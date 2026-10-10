Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lan toả tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến

Sáng 10/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 – 15/10/2026).

Đây là chặng cuối của hành trình, với sự tham gia của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ các tỉnh, thành phố. Tại chương trình, Ban tổ chức tổng kết kết quả triển khai các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, tri ân và an sinh xã hội trong 5 tháng qua.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ Hội và hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô.

Ngọn lửa thiêng Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã đến Hà Nội. Ảnh: Đăng Hải

Hơn 2.500 hoạt động về nguồn trên cả nước

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hải Long cho biết, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" được khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 5 tháng triển khai, hành trình đi qua 6 chặng với 7 điểm tại Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau. Các hoạt động được tổ chức gắn với những địa danh lịch sử, văn hóa và địa chỉ đỏ trên cả nước.

Theo thống kê của Ban tổ chức, hành trình ghi nhận 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Hội triển khai 1.050 công trình thanh niên và tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đăng Hải

Bên cạnh đó, gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các cấp bộ Hội trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động trong hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Các hoạt động giáo dục truyền thống còn được triển khai thông qua 196 chương trình nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thu hút 13.181 lượt hội viên, thanh niên. Ngoài ra, 1.074 giải thể thao và hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe được tổ chức, với 103.161 lượt người tham gia.

Các đại biểu tham quan triển lãm "70 năm dấu ấn - Tiếp nối khát vọng". Ảnh: Đăng Hải

Hơn 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội

Trên không gian số, hành trình ghi nhận hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video mang chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút 139.696 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Theo số liệu được công bố tại chương trình, các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận. Trên nền tảng TikTok, có hơn 17.600 video gắn các hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN, đạt gần 560 triệu lượt xem.

Các nội dung về hành trình và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội cũng được truyền thông qua các chuyên mục như "Học Bác từ những điều giản đơn hàng ngày", "Muôn bản sắc, Một Việt Nam", "Người trẻ, thế mà lại hay!" và "70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam". Báo Thanh niên mở chuyên mục riêng về dấu mốc này trên báo điện tử.

Tổng số lượt tiếp cận trên mạng xã hội về hành trình được thống kê ở mức gần 1,3 tỷ lượt.

Theo ông Lê Hải Long, các hoạt động góp phần giúp hội viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc và nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai những công trình, phần việc thiết thực, gắn hoạt động phong trào với nhu cầu thực tế của thanh niên và địa phương.

Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động về nguồn trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh: Đăng Hải

Nhiều hoạt động diễn ra tại Hà Nội

Tại chặng cuối ở Hà Nội, các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên và thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, rước đuốc và đồng diễn semaphore. Hoạt động được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, gắn với dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao bằng khen cho 15 tập thể là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình năm 2026; đồng thời khen thưởng 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Từ hoạt động về nguồn đến các công trình thanh niên, hành trình năm 2026 tập trung vào giáo dục truyền thống và các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: Đăng Hải

Trước đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện thể thao, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện các cơ quan Trung ương và bộ, ngành.

Cũng trong sáng 10/10, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia chương trình "Ngày thứ Bảy tình nguyện" tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Các hoạt động hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp và phát huy trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng.

Chiều cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 cho 15 thanh niên tiêu biểu vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Ra đời năm 2017, hưởng ứng phong trào "Người tốt, việc tốt" và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn. Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy.