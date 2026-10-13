Hành trình tri ân và mệnh lệnh từ trái tim

Nốt trầm giữa lòng thành phố

Những ngày giữa tháng 10, không khí tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) dường như trầm lắng và trang nghiêm hơn thường lệ. Nơi đây đang chuẩn bị diễn ra Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 HCLS - một sự kiện mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Sáng 12/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS TPHCM và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7 phối hợp tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 HCLS được tìm kiếm, quy tập tại công viên, góp phần hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ chính thức diễn ra vào ngày 14/10/2026.

Các lực lượng thực hiện nghi thức tại buổi tổng duyệt Lễ viếng, lễ truy điệu các Anh hùng Liệt sĩ

Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS TPHCM; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS TPHCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan. Buổi tổng duyệt nhằm rà soát trình tự tổ chức, thống nhất phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm buổi lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức, an toàn và chu đáo.

Từ tờ mờ sáng, các lực lượng Quân đội, Công an, Đoàn thanh niên và các ban ngành chức năng đã có mặt đông đủ. Dưới sự điều hành thống nhất, từng bước chân, từng động tác nâng quách hài cốt, từng nhịp trống hành lễ đều được thực hiện một cách chu đáo, chuẩn xác và chuẩn mực.

Đợt quy tập này ghi nhận 731 HCLS, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể. Mỗi quách hài cốt được bọc phủ trang trọng là một câu chuyện lịch sử, một mảnh ký ức anh hùng về những người con đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết: Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì thế, Bộ Tư lệnh Thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tham mưu Lãnh đạo Thành phố tổ chức chu đáo các khâu cho Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng, bảo đảm an toàn cho các hoạt động và đại biểu tham dự, góp phần để buổi lễ diễn ra với sự thành kính, trang nghiêm cao nhất.

Đoàn viên, thanh niên và các lực lượng phối hợp thành kính thực hiện nhiệm vụ trong buổi tổng duyệt

Những ngày qua, các lực lượng đã tập trung cao độ công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản chi tiết và luyện tập đội hình phục vụ nghi lễ. Buổi tổng duyệt sáng 12/10 là bước kiểm tra quan trọng toàn bộ công tác phối hợp, giúp từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, thống nhất chặt chẽ trình tự thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng đều thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tác phong nghiêm túc và thái độ thành kính sâu sắc. Các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện từng nội dung chi tiết, bảo đảm nghi thức diễn ra trang trọng, đúng quy định và an toàn tuyệt đối cho các hoạt động cũng như đại biểu tham dự.

Theo kế hoạch, hành trình đoàn xe di chuyển các quách HCLS từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM vượt qua nhiều tuyến đường huyết mạch kéo dài khoảng 26km theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và điểm đến cuối cùng là Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đoàn xe đi qua địa bàn 11 phường gồm: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Việc di chuyển được chia làm 4 đợt trong ngày 14/10. Thời gian di chuyển và việc tổ chức lưu thông sẽ theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông. Toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các địa phương trên lộ trình đoàn xe đi qua đã sẵn sàng phương án bảo đảm an ninh, trật tự và phân luồng giao thông thông suốt. Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, mà là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim.

Nhành hoa trắng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ

Một trong những điểm nhấn đầy tính nhân văn trong công tác tổ chức chính là lời kêu gọi của Ban Tổ chức hướng đến quần chúng Nhân dân. Ban Tổ chức trân trọng kính mời Nhân dân sống dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm trên tay những nhành hoa trắng, đứng lặng lẽ trên vỉa hè để thành kính tiễn đưa các Anh hùng Liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng, qua đó thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn với các vị tiền nhân. "Thành phố mong muốn người dân thành phố khi đưa tiễn các anh, các chú cũng thật trang trọng, ấm áp, mang đậm tình cảm của Nhân dân TPHCM nghĩa tình.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, các thành viên Ban Chỉ đạo có bàn bạc trao đổi về ý tưởng này. Không gian của công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM không quá lớn để người dân thành phố đến cùng thắp hương và tiễn đưa các anh, các chú. Cho nên trong quá trình di chuyển, thành phố mong muốn người dân dành thời gian và tấm lòng để bày tỏ sự tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, cho chúng ta hòa bình ngày nay", Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Nhành hoa trắng trên ba lô đặt ở dãy ghế đặc biệt tri ân anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Hình ảnh những nhành hoa trắng giản dị nằm trên tay người dân TPHCM sẽ là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây". Lực lượng chức năng cũng phối hợp nhắc nhở, hướng dẫn người dân đứng tiễn đưa tại các vị trí an toàn trên vỉa hè, vừa bảo đảm tính trang nghiêm, vừa không làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông chung.

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 HCLS quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ khép lại một chặng đường tìm kiếm, quy tập đầy thiêng liêng của các lực lượng chức năng, mà còn mở ra một bài học lịch sử sống động, sâu sắc. Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các Liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước, mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống. Nơi Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, các anh sẽ được trở về trong lòng đất mẹ, bên cạnh những đồng đội đã cùng chiến đấu năm xưa. Sự hy sinh vô bờ bến của các Anh hùng Liệt sĩ đã đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của TPHCM năng động, nghĩa tình. Những bước chân tiễn đưa trang trọng ngày 14/10 tới đây sẽ là lời hứa tiếp nối truyền thống, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố mang tên Bác.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS TPHCM, chuỗi hoạt động tri ân sẽ bắt đầu từ 19 giờ ngày 13/10 với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm Tri ân" tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng). Sáng 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra lúc 7 giờ 30 phút tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ cùng các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng. Lễ viếng và lễ truy điệu bắt đầu từ lúc 8 giờ. Sau Lễ truy điệu, đợt xe đầu tiên chở HCLS dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45 phút để di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đội danh dự thực hiện nghi thức di quan, đưa hài cốt các Liệt sĩ đến những phần mộ đã chuẩn bị. Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức thu lồng kính, thu Quốc kỳ và hạ huyệt. Sau khi hoàn tất an táng, đại biểu và người dân dâng hương, rải hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đợt di chuyển và an táng tiếp theo được triển khai theo điều hành của Ban Tổ chức, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và an toàn.