Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' về Đất Mũi

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

(Từ phải sang) Các đồng chí: Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phạm Tuấn Tài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn, tham dự chương trình.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN), lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng.

Thiêng liêng lễ chào cờ trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đất Mũi - Cà Mau.

Sau nghi thức chào cờ, những thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ Cà Mau tiếp nhận ngọn lửa của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Từ chặng 5 khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan toả lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

. Đồng chí Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTNVN, trao đuốc cho đồng chí Nguyễn Thị Thuý Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Cà Mau.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTNVN tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội LHTNVN Thành phố Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội LHTNVN tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, Hội LHTNVN tỉnh Cà Mau trao tặng Hội LHTNVN xã Đất Mũi dự án khởi nghệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự tri ân các thế hệ đi trước và mong muốn góp sức xây dựng quê hương. Qua đó, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTNVN Lê Hải Long trao bảng tượng trưng tặng các công trình, phần việc cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTNVN Lê Hải Long trao quà cho các em học sinh tại xã Đất Mũi.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi, Bí thư Xã đoàn Mã Hữu Duyên (bên trái) tiếp nhận bảng tượng trưng tặng dự án khởi nghiệp từ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài.

Khép lại chương trình, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hoà vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.