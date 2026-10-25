Hành trình triệt phá 'sào huyệt' lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Những kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, cuối năm 2025, đầu năm 2026, trước việc Campuchia và các nước trong khu vực Đông Nam Á đẩy mạnh phòng, chống, triệt phá các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, lãnh đạo Bộ Công an đã dự báo khả năng các đối tượng từ Campuchia, Myanmar, Lào và một số quốc gia trong khu vực chuyển dịch hoạt động sang Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo tăng cường nắm tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc dịch chuyển từ các nước về Việt Nam, không để hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên lãnh thổ Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (áo trắng), trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng.

Qua công tác điều tra cơ bản trên không gian mạng và các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với các đối tượng người Việt Nam để chuẩn bị địa điểm, vận chuyển, mua sắm thiết bị điện tử, có biểu hiện hoạt động phạm tội tại khách sạn Văn Hoa, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ những dấu hiệu ban đầu, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các hoạt động phạm tội được xác định diễn ra từ tháng 6/2026 đến tháng 10/2026.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định được toàn bộ sinh hoạt, làm việc của các đối tượng diễn ra tại khách sạn Văn Hoa (Thanh Hóa). Nhóm người Trung Quốc, với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam, thành lập pháp nhân là Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ, có trụ sở tại Bắc Ninh, để ký hợp đồng thuê địa điểm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa do Nguyễn Văn Đồng (SN 1971), trú tại tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn (Thanh Hóa), làm Giám đốc.

Khách sạn Văn Hoa được bố trí thành hai khu riêng biệt. Khu khách sạn ba tầng phục vụ việc ăn, nghỉ và sinh hoạt của các đối tượng. Khu làm việc hai tầng, trong đó tầng một là bếp và nhà ăn, còn tầng hai được chia thành một khu chung cùng sáu phòng làm việc.

Bị can Zhao Xuefeng (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tại các phòng làm việc này, hoạt động lừa đảo được tổ chức theo từng nhóm. Các đối tượng chuẩn bị sẵn máy tính để bàn, điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội, bao gồm kịch bản lừa đảo, ứng dụng mạng xã hội và các trang web đầu tư được cài đặt hoặc lưu sẵn trên máy tính. Theo tài liệu điều tra, các thiết bị, phương tiện và dữ liệu này được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Giăng bẫy tình cảm, dựng sàn đầu tư giả để chiếm đoạt tài sản

Kết quả đấu tranh, Ban chuyên án xác định, đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia và Myanmar để thực hiện hành vi phạm tội.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đáng chú ý trong chuyên án này, các đối tượng thống nhất không sử dụng nhân viên là người Việt Nam và không hướng tới bị hại là người Việt Nam, nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm tại thời điểm bị bắt giữ.

Đối với hoạt động lừa đảo trực tuyến, các đối tượng chia thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm từ 4 đến 5 nhân viên và một tổ trưởng. Chúng sử dụng SIM không chính chủ mua tại Việt Nam, chủ yếu thuộc mạng Vietnamobile, để đăng ký tài khoản trên các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin như Line, QQ, WeChat, Facebook.

Từ những tài khoản này, các đối tượng chủ động nhắn tin, kết bạn, làm quen với người dùng theo những kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Một số đối tượng xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, đàn ông độc thân đã ly hôn hoặc chưa có vợ, tập trung tiếp cận phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi. Một số khác giả làm phụ nữ trẻ đẹp, thành công trong đầu tư chứng khoán, tài chính, tiền ảo hoặc ngoại hối để làm quen với nam giới.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong vụ án.

Sau thời gian nhắn tin tình cảm nhằm tạo dựng lòng tin, tài khoản liên lạc với bị hại được chuyển cho tổ trưởng. Đây là bước chuyển từ việc tạo quan hệ tình cảm sang dụ dỗ đầu tư.

Các nạn nhân được mời tham gia những sàn đầu tư mang tên Nexuswh, Delta Capital Market, MGX và UNISON-JP. Theo tài liệu điều tra, đây là những sàn do nhóm đối tượng tạo ra nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin, các đối tượng cấp cho bị hại tài khoản đã được tạo sẵn, hiển thị số tiền có trong tài khoản, sau đó hướng dẫn giao dịch mua bán và đọc lệnh đầu tư. Ban đầu, bị hại được dẫn dắt để thắng các lệnh giao dịch và được hướng dẫn rút một khoản tiền nhỏ, thường tương đương 5%–10% số tiền thắng hiển thị trên tài khoản.

Thực chất, các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống để tạo ra kết quả thắng và cho phép rút tiền trong giai đoạn đầu. Khi lòng tin được củng cố, chúng tiếp tục đưa ra lời mời gọi hấp dẫn hơn: nộp tiền vào tài khoản sẽ được khuyến mãi thêm 100% số tiền đầu tư.

Các đối tượng tại thời điểm bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sau khi bị hại chuyển tiền, tài khoản được cộng thêm một khoản tương ứng theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu. Tuy nhiên, khi người chơi muốn rút tiền, hệ thống không cho phép thanh khoản. Các đối tượng viện dẫn nhiều lý do như tài khoản bị lỗi hoặc khoản tiền đang bị Cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, rồi yêu cầu bị hại tiếp tục nộp tiền mới có thể rút được khoản đầu tư và lợi nhuận.

Vòng xoáy này chỉ kết thúc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền hoặc phát hiện bị lừa. Khi đó, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư.

