Hành trình tri ân 'Lớp học reo vui' tại Trường Tiểu học Trương Lương

Học sinh Trường Tiểu học Trương Lương tham gia các hoạt động trải nghiệm trong hành trình “Lớp học reo vui”.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 bước sang năm thứ 12, hướng tới tri ân, động viên các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo viên đang công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, hành trình “Lớp học reo vui” được triển khai từ tháng 9 - 10/2026 tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trên cả nước, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, cải thiện điều kiện học tập, đồng hành với giáo viên, học sinh; qua đó lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo” và sự quan tâm của cộng đồng đối với giáo dục vùng khó khăn.

Trường Tiểu học Trương Lương là điểm đến thứ hai của hành trình “Lớp học reo vui”. Chương trình tổ chức nhiều không gian trải nghiệm dành cho học sinh như: góc đọc sách, góc tri ân, bức tường tri ân và các trò chơi tương tác. Các hoạt động tạo sân chơi vui tươi, gần gũi, giúp học sinh có thêm trải nghiệm, khuyến khích tinh thần học tập và bày tỏ tình cảm đối với thầy, cô giáo.

Ban Tổ chức trao học bổng, quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức trao tặng nhà trường 20 máy tính khoa học và các thiết bị, dụng cụ học tập; trao 20 suất quà và học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Các thầy, cô giáo của trường được tặng quà tri ân và khóa học tiếng Anh miễn phí trị giá 4,5 triệu đồng/người; riêng cô giáo Phan Thị Lệ được trao khóa học tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng.

Trong hành trình tại Cao Bằng, chương trình tri ân cô giáo Phan Thị Lệ, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương, một trong những nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hành trình “Lớp học reo vui” góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các địa bàn còn khó khăn; động viên đội ngũ giáo viên tiếp tục gắn bó với nghề, đồng thời tiếp thêm động lực để học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện.