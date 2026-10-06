Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Tiết mục đồng diễn nghệ thuật của 500 sinh viên TP Hồ Chí Minh tạo hình lá cờ Tổ quốc tại lễ khởi động Chặng 5 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh tư liệu - minh họa: Trung Tuyến/TTXVN

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long công bố tại buổi gặp mặt báo chí về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), diễn ra chiều 6/10, tại Hà Nội. Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, các hoạt động cấp Trung ương diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Hà Nội.

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khoảng 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội dự kiến tham gia lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình gồm các nội dung chào cờ, đồng diễn Semaphore, phóng sự tổng kết, công bố kết quả, giao lưu với đại diện thanh niên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm. Hoạt động gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, hướng tới phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm cũng diễn ra Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Không gian triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; các phong trào, chương trình, công trình, phần việc và những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. Triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm thủ công và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; ngoài ra còn có các hoạt động: trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc và tổ chức Đại nhạc hội thanh niên 2026.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ trên toàn quốc. Tại các địa phương, các cấp Hội tổ chức chào cờ, dâng hương; tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương; giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Sau thời gian triển khai, Hành trình ghi dấu bằng 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp Hội triển khai 1.050 công trình thanh niên; tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Cùng với đó là gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Các công trình, phần việc được triển khai trong Hành trình có tổng giá trị gần 60 tỷ đồng.

Trên không gian số, Hành trình ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận trên các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trên nền tảng TikTok có hơn 17.600 video gắn các hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN, đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng số lượt tiếp cận trên mạng xã hội về Hành trình được ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt.