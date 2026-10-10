Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026 thu hút gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ chào cờ Chặng 3-Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 10/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, sau 5 tháng triển khai, Hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm tại Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Các hoạt động được tổ chức gắn với địa danh lịch sử, văn hóa và các địa chỉ đỏ, tập trung giáo dục truyền thống, tri ân người có công, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Theo thống kê, Hành trình ghi dấu bằng 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên; triển khai 1.050 công trình thanh niên và tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, với hơn 7,9 triệu lượt người tham gia. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử và trao quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các cấp bộ hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Các hoạt động nâng cao kỹ năng, rèn luyện thể chất cũng được triển khai rộng khắp, với 196 hoạt động nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện thu hút trên 13.000 lượt hội viên, thanh niên; 1.074 giải thể thao và hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe thu hút hơn 103.000 lượt người tham gia.

Trên không gian số, Hành trình lan tỏa thông qua hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút gần 139.700 lượt hội viên, thanh niên. Các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận; riêng các video gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN trên TikTok đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng lượt tiếp cận về Hành trình trên mạng xã hội đạt gần 1,3 tỷ.

Tại chặng 7 ở Hà Nội, các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, rước đuốc và đồng diễn semaphore, khép lại hành trình cấp Trung ương năm 2026. Nhân dịp này, Trung ương Hội trao bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình, khen thưởng 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Hội.

Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng – xanh – sạch – đẹp.

Hành trình khép lại nhưng tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được kỳ vọng lan tỏa qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng, phát triển đất nước./.