Hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương

Khánh Hòa truy điệu, an táng 45 hài cốt liệt sĩ

Lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Sáng 25/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm trang sử vàng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khánh Hòa; là biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ, tự hào.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cùng với đó, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Các hài cốt liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong số này, 39 hài cốt được tìm thấy tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh); 4 hài cốt trên đỉnh núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh) và 2 hài cốt tại căn cứ cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang).

Việc quy tập, an táng các hài cốt liệt sĩ là kết quả của quá trình tìm kiếm tại nhiều địa bàn, với sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân cung cấp thông tin.

Tính đến ngày 21/9, Khánh Hòa đã quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay các lực lượng tiếp tục xác minh thông tin, khảo sát những khu vực có căn cứ và lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tỉnh tiếp tục vận động nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đã hy sinh.

Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Him Lam

Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư /TTXVN

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Trước đó, ngày 21/9, trên cơ sở thông tin do nhân dân cung cấp và kết quả xác minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Him Lam. Trong đó, 9 hài cốt được quy tập tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và 1 hài cốt tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Quá trình khai quật, cất bốc, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình. Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Các cựu chiến binh viếng các liệt sĩ trước khi thực hiện nghi thức an táng. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, hơn 72 năm trước, ngày 13/3/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam nổ súng tiến công cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong trận đánh ác liệt này, quân ta đã tiêu diệt cứ điểm Him Lam, tạo thế và khí thế thuận lợi để tiếp tục tiến công, làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.

Do điều kiện chiến tranh và thời gian, nhiều liệt sĩ hy sinh trên chiến trường đến nay vẫn chưa được tìm thấy, quy tập, xác định đầy đủ thông tin. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Điện Biên đã huy động các lực lượng rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng, khảo sát, xác minh những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đồng đội thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.