Hành trình thay đổi nhận thức và hành động của người trẻ

Lần đầu tham gia chiến dịch “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối”, các anh có cảm thấy áp lực không khi một số trường đã có nhiều năm tham gia?

Thạc sĩ Võ Xuân Đạt: Thực ra, khi lần đầu tham gia một chương trình đã có sự tham gia của nhiều trường trong những năm trước, chắc chắn chúng tôi có một chút áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận đây không phải là áp lực để so sánh mình với các đơn vị khác, mà là động lực để HUTECH tìm ra cách làm phù hợp và tạo được dấu ấn riêng.

Điều chúng tôi quan tâm nhất là làm sao để tinh thần tái chế và trách nhiệm với môi trường thực sự lan tỏa đến đông đảo sinh viên. Vì vậy, HUTECH xem lần tham gia này là một hành trình học hỏi, trải nghiệm và cùng các trường tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Các đại biểu khách mời chụp ảnh cùng đại diện sinh viên tại lễ phát động chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” lần 4 tại HUTECH, ngày 23/9/2026.

Anh Nguyễn Bình: Lần đầu tham gia thực sự háo hức nhiều hơn là áp lực. Đúng là một số trường đã có nhiều năm tham gia nên có nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm rất hay để chúng tôi học hỏi. Tuy nhiên, với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, việc lần đầu đồng hành cùng chương trình cũng là một cơ hội để chúng tôi mang đến một màu sắc riêng của sinh viên NTTU.

Chúng tôi không đặt mục tiêu phải “đua” với các trường đã có kinh nghiệm, mà quan trọng hơn là làm sao để mỗi Đoàn viên, Hội viên và sinh viên khi tham gia đều hiểu được giá trị của việc phân loại, thu gom và tái sinh chai nhựa.

Từ đó, hoạt động không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà trở thành một thói quen, một hành động thường ngày trong môi trường học đường. Tôi nghĩ rằng, mỗi trường có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng khi cùng chung một mục tiêu là giảm rác thải nhựa thì sự khác biệt về kinh nghiệm lại trở thành động lực để các trường học hỏi và cùng nhau lan tỏa những cách làm hiệu quả.

Thạc sĩ Võ Xuân Đạt - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Mục tiêu tham gia cuộc thi của Đoàn viên, sinh viên HUTECH và NTTU là gì?

Thạc sĩ Võ Xuân Đạt: Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là nâng cao nhận thức và biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành hành động cụ thể. Mỗi chai nhựa được thu gom không chỉ là một vật liệu có thể tái chế, mà còn là một cơ hội để sinh viên hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng và giảm rác thải nhựa. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi để Đoàn viên, sinh viên HUTECH cùng tham gia, cùng sáng tạo và cùng lan tỏa lối sống có trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng HUTECH.

Anh Nguyễn Bình: Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không chỉ là thu gom được bao nhiêu chai nhựa, mà là tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của sinh viên. Với một trường đại học có đông sinh viên như Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nếu mỗi bạn trẻ hình thành được một thói quen rất nhỏ như không vứt chai nhựa sau khi sử dụng, biết phân loại rác và chủ động đưa chai nhựa đến đúng nơi thu gom, thì khi cộng lại sẽ tạo nên một tác động rất lớn.

Bên cạnh đó, chúng tôi muốn biến cuộc thi thành một hoạt động giáo dục trải nghiệm. Sinh viên không chỉ “tham gia để thi”, mà được trực tiếp hành động, sáng tạo, kết nối với bạn bè và cùng nhau tìm ra những cách làm phù hợp với chính môi trường học tập của mình. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp rằng sống có trách nhiệm với môi trường không phải là một điều gì quá lớn lao, mà từ những lựa chọn rất nhỏ của mỗi người và quan trọng nhất là những lựa chọn đó được duy trì mỗi ngày.

Anh Nguyễn Bình - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU).

Các anh kỳ vọng gì vào chương trình năm nay?

Thạc sĩ Võ Xuân Đạt: Chúng tôi kỳ vọng chương trình năm nay không chỉ tạo ra những con số ấn tượng về số lượng chai nhựa được thu gom, mà quan trọng hơn là tạo được sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của sinh viên.

Chúng tôi cũng mong muốn HUTECH có thể học hỏi những mô hình hay từ các trường, đồng thời đóng góp những cách làm sáng tạo của mình để cùng tạo nên một chương trình ngày càng thiết thực và có sức lan tỏa. Và nếu sau chương trình, mỗi bạn sinh viên bắt đầu có thói quen giữ lại một chai nhựa để phân loại đúng nơi, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần hoặc rủ thêm bạn bè cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thì với chúng tôi, đó đã là một kết quả rất ý nghĩa.

Anh Nguyễn Bình: Tôi kỳ vọng chương trình năm nay sẽ tạo được một hành trình thật sự có sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên, chứ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của một cuộc thi. Tôi mong rằng sau 12 tuần triển khai, khi chương trình kết thúc, những chiếc chai nhựa được thu gom sẽ không phải là con số duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy.

Điều quan trọng hơn là sẽ có thêm nhiều sinh viên hiểu được giá trị của việc tái chế, chủ động thay đổi thói quen sử dụng nhựa và tiếp tục duy trì những hành động bảo vệ môi trường ngay cả khi chương trình đã kết thúc. Đặc biệt, với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chúng tôi kỳ vọng các bạn sẽ thể hiện tinh thần rất đặc trưng của tuổi trẻ: năng động, sáng tạo, trách nhiệm và sẵn sàng biến những điều nhỏ thành những thay đổi lớn.

Nếu mỗi chai nhựa được trao đúng nơi để tái sinh là một “hành trình tiếp nối”, thì tôi tin rằng hành trình lớn hơn chính là hành trình thay đổi nhận thức và hành động của cả một thế hệ trẻ. Và chúng tôi mong muốn sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ là một phần tích cực trong hành trình đó.

Trân trọng cảm ơn các anh!