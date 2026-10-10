Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Nghi thức chào cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Phạm Mạnh

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy…

Chương trình diễn ra đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), có sự tham gia của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là hoạt động mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long phát biểu. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long cho biết: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội. Các chặng không chỉ là những điểm đến trên bản đồ Tổ quốc mà còn là hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc, từ Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Trường Sa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, mở rộng đến nước bạn Lào, và kết thúc tại Hà Nội.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tiếp nhận ngọn đuối của chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Phạm Mạnh

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hành trình, anh Lê Hải Long khẳng định “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu, mà là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

“Thông qua Hành trình này, mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới”, anh Long nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại chương trình. Ảnh: Phạm Mạnh

Được triển khai từ tháng 5-2026, Hành trình gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc. Theo số liệu thống kê, Hành trình ghi dấu 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; 1.050 công trình thanh niên được triển khai, tổng giá trị gần 60 tỷ đồng; 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên; gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; 86.000 phần quà, học bổng hỗ trợ học sinh, thanh niên, người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn; 196 hoạt động nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện, thu hút 13.181 lượt hội viên, thanh niên; 1.074 giải thể thao, hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe, thu hút 103.161 lượt người tham gia.

Trên không gian số, Hành trình có hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp và hơn 24 nghìn video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm ứng dụng AI thu hút 139.696 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tặng Bằng khen cho 15 tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức, triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Phạm Mạnh

Trung ương Hội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức, triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh: Phạm Mạnh

Tại chương trình, Trung ương Hội đã trao tặng Bằng khen cho 15 tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức, triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Cùng với hoạt động tổng kết, trong sáng 10-10, đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng – xanh – sạch – đẹp.