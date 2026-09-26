Hành trình tri ân và cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên những chuyến tàu

Sau hơn 50 năm nằm lại đất phương Nam, sáng 26-9, Trung sĩ, chiến sĩ lái xe tăng Vi Ngọc Vinh, người con ưu tú của quê hương Phú Thọ đã được người thân, với sự đồng hành của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt hỗ trợ đưa hài cốt trở về quê nhà để người thân an táng, thuận tiện chăm sóc mộ phần.

Cuộc hạnh ngộ linh thiêng nơi sân ga Thủ đô không chỉ là niềm khắc khoải của một dòng họ, mà còn là nốt trầm xúc động hòa trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức đón tại Ga Hà Nội và hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở thôn Phương Lĩnh, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Huy An

Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh sinh năm 1952 tại vùng quê Phương Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ (nay là xã Hoàng Cương). Tháng 8-1970, giữa những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, chàng trai 18 tuổi xếp bút nghiên lên đường tòng quân. Ông trở thành chiến sĩ lái xe tăng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273 (Lữ đoàn 273), Quân đoàn 3.

Mùa xuân năm 1975 lịch sử, đơn vị ông tiến thẳng vào sào huyệt cuối cùng của địch. Đúng vào ngày 30-4-1975, trong trận đánh ác liệt tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, người lính trẻ ấy đã anh dũng ngã xuống ngay trước ngưỡng cửa non sông toàn thắng. Ông nằm lại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hóc Môn (thành phố Hồ Chí Minh) tại phần mộ số 397 suốt hơn nửa thế kỷ. Nỗi niềm xót xa của gia đình khi người thân hy sinh chỉ cách ngày hòa bình vài khắc đồng hồ cứ đau đáu theo năm tháng.

Ước nguyện đưa người lính xe tăng về yên nghỉ nơi quê cha đất tổ luôn cháy bỏng trong lòng những người ở lại. Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Đảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc.

Từ đầu cầu phương Nam, cán bộ Hội đã đồng hành cùng gia đình hoàn thiện các thủ tục thực chứng, đính chính thông tin bia mộ, tổ chức trang trọng lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt người chiến sĩ ra Ga Sài Gòn. Trên hành trình ấy, ngành Đường sắt Việt Nam đã tiếp nối nghĩa cử tri ân bằng việc đài thọ vé tàu cho hai thân nhân cùng việc vận chuyển thiêng liêng này.

Tại sân Ga Hà Nội rạng sáng nay, khi vệt sáng đầu ngày vừa le lói, không khí trang nghiêm mà ấm áp lạ thường đã bao trùm ke ga số 1. Đứng lặng giữa dòng người đón đợi có bóng dáng của chị Vi Thùy Tâm, Trực ban Khách vận thuộc Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội, (thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hà Nội - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt). Suốt 25 năm gắn bó với từng chuyến tàu ngược xuôi, chị Tâm đã chứng kiến và trực tiếp tham gia đón rước trên dưới hai mươi lượt hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ. Với chị, mỗi lần đón các anh về là một lần xúc động trào dâng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam động viên, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Vi Ngọc Vinh tại ga Hà Nội. Ảnh: Huy An

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, chị Tâm chia sẻ, bản thân sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bố là thương binh chiến trường Tây Nam và bác ruột là liệt sĩ cũng hy sinh tại mặt trận Tây Nam. Chị thấu hiểu đến tận cùng nỗi mong mỏi khôn nguôi của những gia đình liệt sĩ. Ngày xưa, gia đình chị đi tìm mộ bác rồi tự thuê xe đưa về gian truân, vất vả muôn phần. Giờ đây, chứng kiến sự chung tay trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong Chiến dịch 500 ngày đêm, chị thấy rất ấm lòng.

Chị Tâm nhấn mạnh: Từ bao năm nay, chính sách tri ân đối với liệt sĩ và thân nhân luôn là mệnh lệnh từ trái tim của những cán bộ, nhân viên đường sắt. Quy trình vận chuyển được tối giản hóa đến mức nhanh gọn nhất, người nhà có thể gọi trực tiếp đến đường dây nóng trực ban khách vận Ga Hà Nội để được tư vấn tận tình từ giờ tàu, số toa cho đến việc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi chu đáo.

Chị Vi Thùy Tâm, Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội (thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hà Nội - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt) xúc động mỗi khi được tham gia hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, thực hiện công tác tri ân. Ảnh: Mai Hoa

Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến ngày 25-9-2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã miễn vé cho 66 thân nhân và vận chuyển 33 hài cốt liệt sĩ trên khắp các chuyến tàu Bắc - Nam.

Hành trình nghĩa tình nối dài những mùa tri ân

Bước xuống sân ga đón linh cữu đồng đội, Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam không giấu nổi sự xúc động. Đứng bên cạnh thân nhân người lính xe tăng, Trung tướng khẳng định trường hợp của liệt sĩ Vi Ngọc Vinh mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có mặt tại Ga Hà Nội từ rất sớm để kịp đón liệt sĩ Vi Ngọc Vinh lúc 4h30 sáng 26-9. Ảnh: Huy An

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống sao cho xứng đáng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Thời gian qua, với mạng lưới gần 10.000 hội viên khắp cả nước, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp xác minh, trả lại tên cho gần 1.000 liệt sĩ và xây dựng gần 1.700 căn nhà tình nghĩa. Mỗi bước chân tìm kiếm, mỗi tấm bia mộ được trả lại đúng tên tuổi, quê quán là một món nợ ân tình được thế hệ hôm nay thành kính đáp đền.

Đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh lên ô tô, di chuyển từ Ga Hà Nội về Phú Thọ. Ảnh: Huy An

Nghi thức đón nhận hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh tại sân ga diễn ra nhanh chóng nhưng thấm đượm ân tình. Chiếc quách phủ quốc kỳ đỏ thắm được các cựu chiến binh và lực lượng chức năng cẩn trọng chuyển từ toa tàu sang chuyến xe tình nghĩa của nhà xe Nguyễn Thu Bính - một tấm lòng hảo tâm đã tình nguyện chở liệt sĩ chặng đường cuối về quê hương Phú Thọ.

Đoàn xe chầm chậm lăn bánh rời Ga Hà Nội, mang theo người chiến sĩ năm xưa đi qua những con phố Thủ đô đang bừng sáng trong ngày mới, hướng về Đất Tổ. Ở nơi ấy, nghĩa trang quê nhà thôn Phương Lĩnh đã mở rộng vòng tay, bà con lối xóm cùng đồng đội cũ đang ngóng đợi người con ưu tú trở về sau 51 năm đằng đẵng cách xa.