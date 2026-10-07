Hành trình sang Mỹ của NSƯT Hữu Châu

Mới đây, NSƯT Hữu Châu gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy hào hứng: "Đi Mỹ đó! Kaka". Chia sẻ ngắn gọn của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi sẽ được giới thiệu tại California, Mỹ trong khuôn khổ Viet Film Fest 2026. Bộ phim có sự góp mặt của Hữu Châu trong vai ông Năm Nghĩa và được lựa chọn làm tác phẩm chiếu tại khai mạc sự kiện.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình sang Mỹ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ảnh: FBNV

Theo lịch trình, Cảm ơn người đã thức cùng tôi có tên tiếng Anh là A Little Dream of Me, được trình chiếu vào tối 8/10 tại The Frida Cinema ở Santa Ana, California. Đây cũng là lần đầu tác phẩm tiếp cận khán giả Mỹ sau khi hoàn tất hành trình phát hành tại thị trường Việt Nam.

Với NSƯT Hữu Châu, chuyến đi lần này đánh dấu thêm một chặng đường của bộ phim mà nam nghệ sĩ đã góp mặt. Cảm ơn người đã thức cùng tôi từng hai lần ra rạp tại Việt Nam và đạt tổng doanh thu khoảng 44,5 tỷ đồng. Sau khi khép lại hành trình phòng vé trong nước, tác phẩm tiếp tục có cơ hội được giới thiệu đến cộng đồng khán giả Việt tại nước ngoài.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi được lựa chọn ra mắt tại khai mạc Viet Film Fest 2026 tại California. Ảnh: ĐPCC

Trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai ông Năm Nghĩa, cha của Mộng Hoài. Nhân vật không thể nghe và nói, vì vậy gần như không sử dụng lời thoại trong suốt bộ phim. Đây cũng là điểm tạo nên thử thách riêng cho Hữu Châu. Thay vì dựa vào lời thoại để bộc lộ tâm lý, nam nghệ sĩ phải sử dụng ánh mắt, biểu cảm, cử chỉ và ngôn ngữ ký hiệu để truyền tải tình cảm của nhân vật. Những thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm cũng trở thành phương tiện giúp ông Năm Nghĩa giao tiếp với con gái và những người xung quanh.

Nhân vật không được xây dựng với quá nhiều biến cố hay những phân đoạn kịch tính. Ông Năm Nghĩa chủ yếu xuất hiện như một người cha âm thầm đứng phía sau con gái, dõi theo và ủng hộ Mộng Hoài trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Sự tiết chế trong cách xây dựng nhân vật khiến vai diễn của Hữu Châu mang màu sắc khá khác biệt. Không cần những đoạn thoại dài, nam nghệ sĩ vẫn phải tạo được cảm giác về tình thân thông qua những hành động nhỏ và khoảng lặng giữa các nhân vật.

NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai ông Năm Nghĩa trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Ảnh: ĐPCC

Đây cũng là một trong những mạch cảm xúc quan trọng của bộ phim. Bên cạnh tình yêu, tình bạn và những lựa chọn của tuổi trẻ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi dành một phần câu chuyện để nói về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là sự đồng hành của gia đình khi một người trẻ đứng trước những quyết định liên quan đến tương lai.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi ra mắt tại Việt Nam vào tháng 2/2026, thuộc thể loại tình cảm, gia đình và ca nhạc, do Chung Chí Công đạo diễn. Câu chuyện xoay quanh Mộng Hoài và những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm câu trả lời cho ước mơ, tình yêu cũng như hướng đi của bản thân.

Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt trẻ như Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng bên cạnh NSƯT Hữu Châu. Âm nhạc cũng giữ vai trò quan trọng khi các ca khúc được sử dụng để dẫn dắt cảm xúc và góp phần thể hiện hành trình trưởng thành của các nhân vật.

Sau khi khép lại hành trình tại phòng vé Việt với tổng doanh thu khoảng 44,5 tỷ đồng, Cảm ơn người đã thức cùng tôi tiếp tục có thêm cơ hội gặp gỡ khán giả tại Mỹ. Việc được lựa chọn chiếu khai mạc Viet Film Fest 2026 tại California giúp câu chuyện của Mộng Hoài và những người đồng hành tiếp cận gần hơn với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Với Hữu Châu, đây cũng là dịp để vai ông Năm Nghĩa tiếp tục được giới thiệu đến một nhóm khán giả mới, qua đó nối dài hành trình của nam nghệ sĩ cùng tác phẩm sau khi phim đã rời rạp Việt.