Theo tài liệu chuyên án, nhóm này chủ yếu nhắm đến nạn nhân là người dân Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Livestream cá cược thể thao, sử dụng USDT để hỗ trợ giao dịch

Không chỉ tổ chức lừa đảo đầu tư, nhóm đối tượng còn triển khai hoạt động tìm kiếm người chơi cá cược bóng đá, bóng rổ thông qua các nền tảng trực tuyến.

Các đối tượng tổ chức livestream các giải thể thao trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) và QQ để tìm kiếm, mời chào người chơi, chủ yếu là người dân Trung Quốc, tham gia 4 trang web cá cược thể thao. Các địa chỉ được xác định gồm: doutiyu47.com:30050/app/userInfo; Yahuty35.com:30050/app/homepage; xly58.vip:32101/app/deposit và user-pc-new.dbsporxxxw1box/#/home.

Các đối tượng sử dụng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng phụ trách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nạp và rút tiền cho người chơi. Thông qua livestream, tổ trưởng chèn đường dẫn đăng ký tài khoản để lôi kéo người tham gia truy cập các trang web cá cược. Sau đó, người chơi được chuyển cho nhóm nhân viên tiếp tục chăm sóc, hướng dẫn nạp/rút tiền và xử lý những trường hợp hệ thống không ghi nhận tiền nạp.

Đối với giao dịch có số tiền lớn từ 10.000 tệ, các đối tượng tư vấn người chơi nạp, rút thông qua tiền điện tử USDT nhằm tránh việc tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng cho thấy đường dây này không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân qua tin nhắn, mà còn tổ chức, hỗ trợ và duy trì hoạt động cá cược trực tuyến.

Giả mạo website tuyển dụng, nhắm đến người tìm việc tại Mỹ

Một thủ đoạn khác được phát hiện trong quá trình đấu tranh chuyên án là giả mạo website tuyển dụng. Nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản Google SMS và trang web www.odel.com, được xác định là trang giả mạo công ty ODEL DEV LLC, để tìm kiếm, tiếp cận và dụ dỗ khách hàng tại Mỹ chuyển tiền phí tuyển dụng, đào tạo vào làm việc cho công ty này. Theo tài liệu điều tra, ODEL DEV LLC là một công ty phần mềm của Mỹ, có website thật là http: www.odel.dev.

Để thực hiện kịch bản, các đối tượng sử dụng nội dung được chuẩn bị sẵn cùng những ứng dụng như http://edatone.com, Google Dịch, ChatGPT để dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Chúng giả làm nhân viên tuyển dụng và người xin việc, trao đổi với nhau trong các nhóm Google SMS, WhatsApp nhằm tạo dựng niềm tin với bị hại.

Tại mỗi phòng, các đối tượng trang bị nhiều máy tính cài đặt sẵn phần mềm phục vụ hoạt động lừa đảo.

Quảng cáo với bị hại là công ty ODEL DEV LLC đang tuyển nhân viên làm việc nhẹ liên quan đến phát triển phần mềm nhưng sẽ được hưởng lương cao. Sau đó hướng dẫn khách hàng ấn vào link web giả mạo: www.odel.com để bị hại tin tưởng và nộp tiền dưới dạng phí tuyển dụng, đào tạo và chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng 3 chỉ rõ, từ thủ đoạn giả danh doanh nhân, dựng sàn đầu tư đến mạo danh doanh nghiệp tuyển dụng, các kịch bản đều có điểm chung: tạo dựng lòng tin trước, dẫn dụ nạn nhân thực hiện giao dịch sau, rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá chuyên án

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long xin chỉ đạo phá án. Sau khi được lãnh đạo Bộ đồng ý, lực lượng của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa được huy động tham gia.

Tại thời điểm tấn công, lực lượng chức năng phát hiện 113 đối tượng quốc tịch nước ngoài, gồm 74 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 28 đối tượng quốc tịch Ấn Độ, 9 đối tượng quốc tịch Campuchia, 1 đối tượng quốc tịch Malaysia và 1 đối tượng quốc tịch Myanmar.

Một số điện thoại di động trong tổng số hơn 500 chiếc bị Ban chuyên án thu giữ.

Trong số này, 91 đối tượng nhập cảnh bằng visa du lịch; 22 đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp, gồm 21 người không có hộ chiếu và một người có hộ chiếu nhưng không sử dụng giấy tờ này để nhập cảnh do đang là đối tượng truy nã.

Kết quả phá án, lực lượng chức năng thu giữ 108 máy vi tính và khoảng hơn 500 điện thoại di động các loại, cùng hàng trăm sạc, cáp máy tính được sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại khách sạn Văn Hoa.

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 89 bị can (gồm 88 người nước ngoài và 1 người Việt Nam), trong đó có Zhao Xuefeng (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, 3 bị can bị khởi tố về 2 tội danh theo Điều 290 (sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) và Điều 348 (tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép) của Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên không gian mạng. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Kết quả đấu tranh chuyên án là thành quả của sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Việc phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng tại khách sạn Văn Hoa thể hiện vai trò của công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm có xu hướng dịch chuyển từ Campuchia và các nước châu Á sang Việt Nam.

Ban chuyên án lấy lời khai của các đối tượng trong vụ án.

Với 113 đối tượng người nước ngoài bị phát hiện, 108 máy vi tính, khoảng hơn 500 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, chứng cứ được thu giữ, chuyên án đã làm rõ một tổ chức có nhiều phương thức hoạt động phạm tội trên không gian mạng, từ lừa đảo đầu tư, giả mạo tuyển dụng đến tổ chức cá cược thể thao.

Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, việc triệt phá chuyên án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng lãnh thổ làm địa bàn hoạt động. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, làm rõ hành vi và vai trò của từng đối tượng trong vụ án.