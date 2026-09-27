Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' về Đất Mũi
Sáng 27/9, tại Cột cờ Hà Nội trong Khu Du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi), hơn 500 đoàn viên, thanh niên Cà Mau trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ và tiếp nhận ngọn lửa của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN), lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng.
Sau nghi thức chào cờ, những thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ Cà Mau tiếp nhận ngọn lửa của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Từ chặng 5 khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan toả lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Tại chương trình, Trung ương Hội LHTNVN tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội LHTNVN Thành phố Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội LHTNVN tỉnh Cà Mau.
Bên cạnh đó, Hội LHTNVN tỉnh Cà Mau trao tặng Hội LHTNVN xã Đất Mũi dự án khởi nghệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.
Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự tri ân các thế hệ đi trước và mong muốn góp sức xây dựng quê hương. Qua đó, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động thiết thực.
Khép lại chương trình, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hoà vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hanh-trinh-toi-yeu-to-quoc-toi-ve-dat-mui-a132752.html