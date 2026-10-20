Sách ảnh "Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển".

Cuốn sách là công trình tư liệu lịch sử ý nghĩa, là tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của những người làm sách đối với lịch sử dân tộc, nhất là những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã làm nên kỳ tích trên tuyến vận tải chiến lược đặc biệt, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuốn sách song ngữ Việt - Anh, dày 288 trang, khổ 23 x 25 cm, tập hợp hàng trăm bức ảnh, tư liệu lưu trữ, bản đồ, hiện vật và hình ảnh đồ họa được sắp xếp theo thời gian, đưa bạn đọc trở lại hành trình sinh tử của những con tàu không số vượt qua bão tố, bom đạn để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị, thuốc men… từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Mỗi chuyến tàu ra khơi là một hành trình thử thách giới hạn của lòng dũng cảm; mỗi con người trên những con tàu không số là một nhân chứng của lịch sử, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nội dung sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: "Quá trình hình thành con đường trên biển mang tên Bác (1946-1961)", phần thứ hai: "Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường huyền thoại (1961-1975)" và phần thứ ba: "Viết tiếp huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ mới (1975-2026)".

Điểm nhấn của cuốn sách không chỉ nằm ở những sự kiện lịch sử được tái hiện, mà còn ở sức gợi của hình ảnh. Mỗi bức ảnh, mỗi tư liệu góp phần chuyển tải những câu chuyện xúc động về những con người bình dị đã làm nên kỳ tích.

"Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển" là lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cựu chiến binh Đoàn 759, Đoàn 125 Hải quân cùng các lực lượng tiếp nhận vận tải từ các đoàn tàu không số và nhân dân ven biển. Cuốn sách góp phần lưu giữ những tư liệu quý, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương; đồng thời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất - thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc tới các thế hệ hôm nay và mai sau.