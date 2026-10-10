Sáng 10/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức chặng cuối và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 - 15/10/2026).

Hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô cùng cán bộ Hội, đại diện các tỉnh, thành phố và thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình. Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể T.Ư và anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, dự sự kiện.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ đạt gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Lễ tổng kết, các đại biểu và thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, rước đuốc và đồng diễn semaphore. Ngọn đuốc được trao truyền giữa các đại diện thanh niên, gợi nhắc hành trình kết nối những địa danh lịch sử, văn hóa với trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Khởi động từ tháng 5 tại Nghệ An, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình năm nay mang chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”. Trong 5 tháng, chương trình đi qua 7 điểm thuộc 6 chặng tại Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP. HCM và Cà Mau.

Tại các địa phương, hoạt động chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi khó khăn và tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo được tổ chức, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo thống kê của Ban tổ chức, hành trình ghi nhận 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích và địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Hơn 1.000 công trình thanh niên được triển khai; hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa thu hút hơn 7,9 triệu lượt người tham gia.

Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức. Các cấp bộ Hội trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà và học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động đạt gần 60 tỷ đồng.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc trên không gian số

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, hành trình mở rộng sức lan tỏa thông qua những câu chuyện và sản phẩm sáng tạo của người trẻ trên môi trường số.

Hơn 155.000 câu chuyện đẹp và 24.000 video mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được chia sẻ. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút gần 139.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Tổng lượt tiếp cận của hành trình trên không gian số đạt gần 1,3 tỷ.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, 7 chặng hành trình mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội.

“‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày”, anh Lê Hải Long nói.

Theo anh, tình yêu Tổ quốc trong thời kỳ mới còn thể hiện qua tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ đạt gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận.

Giá trị của hành trình, theo lãnh đạo T.Ư Hội, không chỉ nằm ở số lượng công trình hay phần việc đã thực hiện, mà còn ở nhận thức và trách nhiệm được bồi đắp trong mỗi thanh niên. Những hoạt động hướng về cội nguồn giúp người trẻ hiểu hơn về lịch sử, truyền thống dân tộc, từ đó chuyển hóa niềm tự hào thành hành động cụ thể vì cộng đồng.

Anh Lê Hải Long kêu gọi các cấp bộ Hội và thanh niên tiếp tục duy trì những công trình, phần việc thiết thực, phát huy tinh thần tình nguyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và góp sức xây dựng đất nước.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho 15 tập thể Hội cấp Tỉnh, Thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình. Hai mươi ba tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội cũng được khen thưởng.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ đạt gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận.

Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên Hà Nội tham gia chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường, triển khai các phần việc vì cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Chặng cuối khép lại, nhưng hành trình được kỳ vọng tiếp tục qua những việc làm thường ngày của người trẻ, từ hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Qua đó, tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng trách nhiệm và những đóng góp cụ thể cho xã hội.