Hành trình trở thành thủ khoa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương của nữ sinh Hà Tĩnh

Phan Thị Dương nhận bằng tốt nghiệp từ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Phan Thị Dương sinh năm 2004, quê xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Những năm học tại Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà), Dương đã ấp ủ ước mơ được theo học Trường Đại học Ngoại thương bởi ấn tượng với môi trường năng động, nơi quy tụ nhiều sinh viên có thành tích tốt, cùng các hoạt động, cuộc thi và cơ hội nghiên cứu khoa học.

Những ngày đầu đại học, Dương không khỏi choáng ngợp khi xung quanh là những người bạn mới với nhiều thành tích và sở trường riêng. Có bạn từng học trường chuyên, đạt kết quả nổi bật trong học tập và các cuộc thi; có người đã tự thực hiện dự án riêng; có bạn sở hữu kênh TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Trước những điều đó, Dương từng cảm thấy áp lực và cho rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn để theo kịp. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục so sánh bản thân, Dương dần học cách nhìn lại chính mình, nhận ra những điều còn thiếu và từng bước tìm cách cải thiện.

Khóa 61 của Dương là một trong những khóa học đầu tiên triển khai chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp quốc tế Marketing số của Trường Đại học Ngoại thương. Cô ấn tượng với chương trình bởi ngoài kiến thức lý thuyết còn có nhiều dự án, hội thảo và hoạt động thực tế với doanh nghiệp. Việc được học một phần kiến thức bằng tiếng Anh và có cơ hội tiếp xúc với các giảng viên nước ngoài cũng giúp Dương mở rộng góc nhìn và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh chuyên ngành.

Khi mới vào đại học, Dương xác định khá rõ mục tiêu về học tập. Từng có mong muốn du học, cô hướng tới duy trì GPA ở mức tốt, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học và các cuộc thi để tích lũy thêm trải nghiệm.

Để đạt được điều đó, Dương chú trọng việc tự học. Cô cố gắng tập trung ngay trên lớp, nghe kỹ và ghi lại những ý chính. Theo Dương, nếu hiểu bài ngay ở giảng đường, việc tự học và ôn tập sau đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Trước kỳ thi, Dương thường bắt đầu ôn khoảng hai tuần, không để đến sát ngày mới học.

Song song với việc học, Dương tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi và nhiều dự án. Cô chủ động sắp xếp lịch học, lịch thi và deadline của từng công việc để cân đối thời gian. Đặc biệt, trong quá trình học chuyên ngành Marketing số, cô có cơ hội tham gia nhiều hội thảo và dự án thực tế với doanh nghiệp.

Một trải nghiệm Dương nhớ rõ là dự án truyền thông cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên của Công ty Giabaco. Nhóm của cô phải xây dựng chiến lược truyền thông, lên kịch bản, vận hành các buổi livestream trên TikTok và sáng tạo nội dung nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Dương (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn trong nhóm tham gia dự án truyền thông cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên của Công ty Giabaco.

Đây cũng là một trong những giai đoạn Dương chịu nhiều áp lực nhất khi cùng lúc phải hoàn thành việc học, làm khóa luận và tham gia dự án. Các thành viên đều có công việc riêng nên việc sắp xếp thời gian và phối hợp không dễ. Sau quá trình triển khai, dự án đạt kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trên các nền tảng, góp phần tăng doanh thu cho sản phẩm và được đối tác đánh giá cao. Với Dương, trải nghiệm này không chỉ giúp cô hiểu rõ hơn về công việc Marketing mà còn rèn cách làm việc dưới áp lực, chia nhỏ công việc, chủ động trao đổi khi phát sinh vấn đề và phối hợp với những người có lịch trình, quan điểm, cách làm khác mình.

Có những giai đoạn trong bốn năm đại học, Dương từng có xu hướng muốn làm mọi thứ thật tốt, nhưng sau đó nhận ra nếu cố gắng hoàn hảo ở tất cả mọi việc cùng lúc, bản thân dễ bị quá tải. Dương bắt đầu học cách xác định việc gì quan trọng nhất, deadline nào cần ưu tiên, việc nào có thể làm sau và việc nào nên từ chối. Khi gặp kết quả chưa như mong muốn, thay vì ở quá lâu trong cảm giác thất vọng, cô cố gắng nhìn lại nguyên nhân và tìm xem lần sau có thể làm khác đi điều gì.

Thói quen học tập đều đặn cùng quá trình tích lũy kinh nghiệm qua các hoạt động đã giúp Dương đạt GPA 3.88/4.0 và trở thành thủ khoa tốt nghiệp Khóa 61, Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp quốc tế Marketing số. Cô cũng là một trong 33 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Khóa 61 của Trường Đại học Ngoại thương.

Dương đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi.

Bên cạnh thành tích học tập, Dương nhận học bổng của trường trong 5/7 kỳ học, giành giải nhất Cuộc thi Creative Camp, giải nhì Cuộc thi Nghiên cứu khoa học bằng nghệ thuật và giải ba Cuộc thi Biohealthcare Global Talent Development and Startup Activation Program do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Woosong University, Hàn Quốc tổ chức. Cô cũng có hai bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và các ấn phẩm học thuật của trường.

Khi đạt kết quả, người đầu tiên Dương nghĩ đến và muốn chia sẻ là gia đình. Với cô, bố mẹ không chỉ là hậu phương mà còn là động lực lớn trong suốt hành trình học tập. Từ khi còn nhỏ đến bốn năm đại học, bố mẹ luôn quan tâm, chăm lo việc học và tôn trọng những quyết định của con gái. Dương cho rằng điều quan trọng hơn sự hỗ trợ về vật chất là sự tin tưởng của bố mẹ.

Gia đình có mặt chia sẻ niềm vui với Phan Dương trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, Dương muốn tiếp tục học lên cao hơn, phát triển theo hướng nghiên cứu và đào tạo. Cô cho biết bản thân hứng thú với việc truyền đạt kiến thức và làm việc với người học. Vì vậy, trong tương lai, Dương muốn tìm một môi trường vừa giúp cô tiếp tục phát triển chuyên môn, vừa có cơ hội nghiên cứu và chia sẻ những điều mình tích lũy được.

Theo Dương, Marketing là một trong những lĩnh vực có tốc độ thay đổi nhanh, nhất là khi AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Người trẻ vì vậy cần giữ tinh thần chủ động học hỏi, sẵn sàng tiếp cận những điều mới. Cô cho rằng cần thường xuyên cập nhật công nghệ mới, theo dõi các xu hướng Marketing trong nước và quốc tế, đồng thời học cách sử dụng AI để hỗ trợ công việc. Bên cạnh đó, người làm Marketing vẫn cần có nền tảng chuyên môn vững để hiểu rõ công cụ đang được sử dụng nhằm giải quyết vấn đề gì.

Nhìn lại những năm học THPT, Dương từng phân vân không biết mình có đủ khả năng vào một trường đại học lớn, ngành học nào phù hợp và sau này sẽ đi theo hướng nào. “Sau 4 năm, em nhận ra rằng ở tuổi 18, có lẽ mình không cần phải nhìn thấy toàn bộ con đường. Điều quan trọng hơn là biết bước tiếp theo mình cần làm gì và cố gắng làm tốt bước đó”, Dương chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Phan Thị Dương khuyến khích các bạn trẻ bên cạnh việc học trên lớp nên chủ động tham gia các hoạt động, câu lạc bộ và những trải nghiệm khác. Theo cô, chỉ khi thực sự thử sức, mỗi người mới có thể hiểu mình yêu thích điều gì và đâu là thế mạnh của bản thân.

(Ảnh: NVCC)