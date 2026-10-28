Hành trình triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Truy ngược từ những đối tượng nghiện ma túy

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 7/2026, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu về việc một số người sử dụng trái phép chất ma túy trong bar, vũ trường và tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nên đã tiến hành theo dõi. Chỉ trong thời gian ngắn xác minh, trinh sát đã xác định bar Aplus Sài Gòn tại số 492 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh là điểm mà khách làng chơi chọn để sử dụng ma túy hằng đêm nên lập kế hoạch kiểm tra đột xuất.

Rạng sáng 7/10/2026, nhận thông tin từ trinh sát hiện trường báo về, các tổ trinh sát lập tức xuất phát, bất ngờ đột kích, trong đó một tổ bịt kín vòng ngoài, một tổ chia nhau bịt chặt những lối thoát hiểm và cửa bí mật. Khi ánh đèn tổng bật sáng, tiếng nhạc đột ngột ngắt kết nối, hàng trăm khách chơi nháo nhào tìm cách tẩu tán những gói ma túy vào các kẽ ghế, một số khác thì ném xuống sàn nhà rồi tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng, tất cả đã bị tổ trinh sát phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh nắm rõ và yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ để tiến hành kiểm tra hành chính. Tiến hành phân loại, kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khen thưởng các đơn vị tham gia phá án

Tại buổi lấy lời khai ban đầu đối với 6 đối tượng, các trinh sát nhận thấy lời khai của nhóm thanh niên này có nhiều điểm trùng khớp đáng ngờ về nguồn cung cấp chất cần sa dạng lỏng và sấy khô, qua đó có thể khẳng định một "vòi bạch tuộc" ma túy thế hệ mới đang vươn rộng vào các tụ điểm ăn chơi của thành phố. Ngay lập tức, các trinh sát tỏa đi các nơi tiến hành xác minh các mối quan hệ của 6 đối tượng này, đặc biệt chú ý những trường hợp nghiện hút ma túy.

Những ngày đầu trinh sát gặp chút khó khăn bởi những người thân trong gia đình của đối tượng quanh năm lo làm ăn, ít thời gian để ý đến con, em mình nên chỉ nghi ngờ chúng nghiện hút chứ không biết chúng có mối quan hệ với ai, mua ma túy từ đâu về sử dụng. Không khai thác được từ những người thân, trinh sát quyết định mở hướng khác bằng cách phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát và chỉ trong vài ngày đã có bản danh sách hàng chục đối tượng có mối quan hệ mật thiết với 6 đối tượng vừa bị kiểm tra, qua test nhanh, tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng trong đường dây ma túy

Tiếp tục lần ngược từ hơn chục đối tượng này, trinh sát phát hiện cứ cách vài ngày lại có shipper đến giao những gói hàng nhỏ, nhưng khi người giao hàng gọi điện thoại yêu cầu ra lấy thì đối tượng lấy lý do không ở nhà và bảo cứ nhét qua khe cửa vào trong là được. Để xác định chính xác các đối tượng này có mua bán trái phép chất ma túy hay không, trinh sát quyết định kiểm tra thực tế, nhưng để tránh bứt dây động rừng, các anh đề nghị người giao hàng phối hợp và quả nhiên bên trong những hộp nhỏ kia chứa toàn cần sa hoặc đầu lọc thuốc lá điện tử có tẩm tinh dầu ép từ cần sa. Việc bắt các đối tượng này về trụ sở lấy lời khai đã có thể thực hiện được, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, trinh sát khẳng định đây chỉ là những mắt xích nhỏ nhất, phía sau vẫn còn những mắt xích lớn hơn nên đã bí mật tổ chức truy xét.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến giữa tháng 10, trinh sát lần ra được danh tính đối tượng cầm đầu là Trần Huy Long cùng danh sách 150 đối tượng là những mắt xích cấp dưới ẩn náu ở một số tỉnh thành hoạt động theo sự chỉ đạo của Long. Trinh sát cũng lần ra được những địa điểm cất giấu ma túy của Long trước khi phân nhỏ giao cho cấp dưới tiêu thụ và tuồn vào quán bar, vũ trường ở tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Nhóm đối tượng điều hành hoạt động buôn bán ma túy

Không để đối tượng có thêm thời gian hoạt động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh quyết định lập nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các phường, xã và Công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở trong tình trạng khẩn cấp đối với Trần Huy Long và nhóm đối tượng là tay chân thân tín. Qua khám xét, Cơ quan công an thu giữ 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Tiếp tục truy xét, đến hết ngày 19/10, các đơn vị phối hợp đã bắt giữ tổng cộng 151 đối tượng, trong đó đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự đối với 81 đối tượng, xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng còn lại.

