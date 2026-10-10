Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Chương trình diễn ra đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), có sự tham gia của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc và trao ngọn lửa thiêng của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Từ Cà Mau, nơi cực Nam thiêng liêng của đất nước, ngọn lửa được các đại biểu thanh niên tiếp nối, thể hiện trách nhiệm được trao gửi và khát vọng cống hiến, mang về Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tiếp nhận ngọn đuốc của chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long cho biết, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội. Các chặng không chỉ là những điểm đến trên bản đồ Tổ quốc mà còn là hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc, từ Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Trường Sa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, mở rộng đến nước bạn Lào, và kết thúc tại Hà Nội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình, anh Lê Hải Long khẳng định “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu, mà là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tặng Bằng khen cho 15 tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức, triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Phạm Mạnh

“Thông qua hành trình này, mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.

Khởi động từ tháng 5, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã ghi dấu ấn với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; 1.050 công trình thanh niên được triển khai; 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Trung ương Hội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức, triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh: Phạm Mạnh

Bên cạnh đó là gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động triển khai trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Ở trên không gian số, hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp, cùng hơn 24 nghìn video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục đưa hành trình đi xa hơn những cung đường đã qua. Các hình thức sáng tạo nội dung tiếp tục được mở rộng với các hoạt động về viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm ứng dụng AI, thu hút 139.696 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Đến nay, đã có gần 232 triệu lượt tiếp cận trên các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm "70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng".

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội; đồng thời biểu dương 15 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Trong khuôn khổ của chương trình, trong sáng 10-10 diễn ra lễ khai mạc triển lãm “70 năm dấu ấn – tiếp nối khát vọng" tại phố đi bộ Hồ Gươm. Triển lãm giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua 70 năm; đồng thời trưng bày một số hình ảnh, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và sản phẩm văn hóa đặc trưng của thanh niên các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Triển lãm mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống của Hội, giao lưu và khám phá những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.