Hành trình trở về của liệt sĩ Lê Tước sau gần 80 năm

Hài cốt Liệt sĩ Lê Tước được tìm thấy tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Khi hài cốt người chiến sĩ trẻ được tìm thấy, nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng niềm mong ngóng suốt bao năm của gia đình đã phần nào nguôi ngoai.

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tháng 10/1945, đồng chí gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại Báo Cứu quốc (tiền thân của Báo Đại đoàn kết ngày nay). Tháng 12/1947, khi mới 18 tuổi, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và sát hại tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn cũ, nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Dù đã nhiều lần nỗ lực tìm kiếm nhưng gia đình vẫn chưa xác định được nơi an táng liệt sĩ. Theo thông tin xác minh, ngày 24/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh và lực lượng dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Tước tại thôn Thạch Ngõa. Sau khi phát hiện vị trí hài cốt, các lực lượng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục quy tập theo quy định.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Lê Tước. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Ông Lê Đình Phúc, em trai ruột của liệt sĩ Lê Tước, cho biết gia đình đã nhiều lần tìm kiếm anh nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, khi nhận được tin đã tìm thấy hài cốt của anh, các thành viên trong gia đình vô cùng xúc động. Sau gần 80 năm chờ đợi, người thân cuối cùng đã có thể đón anh trở về, tổ chức lễ truy điệu và an táng, để anh yên giấc vĩnh hằng trong vòng tay yêu thương của gia đình và quê hương.

Kết quả tìm kiếm không chỉ mang lại niềm an ủi cho thân nhân liệt sĩ mà còn cho thấy ý nghĩa của việc thu thập, xác minh và kết nối các nguồn thông tin qua nhiều năm. Từ hồ sơ lưu trữ, tư liệu lịch sử đến thông tin do nhân dân cung cấp, mỗi manh mối đều có thể góp phần xác định nơi hy sinh, an táng của các liệt sĩ. Đằng sau mỗi kết quả là sự kiên trì của lực lượng tìm kiếm, quy tập cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và thân nhân.

Với Báo Đại đoàn kết, liệt sĩ Lê Tước còn là một phần ký ức về công lao, tâm huyết của những người đã góp sức cho báo chí cách mạng từ những buổi đầu còn nhiều gian khó. Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết bày tỏ xúc động khi nhân viên thế hệ đi trước của đơn vị được tìm thấy sau gần tám thập kỷ. Sự hy sinh của liệt sĩ là lời nhắc nhở về tinh thần cống hiến, lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước, thôi thúc tập thể Báo Đại đoàn kết tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Báo (25/1/1942 – 25/1/2027).

Câu chuyện của liệt sĩ Lê Tước cũng cho thấy ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng cho những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ. Nỗi đau mất mát người thân là không thể bù đắp, nhưng việc tìm thấy hài cốt và tổ chức an táng là niềm an ủi lớn đối với người thân. Hành trình ấy cũng là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện bằng việc làm cụ thể, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Lê Tước. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến ngày 10/9/2026, các lực lượng hoàn thành khảo sát, khai quật 100% phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, phường. Trong đó, 468 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y, Bộ Y tế phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh cũng thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 97,8%. Công tác rà soát, xác minh thông tin từ hồ sơ lưu trữ, nhân chứng và nhân dân được đẩy mạnh, góp phần xác định những địa điểm có căn cứ để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xác minh các nguồn tin có giá trị, ưu tiên những địa điểm đủ căn cứ để tìm kiếm tại thực địa. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp giám định ADN, đối chiếu thông tin thân nhân với hồ sơ liệt sĩ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, cung cấp thông tin về nơi hy sinh, an táng của liệt sĩ.