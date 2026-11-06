Hành trình “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Những năm gần đây, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám không ngừng đổi mới các hoạt động tham quan, trải nghiệm nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Một trong những hoạt động nổi bật đó là tour đêm “Tinh hoa đạo học”, mang đến cho du khách cơ hội khám phá di tích trong một không gian khác biệt, kết hợp giữa tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-trinh-tinh-hoa-dao-hoc-tai-van-mieu-quoc-tu-giam-246261106104701281.htm