Những trò ma mãnh của đường dây tội phạm

Cũng như hầu hết các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy khác, lúc đầu, Trần Huy Long và nhóm đối tượng thân tín của hắn quanh co chối tội, cho rằng mình chỉ là những người làm thuê cho một ông trùm giấu mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi điều tra viên đưa ra những bằng chứng chi tiết về quá trình hoạt động, đường đi nước bước, phương thức, thủ đoạn vận chuyển, giao dịch thì Long và nhóm đàn em đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng chia ma túy thành những gói nhỏ rồi thuê shipper vận chuyển hoặc gửi xe khách

Theo lời khai của Long, sau khi tiến hành khảo sát một vòng các bar, vũ trường, các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và những nơi mà đám thanh, thiếu niên thường tụ tập, phát hiện nhu cầu sử dụng ma túy của họ rất cao nên quyết định lập đường dây mua bán ma túy. Để đường dây có thể hoạt động trơn tru, Long quy tụ những đàn em thân tín là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy lắp ghép vào những mắt xích cấp dưới.

Ngay sau khi lập đường dây, Long lập tức nhờ một người bạn giúp đỡ, và người này đã chỉ cách để liên hệ với một “ông trùm” ở bên kia biên giới đặt mua cần sa. Sau khi được “ông trùm” giấu mặt gật đầu đồng ý, còn hứa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần chuyển tiền đầy đủ là cung cấp, Long giao cho đám đàn em thân tín tìm cách làm quen với những quản lý hoặc tiếp tân ở những quán bar, vũ trường ở TP Hồ Chí Minh để tuồn ma túy vào bán cho khách làng chơi.

Theo chỉ đạo của Long, chỉ những người thân tín mới biết mặt nhau, còn tất cả mắt xích khác đều phải mua ma túy theo cấp bậc, thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội chứ không trực tiếp gặp mặt và chuyển tiền vào tài khoản được thuê từ người khác trước khi rút ra nộp về cho Long hoặc các đầu cấp.

Các đối tượng trong đường dây ma túy

Việc tìm nơi cất giấu cũng được Long tính toán kỹ bằng cách cho xây những hầm bí mật nằm sâu trong các khu vườn cây ăn quả ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long. Sau khi ma túy được chuyển qua biên giới hoặc mua lại từ các đối tượng trong nước sẽ được chuyển về đây cất giấu rồi cho đàn em thân tín chia nhỏ thành nhiều gói. Khi có người đặt mua, đàn em của Long sẽ yêu cầu tìm kiếm một địa chỉ bất kỳ nào đó rồi thuê shipper đi giao; riêng số ma túy tuồn vào quán bar, vũ trường ở TP Hồ Chí Minh thì đóng thành những gói nhỏ, nhét vào giữa những bao hoa quả hoặc hàng tiêu dùng rồi gửi theo xe khách.

Long từng là đối tượng cai nghiện tại nhà ở Vĩnh Long, nhưng thay vì tu chí thì lén lút mua ma túy về hút hít. Để có tiền, Long liên hệ với đám bạn nghiện trước đây thông qua mạng xã hội rồi mua ma túy về chia lại kiếm lời. Đến khi một người bạn bị Công an địa phương bắt quả tang và đưa đi cai nghiện bắt buộc, Long lo sợ sẽ khai ra mình nên phủi sạch quan hệ, đổi số điện thoại rồi bắt xe lên TP Hồ Chí Minh tá túc ở nhà một người bạn...

Sau đó, Long thực hiện ý đồ lập đường dây khép kín, mua ma túy từ nước ngoài về bán cho đám con nghiện ở bar, vũ trường. Long nghĩ, bằng cách giao dịch qua mạng xã hội có cài đặt chế độ tự xóa ngay sau đó, chuyển tiền qua tài khoản được thuê của người khác và thuê shipper vận chuyển hoặc lấy tên và địa chỉ giả, ma túy gửi theo xe khách sẽ qua mặt được cơ quan chức năng, nhưng chỉ trong vòng 13 ngày từ khi phát hiện, Cơ quan công an đã truy xét, bóc gỡ toàn bộ đường dây.