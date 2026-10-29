Hành trình thiện nguyện của người đàn ông hơn 75 lần hiến máu

Hành trình "cứu người, giúp đời"

Anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn (SN 1977) - thường gọi là Mậu Tuấn, trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được mọi người biết đến với vai trò của một tình nguyện viên hiến máu nhân đạo lâu năm và là "thủ lĩnh" của Đội Cano 0 đồng Quảng Trị.

Anh Mậu Tuấn làm đủ nghề để mưu sinh, từ thầu thi công điện nước, đến làm bình luận viên bóng đá phủi, nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ trên hành trình thiện nguyện.

Anh Mậu Tuấn trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo

Mang nhóm máu O, anh Tuấn luôn là gương mặt thân quen tại các chương trình hiến máu tình nguyện. Với hơn 75 lần tham gia hiến máu, anh Tuấn sở hữu nhiều giấy chứng nhận, bằng khen. Đây chính là kết quả cho sự nỗ lực, nhiệt tình không ngừng nghỉ của bản thân anh trong suốt những năm vừa qua.

Năm 2009, khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị thành lập "Ngân hàng máu sống", anh Tuấn đã tích cực tham gia phụ trách và hiện là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vận động hiến máu tình nguyện" tỉnh Quảng Trị. Trung bình hằng năm, anh tích cực vận động trực tiếp hàng trăm người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Làm đủ nghề để mưu sinh, từ thi công điện nước đến làm bình luận viên bóng đá phủi, nhưng anh Tuấn chưa bao giờ ngơi nghỉ trên hành trình thiện nguyện.

Anh Mậu Tuấn tâm sự: "Ban đầu, ngay cả mẹ tôi cũng lo lắng, sợ việc hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Nhưng khi thấy tôi vẫn khỏe mạnh, người thân dần yên tâm và ủng hộ. Mỗi lần hiến máu, tôi không nghĩ mình đang cứu ai, mà chỉ mong mình có thể giúp được bệnh nhân. Tôi luôn cố gắng xem người bệnh cần máu như chính người thân của mình".

Từ chuyện hiến máu, anh Mậu Tuấn bước sang một lĩnh vực khác đầy hiểm nguy, đó là hành trình tham gia cứu hộ, cứu nạn bằng ca nô trong mùa lũ. Năm 2020, anh cùng anh Lê Văn Đinh, trưởng nhóm Chuyến xe 0 đồng Quảng Trị, kêu gọi các nhà hảo tâm góp sức mua chiếc ca nô hơi trị giá 66 triệu đồng, đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị.

Anh Mậu Tuấn là “thủ lĩnh” của Đội Cano 0 đồng Quảng Trị.

Gần 6 năm qua, Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị đã có mặt ở khắp nơi: từ sông Thạch Hãn, sông Sa Lung - Vĩnh Linh, Triệu Phong, (Quảng Trị)… đến tận Bắc Giang, Thái Nguyên trong các đợt mưa lũ lịch sử. Đội cano 0 đồng Quảng Trị đã cứu sống hàng chục người, chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm đến vùng ngập lụt và tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trên sông, trên biển.

"Quảng Trị quê mình cũng như nhiều tỉnh miền Trung, là vùng đất phải hứng chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Năm 2020, chứng kiến trận lũ lịch sử khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập, mình đã tình nguyện tham gia cùng Đội ca nô cứu hộ 0 đồng TP Đà Nẵng, để giúp bà con di dời đến nơi an toàn. Sau một tháng trời lăn lộn cùng con nước, mình nhận ra rằng quê hương mình cũng rất cần một lực lượng cứu hộ thiện nguyện tại chỗ như thế", anh Mậu Tuấn chia sẻ.

Được vinh danh vì những cống hiến không mệt mỏi

Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Công dân tiêu biểu của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (năm 2010); Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế và được tôn vinh là một trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc tại thành phố Hà Nội (năm 2017); Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Quảng Trị (năm 2018, năm 2019); Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị suốt nhiều năm liền từ năm 2013 đến 2023 trong các hoạt động hiến máu và thiện nguyện.

Ngoài ra, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn còn được UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tuyên dương là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiên tiến phường Nam Đông Hà lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Anh Mậu Tuấn được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Mới đây, tại chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, với chủ đề "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào" do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào tối 17/10, anh Mậu Tuấn tiếp tục được được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Trả lời Người Đưa Tin, bà Mai Thị Kim Nhung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị - nhận xét, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn là tấm gương người thật, việc thật trong hoạt động thiện nguyện và hiến máu nhân đạo tại địa phương.

Theo bà Nhung, anh Tuấn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương, anh không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu nhiều lần mà còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia. Những việc làm thiết thực của anh đã góp phần trao thêm cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Những người hiến máu nhiều lần, bền bỉ vận động cộng đồng như anh Tuấn có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển phong trào. Chính những hành động cụ thể, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy sự đồng cảm và khuyến khích ngày càng nhiều người sẵn sàng hiến máu cứu người.

Tại Quảng Trị, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu như anh Tuấn, đồng thời mong muốn những tấm gương này tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cứu chữa người bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.