xe ba bánh, xe khách. Sau đó, tôi lội bộ địu con vượt qua những dãy núi và ngọn đồi hiểm trở để tiến về cửa khẩu Lạng Sơn. Đã từng có trường hợp hai mẹ con trốn về rồi bị bắt và tiếp tục bị bán lại mỗi người một nơi, nên trên mỗi bước đường đi, tôi luôn nơm nớp lo sợ bị các băng nhóm buôn người phát hiện, cướp bóc hoặc bắt bán lại” - chị Quỳnh nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh còn quản lý một nhà hàng Trung Quốc.

Bằng sự thông minh, bản lĩnh kiên cường cùng sự hỗ trợ quý báu từ người thân ở khu vực cửa khẩu, chị đã vượt qua trót lọt các chốt kiểm tra để đặt chân về đất mẹ an toàn.

Thế nhưng, hành trình của người mẹ trẻ chưa thể dừng lại khi phía sau biên giới vẫn còn hai người con lớn. Sáu tháng sau khi đưa con út về nước và gửi gắm cho người thân chăm sóc, chị lại gạt nước mắt quay trở lại Trung Quốc. Chị tìm lên một thành phố lớn, thuê nhà trọ và làm đủ mọi việc để tích lũy tài chính. Vừa lao động vất vả, chị vừa tự mua sách vở để học tiếng phổ thông, rồi lần lượt đón người con thứ hai về sống cùng. Đến cuối năm 2002, sau bao nỗ lực không mệt mỏi, chị đã chính thức đưa được cả hai con nhỏ về đoàn tụ tại quê nhà.

Hiện nay, chị Quỳnh sinh sống tại quê mẹ - thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, làm phiên dịch tự do và cùng bạn kinh doanh dịch vụ ăn uống, cung cấp, lắp đặt nội thất. Trải qua ngần ấy cay đắng, đau thương, chị hiểu hơn ai hết sự hiểm độc của tội phạm mua bán người.

Bằng chính câu chuyện cuộc đời mình và những người phụ nữ đồng cảnh ngộ, chị Quỳnh nhắn nhủ các cô gái trẻ: “Tuyệt đối không nên tin vào những lời hứa hẹn đổi đời, dụ dỗ vượt biên trái phép”.

Chị Quỳnh mong muốn được làm cầu nối, hỗ trợ thiện nguyện cho những phụ nữ không may rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như mình. Chị sẵn sàng giúp đỡ các nạn nhân tìm lại gốc gác, kết nối thông tin với gia đình tại Việt Nam. Đối với chị, việc chia sẻ câu chuyện của chính mình không chỉ để khép lại quá khứ, mà còn là ngọn lửa thắp lên niềm tin, sự hy vọng và tiếp sức cho những mảnh đời kém may mắn tìm được đường về nhà.